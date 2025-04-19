Почему так не хочется, чтобы в этом сезоне РПЛ кто-то вылетел

Сезон выкатился на финишную прямую. Впереди шесть туров, которые финально ответят на вопрос не только о чемпионстве, но и о командах, которые останутся без РПЛ. Драка ничуть не менее интригующая, чем наверху! Тенденция последних сезонов – мы практически потеряли традицию с классическим аутсайдером. То есть с командой, по которой заранее всё понятно. Последний такой пример – «Торпедо» в сезоне-2022/2023. Тогда было совсем безнадёжно. Однако что в прошлом сезоне, что в этом – борьбы внизу гораздо больше.

Команды в таблице разделились весьма органично: есть первая восьмёрка с отметкой в 33+ очка. Есть вторая, где меньше 28. И истории возможных аутсайдеров. Ведь все команды, которые располагаются с девятого по 16-е места, всё ещё имеют шансы остаться без РПЛ в следующем сезоне. Но очень не хочется, чтобы хоть кто-то из них вылетал.

«Акрон» (9-е место)

Да, у тольяттинцев мало болельщиков. Да, нет собственного стадиона. Но философия, которую клуб продвигает – игровая и околофутбольная – просто не может не дать результат в ближайшей перспективе. В этом сезоне я несколько раз был на матчах команды в Самаре. В первом случае «Акрон» прихлопнул «Зенит» в Кубке России, во втором – до последней минуты кусался с ЦСКА, лучшей командой весны. И в обеих встречах видел, что Зауру Тедееву удалось построить классную команду – не однодневку, а с перспективой на годы вперёд.

Артём Дзюба в «Акроне» Фото: ФК «Акрон»

Также клуб очень старается привлекать болельщиков – концерты, лекции, киберфутбол – в зонах перед матчем есть всё, что только нужно людям. Да, пока, возможно, это не даёт ожидаемого буста. Однако мы уже видим в среднем по пять-семь тысяч на трибунах. И это – в первый сезон в РПЛ. У клуба, которому всего семь лет.

«Динамо» Махачкала (10-е место)

Представляете РПЛ без отлаженного высокого прессинга Хасанби Биджиева? Без человека, который готов после встречи произнести уже знакомое массам: «Это Махачкала, детка»? Я – уже нет. Ведь команда, хоть и не особо обновилась после Первой лиги, даёт результат. В этом её феномен. Много ли у нас примеров, когда не самыми выдающимися игроками удаётся не только показывать результат, но и заметную игру? Кажется, минимум. Махачкала – один из них. Мы знаем, что ожидать от «Динамо». Работа, самоотдача, дисциплина. А команда знает, как получать от этого выгоду. Такое нельзя терять. Это просто красиво.

«Крылья Советов» (11-е место)

Не так важно, что происходит с клубом на конкретном историческом этапе. Мы прекрасно понимаем, что «Крылья Советов» – это большой бренд, за который переживает огромное число людей. Не только в Самаре. Это история. Да, они могут перестать ходить на стадион, могут даже не всегда следить за результатами, однако так или иначе эти люди остаются болельщиками «Крыльев». И потерять их в низших лигах совсем не хочется.

Плюс и без меня прекрасно известно, что за тренер Игорь Осинькин. И как его любят в РПЛ. Он в «Крыльях» с 2020 года – срок приличный. И за это время показал, что может не только добиваться результата, но и развивать игроков. А это дорогого стоит. Помните, как мы восхищались «Крыльями» в тройке, когда сезон не был омрачён скандалами? Такое было бы классно увидеть ещё хотя бы раз.

«Химки» (12-е место)

Здесь аргументов мало. Несмотря на наличие стадиона, почти за 30 лет существования «Химки» не смогли собрать хоть какой-то внятный болельщицкий актив. Так что наблюдать за их домашними матчами максимально скучно. Если только не приезжает «Спартак» или «Зенит». Единственная причина, которой теперь нет – футбол Франка Артиги. Он действительно привлекал. Дальше – уже без испанца. Но с Магомедом Адиевым – он тоже любитель сыграть в атаку. Если оставить за скобками какое-то безумие, что творится в клубе с зарплатами (хотя бойкота с «Зенитом» вроде бы удалось избежать), команда в Подмосковье играющая: тут и один из лучших вратарей весны РПЛ Кокарев, и Лукас Вера, и Джикия с Заболотным, которые в представлении не нуждаются.

Это состав, который просто не имеет права вылететь. Понятно, что без финансовых гарантий продолжать проект бессмысленно. Однако если сохранить Адиева и состав, то почему бы и нет?

«Ахмат» (13-е место)

Мы к «Ахмату» слишком привыкли. С 2008 года Грозный в РПЛ, много раз был близок к вылету, однако раз за разом спасался. Так что это какой-то для кого-то добрый, для кого-то — злой герой. Но он должен быть в этой сказке. Да, могут быть вопросы по интересу к клубу в регионе. С другой стороны, мы помним: в период, когда «Ахмат» боролся за топ-8, стадион заполнялся стабильно. Нет результатов – нет болельщиков. Логичный процесс.

При Сергее Ташуеве в весенней части Грозный заиграл в футбол. Закономерно набирает очки и выбирается из низов таблицы. Сомнений, что «Ахмат» завершит сезон ближе к топ-10, почти нет.

«Пари НН» (14-е место)

Очень не хочется, чтобы Нижний превратился в Казань. Многие помнят, как ещё 15 лет в городе любили «Рубин». Потом ушли результаты, а вместе с ними — и народное обожание. Да, «Пари НН» был далёк от подобных побед, однако в последнее время ввиду всякого рода околофутбольных вещей интерес к игре команды словно падает. При этом клубу всё равно удаётся его удерживать – когда на игру с «Оренбургом» приходит 10 тысяч человек – это же круто!

Плюс сохраняется вера в Виктора Гончаренко. Одного из лучших тренеров в лиге. Главное — ему не мешать.

Игроки «Пари НН» Фото: ФК «Пари НН»

«Факел» (15-е место)

Болельщики. Воронеж – правда один из самых футбольных городов, в которых я был. По вовлечённости уступает разве что Волгограду и Краснодару. Но для той самой «локал тим» – просто сказка. Каждый матч собирается 10 тысяч, команде – всегда максимальная поддержка. Неважно, с кем матч. Неважно, на каком месте «Факел». Это действительно та самая искренняя любовь, которая во многих городах уходит в прошлое. С точки зрения футбола «Факелу» трудно предъявлять претензии. Просто потому, что у Воронежа самый слабый состав. Так что результат соответствует имеющимся возможностям. Зря только поле поменяли – это давало Воронежу преимущество.

Но болельщики – они слишком хороши. И только ради них хочется, чтобы клуб получил вечную прописку в РПЛ.

«Оренбург» (16-е место)

Владимир Слишкович. Как можно потерять этого обаятельного тренера, который чуть не затащил «Спартак» в Суперфинал Кубка России? И теперь у него получается что-то интересное в Оренбурге. Да, команда не грызётся с топами, однако точно не страдает на поле. Да и с ЦСКА владела инициативой. Плюс клуб не забивает на людей, которым он небезразличен: есть целая стратегия по их возвращению на стадион. И, с учётом того, что при этих же руководителях полные трибуны собирала «Балтика», и у «Оренбурга» может получиться. Тем более он играет в действительно тот футбол, на который хочется смотреть.

Потерять, правда, кого-то придётся. Да и на смену стучатся знакомые для нашего футбола команды. «Балтика» вот уже почти вышла – там с Талалаевым на скамейке и с болельщиками на трибунах тоже будет весело. Но всё же здорово, что сегодня в РПЛ нет команды, от которой хочется избавиться. А если бы выбирали вы – кому пожелали бы вылета?