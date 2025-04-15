«Увидел цифры — смешно стало». Орлов — о слухах вокруг премий «Зенита» и беде «Краснодара»

В ключевом матче 24-го тура Премьер-Лиги (а быть может, и всей весны, кто знает?) «Зенит» нанёс «Краснодару» самое тяжёлое поражение в сезоне и практически перехватил инициативу в золотой гонке. Теперь любая ничья может стоить «быкам» первого места. Почему в кульминационный момент сезона южане снова дрогнули? У известного журналиста и комментатора Геннадия Орлова есть этому объяснение, и оно простирается дальше футбольного поля и деталей конкретной игры. Вот его версия.

Чего не хватает «Краснодару», чтобы стать чемпионом?

— В спорте в целом и футболе в частности очень важен вопрос психологии. Я был знаком с разными тренерами-победителями. Один из ярчайших примеров — Герман Семёнович Зонин, который с областной командой, ворошиловградской «Зарёй», стал чемпионом СССР. До прихода в «Зенит» Зонин выиграл с молодёжной командой Бирмы Кубок Азии — для страны это был необыкновенный успех. Про него говорили: тренер, который научил сборную есть мясо. Они-то рисом в основном питаются. Так вот, от харизмы тренера очень многое зависит.

Возьмите «Зенит»-1984. Весной никто в команде даже не думал о чемпионстве. Уже по ходу сезона случился знаменитый матч в Тбилиси, в котором ленинградцы выиграли, уступая 0:2. Молодой Дмитриев, выйдя на замену, забил два мяча. Я тогда часто ездил с командой, и было заметно, что футболисты не видят в соперниках чего-то подавляющего. В этом заключалась заслуга Павла Садырина.

Если тренер испугался соперника, это сразу передаётся игрокам. А Садырин много матчей провёл за «Зенит» футболистом, был капитаном и вообще харизматичным игроком. И этот свой победный дух он передавал команде.

Но психология — это только четвёртый пункт в футболе. Три первых тоже должны быть на уровне: общая физическая подготовленность, работа с мячом и тактика. Если эти три аспекта у команды в порядке, тогда у неё и рождается этот самый победный дух. Поэтому Зонин и вбивал в голову футболистам: «Ребята, вы не хуже других. Вы можете». Садырин — такой же. Для него не существовало авторитетов.

Тот же Семак сам по себе очень закрытый, скрытный человек. Эпатажных, ярких заявлений я от него нигде и никогда не слышал. Но он всегда был капитаном команды, куда бы его ни брали! В ЦСКА ему, совсем молодому, сразу отдали повязку. Два года у Бердыева был капитаном в «Рубине». В 2008 году Хиддинк сделал его капитаном в сборной.

Капитан Сергей Семак в ЦСКА / сборной России / «Рубине» Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

В одном из интервью сам Семак объяснил этот феномен: мол, это говорит о том, что я дружен с ребятами. И сейчас, уже тренером, он умеет создавать микроклимат внутри команды — то, что мы называем «химией». И вы видели, как «Зенит» был отмобилизован в матче с «Краснодаром». Значит, он их настроил.

При этом игроки тоже должны быть звёздные. Тот же Барриос до «Зенита» становился чемпионом Аргентины. Ракицкий неоднократно выигрывал чемпионат Украины. Проектируя команду под чемпионство, надо именно таких людей набирать, которые знают вкус победы. Если этого нет, проявляется так называемый комплекс провинциала. Пускай не звучит обидно, но такое понятие существует. Футболисты внутренне должны осознавать, что они могут.

Почему Германия долгое время была законодательницей мод в футболе? Тогда говорили: в футбол играют все, а побеждают немцы. Это продолжалось с середины 1970-х до 1990-х годов. Они выходили на поле как победители с первой минуты, давая понять сопернику: мы всё равно вас обыграем. Вот что должно быть лейтмотивом у каждого в голове. Этой победной психологии, духа, на мой взгляд, «Краснодару» не хватает. В матче с «Зенитом» это проявилось.

Игроки «Краснодара» Фото: ФК «Краснодар»

У «Зенита» в этом плане опытнейшие игроки. А у «Краснодара» футболисты добивались раньше больших побед? Мне самому любопытно. Плюс они же никого не купили. Надо было взять хоть кого-то на усиление. А они взяли Смолова. Какая от него помощь сейчас? Для раздевалки только. Но игрок же нужен…

Лучший матч «Зенита» в сезоне?

— У «Зенита» были очень яркие первые четыре тура, когда Вендел и Глушенков блистали, и остальные были им под стать. Но матч с «Краснодаром» — пока лучший по качеству футбола для команды в сезоне. Тренеры наконец подогнали физическую форму игроков под общий знаменатель, сами футболисты собрались, завелись.

Чем всегда берёт «Краснодар» — здорово ведут борьбу за мяч. А в Петербурге они и в этом компоненте проиграли. Во втором тайме почти все силовые единоборства остались за «Зенитом».

Игроки «Зенита» Фото: ФК «Зенит»

А может, дело в премиальных?

— Насчёт материального фактора — я не верю в это. Кто-то распускает сплетни специально. Мало ли людей хочет насолить «Зениту» и умышленно вредит? Когда увидел эти цифры — смешно стало. Это же сумасшедшие деньги! Просто глупость какая-то.

Я точно знаю, что у футболистов в контрактах всё расписано: сколько получают за это, сколько за то. Да, за ключевые матчи могут дать двойные или даже тройные премиальные, но всё выплачивается в конце сезона, в зависимости от занятого места. Сначала надо выиграть титул, и только потом будет расчёт.