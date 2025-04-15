«В тот момент у многих встал комок в горле». Забытый тандем тренеров «Барсы» и «Боруссии»

Перед первой встречей «Барселоны» с «Боруссией» Ханс-Дитер Флик рассыпался в комплиментах рулевому дортмундцев. «Нико — фантастический тренер. Я кое-что о нём знаю, и это может нам помочь. Я им очень восхищаюсь».

Возможно, эти «кое-какие» знания и помогли ему победить 4:0 в первой игре. Флик действительно хорошо знает Ковача, ведь они когда-то вместе работали в «Баварии».

Ковач отправил в запас Мюллера и Мартинеса, а Флик успокаивал игроков

Флик играл за мюнхенцев с 1985 по 1990 год, где зацепил несколько немецких титулов, а также Кубок европейских чемпионов. Потом были «Кёльн» и завершение карьеры в 28 лет из-за травмы.

Флик выступал за «Баварию» пять лет Фото: Wolfgang Eilmes/picture alliance via Getty Images

В общем, для «Баварии» Ханси был далеко не чужим. Но в Мюнхен он вернулся спустя 29 лет — уже собрав достойное портфолио после работы в сборной Германии и «Хоффенхайме». Флик думал о старте полноценной карьеры главного тренера, однако не смог устоять перед «Баварией».

Шёл 2019 год. Тренером как раз был Нико Ковач, который в сезоне-2018/2019 чуть не отдал Бундеслигу волшебной «Боруссии» с Санчо, Ройсом, Гётце, Алькасером и Хакими. Хорвата критиковали не только за сомнительные результаты (умудрились ещё и вылететь в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов), но и за трусливый стиль игры. После доминирующих версий Хайнкеса и Гвардиолы тактика Ковача выглядела как 10 шагов назад.

Возможно, по этой причине мюнхенцы позвали Флика — чтобы тот «просвятил» Нико и помог тому улучшить игру. Но Ханси взял на себя ещё и важнейшую функцию переговорщика. Ковач не особо любезничал с футболистами, избегая индивидуальных разговоров, так что эту задачу на себя взял немец. И быстро завоевал расположение раздевалки. Особенно это помогло Томасу Мюллеру и Хави Мартинесу — ветеранам, которых Ковач откровенно зачехлил. Во время одного из матчей Флик подсел к Хави и начал того утешать: испанец расстроился, что не попал в старт, ведь на матч пришла вся его семья. Немец провёл с полузащитником несколько минут и успокоил его.

Ханс-Дитер Флик и Нико Ковач Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Несмотря на приглашение Ханси, тактика «Баварии» особо не изменилась. Ковач всегда старался перестраховываться и до конца не вышел из образа тренера середняков. В «Айнтрахте» стиль Нико привёл к победе в Кубке, а в Мюнхене его осторожность не принимали. Возможно, потому, что в иерархии ассистентов Флик занимал у хорвата второе место: в первую очередь Нико прислушивался к брату Роберту.

Несмотря на погром «Тоттенхэма» в ЛЧ со счётом 7:2, глобально результаты мюнхенцев не впечатляли. Когда «Бавария» слетела на четвёртую строчку Бундеслиги, с Ковачем решили попрощаться, а роль временщика предложили Ханси.

Ханс-Дитер Флик бывший тренер «Баварии» «Я очень ценил Нико и Роберта. Поэтому ситуация была не такой простой. Нико всегда был честен и говорил прямо. Он классно попрощался с нами. У многих в этот момент встал комок в горле».



Флик как главный тренер: создал одну из величайших команд и успокаивал мюнхенских ультрас

Став главным, Флик полностью перестроил игру «Баварии» и одержал победы над «Олимпиакосом» (2:0) и дортмундской «Боруссией» (4:0). После этого боссы клуба доверили ему должность до конца сезона, хотя изначально думали о приглашении Эрика тен Хага. Результаты вмиг пошли вверх, а игрокам даже не потребовалось время на адаптацию: они просто стали играть так, как им удобно.

Флик вернул в основу Мюллера и Мартинеса, показав, что ценит их, не только на словах. Хотя Ханси давал возможность показать себя каждому, аккуратно проводя ротацию. Комментарии немца всегда сопровождались позитивным настроем, в отличие от Ковача: тот однажды сравнил команду с бюджетным авто, не способным выжимать 100 км/ч. Флик же интерпретировал команду как истребитель, готовый лететь к воротам соперника со скоростью 3000 км/ч.

Ханси также показал яркие лидерские качества. Во время игры с «Хоффенхаймом» болельщики мюнхенцев устроили протестную акцию, поджигая пиротехнику и критикуя владельца «Хоффе» Дитмара Хоппа. Арбитр приостановил игру, а Флик пошёл разбираться с болельщиками, уговаривая их прекратить беспорядки. Правда, добиться ответа от фанатов не удалось — они продолжили хулиганить. В итоге «Бавария» и «Хоффенхайм» оставшиеся 15 минут просто передавали друг другу мяч в знак ответного протеста — но к тому моменту мюнхенцы уже побеждали 6:0.

«Бавария» показывала один из лучших прессингов в Европе, стабильно забивала по два-три мяча за игру, а в конце сезона оформила требл, войдя в историю футбола. Хотя осенью казалось, что сезон для мюнхенцев летит к чертям и ловить нечего.

Радостные игроки «Баварии» с трофеем Фото: Matt Childs/Pool via Getty Images

Контракт Флика ожидаемо продлили, но уже через год он ушёл из-за ссоры с руководством в лице Хасана Салихамиджича и Оливера Кана. Менеджеры провалили трансферное окно, не найдя адекватную замену Тьяго Алькантаре и другим игрокам, а также влезали в тренировочный процесс.

Позже боссы «Баварии» поймут, что Флик был прав. После череды провальных решений из клуба уйдут Салихамиджич и Кан. Летом 2024 года мюнхенцы пытались вернуть Ханси в команду, но тот выбрал иной путь. Как видим, правильный.