В Лигу чемпионов попадут семь клубов АПЛ? Сумасшедший расклад

Уже относительно скоро завершится сезон, но многие всё ещё не привыкли к новому формату еврокубков. До сих пор болельщики в комментариях и комментаторы в трансляциях путаются, сколько команд может выйти в следующий сезон еврокубков от одной страны. «Чемпионат» расписывает все варианты на примере Англии как страны, которая ближе всех к максимальному представительству в следующем сезоне.

Мартин Эдегор и Деклан Райс из «Арсенала», Килиан Мбаппе из «Реала» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Прежде всего нужно сказать, что теперь пятое место в АПЛ-2024/2025 гарантирует прямую путёвку в основную стадию Лиги чемпионов — 2025/2026. Дело как раз в новом формате турнира. По одному дополнительному месту получают две страны с лучшим рейтингом сезона в еврокубках. Например, в прошлом сезоне лучше всего выступили Италия и Германия. Именно поэтому в сезоне-2024/2025 от этих двух стран в ЛЧ вышли команды с пятых мест — «Болонья» и «Боруссия» Дортмунд. А в еврокубковом рейтинге этого сезона Англия гарантировала себе место в топ-2. За ещё одну бонусную путёвку борются Испания и Италия. Остальные страны уже потеряли шансы на вторую строчку.

25,107 — Англия

22,392 — Испания

20,437 — Италия

18,046 — Германия

16,642 — Франция

Пятое место в этом сезоне АПЛ даёт путёвку в ЛЧ-2025/2026 — это уже гарантированно. Если какая-то английская команда выиграет ЛЧ и/или ЛЕ, это никак не скажется на пятой команде АПЛ — она всё равно пробьётся в Лигу чемпионов. Прежний регламент больше не актуален. Напомним, в 2012 году «Тоттенхэм» занял четвёртое место в АПЛ, но не попал в главный еврокубок. Тогда «Челси» выиграл Лигу чемпионов и отправился в этот же турнир на следующий сезон в качестве обладателя трофея, при этом став шестой командой АПЛ. На тот момент действовал более жёсткий лимит на представительство от одной страны.

Теперь от одной страны может сыграть даже семь команд в Лиге чемпионов и 11 — суммарно в еврокубках. Это крайне маловероятный вариант, но он существует.

Начнём с простого: победа «Тоттенхэма» или «МЮ» в этом сезоне Лиги Европы гарантирует Англии рекордные шесть команд в Лиге чемпионов — 2025/2026. Тут важно учитывать, что оба клуба на днях потеряли даже математические шансы на место в топ-4 АПЛ. «МЮ» ещё может обойти «Ньюкасл», который идёт четвёртым, но только в том случае, если он проиграет все-все матчи — в том числе «Вилле» и «Челси», которые тогда наберут минимум 57 очков (столько у «МЮ» точно не будет в этом сезоне).

Рубен Аморим Фото: George Wood/Getty Images

Важный нюанс, который часто вызывает путаницу. У страны сгорает дополнительная путёвка в еврокубки, только если это накладывается на базовую квоту. Например, «Реал» выиграл Лигу чемпионов в прошлом году и закончил в топ-4 Ла Лиги. Дополнительной путёвки у Испании не появилось — «Атлетик» закончил сезон пятым и отправился в Лигу Европы. В этом плане регламент не изменился, но он касается только изначальной квоты, а не бонусной путёвки. Если победитель ЛЧ или ЛЕ заканчивает пятым в АПЛ или Ла Лиге, то дополнительная путёвка не сгорает. И здесь есть свежий пример.

«Боруссия» в прошлом сезоне Бундеслиги стала пятой. Если бы она ещё и выиграла в финале ЛЧ-2023/2024, то от Германии было бы шесть команд в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Бонусную путёвку получила бы шестая команда Бундеслиги («Айнтрахт»). Основной принцип: бонусная путёвка за рейтинг страны не сгорает ни при каком раскладе, а даётся как бы потом — поверх всех заработанных (и через чемпионаты, и через победы в еврокубках).

Церемония открытия матча Лиги чемпионов Фото: Julian Finney — UEFA/UEFA via Getty Images

Таким образом, получается, что если английские клубы выиграют ЛЧ и ЛЕ, но при этом не попадут в топ-4 АПЛ, то у страны будет сразу семь представителей в следующем сезоне Лиги чемпионов. Вариант с победой в ЛЕ кажется вполне реальным — первые четвертьфиналы оба клуба закончили вничью («Лион» — «МЮ» — 2:2, «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» — 1:1). А вот забрать седьмую путёвку через победу в ЛЧ будет практически нереально. Дело в том, что «ПСЖ» в первом матче выиграл у «Виллы» (3:1), и с большой вероятностью дальше пройдут французы. А что касается «Арсенала», то, хоть он уже почти в полуфинале после победы со счётом 3:0 над «Реалом», однако едва ли команда Артеты выпадет из топ-4 АПЛ. За шесть туров до конца чемпионата «Арсенал» на восемь очков опережает «Сити», который идёт пятым.

Существует вариант, при котором от Англии сыграют 11 клубов в следующем сезоне еврокубков. Это фантастический расклад, но он возможен. По состоянию на сегодня клубам АПЛ гарантировано восемь мест:

ЛЧ: топ-5 АПЛ;

ЛЕ: шестая команда АПЛ и победитель Кубка Англии;

ЛК: победитель Кубка лиги «Ньюкасл» (если пробьётся через чемпионат в ЛЧ или ЛЕ, то путёвка в ЛК перейдёт дальше по итоговой таблице АПЛ).

Дэн Бёрн с трофеем «Ньюкасла» Фото: Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images

11 клубов от АПЛ возможны, если в этом сезоне все три еврокубка заберут английские клубы, которые завершат чемпионат вне топ-7. Например, «Астон Вилла» возьмёт ЛЧ и окажется не выше восьмого места, «МЮ» или «Тоттенхэм» выиграют ЛЕ и закончат не выше восьмого места, а «Челси» заберёт ЛК и окажется не выше восьмого места. В таком случае у Англии будет такое представительство в еврокубках: