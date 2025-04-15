«Спартаку» снова помогли судьи. А в чью пользу ошибаются чаще?

В РПЛ состоялся уже 24-й тур. Сезон выходит на финишную прямую, а результат каждого матча становится ценнее. Конечно, в такие моменты важна идеальная работа судей. А как обстояли с этим дела в прошлом туре? «Чемпионат» обновил данные в таблице ошибок арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Ошибки судей в 24-м туре

Судья Виталий Мешков ошибочно назначил пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в концовке матча со «Спартаком» (2:1). После просмотра VAR арбитр изменил своё первоначальное решение. Однако полузащитник москвичей Хесус Медина не реализовал 11-метровый, а встреча завершилась победой «Динамо».

Игорь Федотов экс-арбитр РПЛ «Для меня это не пенальти. Игрок «Динамо» делал движение вперёд рукой, но, когда подлетел мяч, попытался убрать её назад. Когда футболист хочет избежать контакта, следует продолжить игру. Мешков был в нормальной позиции, однако не стал её улучшать. Для меня это ошибка в первую очередь Буланова на VAR и во вторую — Мешкова. Если бы «Спартак» забил, был бы скандал. Газизов высказывался бы не о потенциальном чемпионстве «Спартака», а о том, тащат его или нет».

Иван Абросимов дважды ошибся во встрече «Химки» — «Крылья Советов» (1:3). На 10-й минуте судья ошибочно не назначил пенальти в ворота самарцев после фола на Резиуане Мирзове. А на 27-й минуте не показал красную карточку полузащитнику «Крыльев Советов» Фернандо Костанце.

Таблица ошибок судей после 24 туров РПЛ