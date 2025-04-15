Топ-матчи среды: «Динамо» — ЦСКА, «Зенит» — «Ростов» в Кубке, «Реал» — «Арсенал» и хоккей

Жаркое 16 апреля: «Интер» — «Бавария» в Лиге чемпионов, финальные серии в российском волейболе, плей-офф КХЛ и новый вызов для Овечкина!

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🏒 2:00: «Филадельфия Флайерз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 апреля 2025, среда. 02:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: потеряет ли «Коламбус» шансы на плей-офф?

«Блю Джекетс», ведомые рядом российских хоккеистов, до последнего борются с «Монреалем» за последнюю строчку, позволяющую сыграть в плей-офф. «Коламбус» отстаёт от «Хабс» на четыре очка и отчаянно пытается цепляться за каждый матч. Тем не менее ситуация команды тяжёлая. Им нужно выиграть обе оставшиеся встречи в основное время и надеяться, что «Канадиенс» не наберут очков в последнем матче регулярки. Так что сейчас «синим мундирам» необходимо одолеть немотивированную «Филадельфию» — иначе они официально распрощаются с мыслями о плей-офф.

🏒 2:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли Овечкин забивать?

Капитан «Вашингтона» пропустил один матч и мощно вернулся, забив «Коламбусу». На счету Овечкина уже семь голов в семи последних встречах и 896 — за карьеру в НХЛ. «Вашингтон», однако, проиграл два матча подряд «Блю Джекетс» с общим счётом 1:11 и лишился Президентского кубка. Команда явно находится не в лучшем состоянии, поэтому нагрузка на Ови увеличивается. Выдержит ли он?

🎾 13:30*: Мирра Андреева (Россия, 6) — Эрика Андреева (Россия, LL), Штутгарт, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится второе дерби сестёр Андреевых?

В рамках первого круга «пятисотника» в Штутгарте встретятся сёстры Андреевы — Мирра и Эрика. Девушки ранее уже играли друг с другом — в Ухане-2024 сильнее оказалась старшая из них — Эрика. Победительница нового матча далее сразится с ещё одной россиянкой — Екатериной Александровой.

⚽️ 15:00: «Шанхай Шэньхуа» — «Циндао Хайню», Китайская Суперлига, 7-й тур

Интрига: команда Слуцкого сохранит лидерство в чемпионате Китая?

«Шанхай Шэньхуа» лидирует в чемпионате Китая после шести туров. Впереди ещё весь сезон, но амбиции команда Леонида Слуцкого показала. Впереди — домашний матч с «Циндао Хайню». Соперник «Шэньхуа» по следующей игре занимает последнее, 16-е место в таблице, набрав всего два очка. Хороший шанс для команды Слуцкого взять ещё одну победу.

⚽️ 18:00: «Зенит» — «Ростов», Кубок России, 1/2 финала, Путь РПЛ, ответный матч

Интрига: «Зенит» окажется в финале Пути РПЛ?

«Зенит» обыграл «Ростов» (1:0) в первой встрече полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Теперь у команды Сергея Семака есть отличные шансы выйти в финал верхней сетки. Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге. «Зениту» хватит и ничьей, чтобы пройти дальше. Петербуржцы идут за вторым «золотым» дублем подряд!

🏐🏆 19:30: «Зенит-Казань» — «Зенит» СПб, Суперлига (м), финальная серия, второй матч

Интрига: оправится ли Санкт-Петербург после чувствительного поражения?

«У Казани получилось всё — у нас ничего». Слова Владимира Алекно после первого матча красноречивы. Петербуржцы явно перегорели, а казанцы сыграли отлично. Наверное, во второй игре должна случиться регрессия к средним значениям, а значит, борьба будет куда более острой. Вопрос — выйдет ли на площадку Женя Гребенников? Небольшой разрыв связок голеностопа оставляет его появление под вопросом. Но если француз сыграет — это будет большим бустом к игре петербуржцев. Чем завершится вторая встреча?

🏒 19:30: «Динамо» Минск — «Трактор», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, третий матч

Интрига: оправится ли «Динамо» после двух оплеух в Челябинске?

Минская команда отлично проявила себя в первых матчах серии с «Трактором». В первой игре «Динамо» вело в счёте до последней минуты третьего периода, во второй и вовсе выигрывало со счётом 3:0. Однако этого оба раза оказывалось недостаточно, чтобы одержать победу. «Трактор» оба раза героически отыгрывался и в итоге забирал встречу. Это серьёзный удар по уверенности «Динамо», но разве дух минчан так легко сломить?

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Динамо» Москва, плей-офф КХЛ, 1/4 финала, третий матч

Интрига: вернутся ли москвичи в серию?

«Динамо» на старте серии совершило крутой камбэк, в третьем периоде отыгравшись с 1:3, однако всё равно упустило победу в самой концовке основного времени. Во втором матче «Ак Барс» и вовсе связал москвичей по рукам и ногам, ничего не позволив тем сделать. Теперь бело-голубые едут в Казань с 0-2 в серии и призрачными шансами на камбэк. Или их рано списывать со счетов?

🏐🏆 20:00: «Локомотив» Калининград — «Динамо-Ак Барс», Суперлига (ж), финальная серия, четвёртый матч

Интрига: будет ли пятая встреча?

«Локомотиву» удался фантастический камбэк в третьем матче! Победа с 0:2 по сетам при полных трибунах — что может быть лучше? Главный вопрос — у кого останется больше эмоций после такой напряжённой встречи? На первый план здесь выйдет восстановление. Сможет ли калининградский клуб вернуться в Казань на пятый матч или команда Зорана Терзича оформит чемпионство?

⚽️ 20:30: «Динамо» Москва — ЦСКА, Кубок России, 1/2 финала, Путь РПЛ, ответный матч

Интрига: «Динамо» впервые в сезоне обыграет ЦСКА?

В нынешнем сезоне ЦСКА и «Динамо» встретились уже три раза. И во всех матчах сильнее оказалась команда Марко Николича (две победы в РПЛ + победа в первой игре Кубка). Но у «Динамо» есть хорошая возможность отомстить ЦСКА. Ответная встреча полуфинала верхней сетки Кубка состоится на «ВТБ Арене». Если команда Марцела Лички одержит победу с разницей в 2+ мяча, то пройдёт дальше. Нет ничего невероятно тяжёлого.

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Арсенал», Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч

Интрига: произойдёт ли новое чудо на «Сантьяго Бернабеу»?

Мадридский «Реал» разгромно уступил в гостях «Арсеналу» (0:3) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Неужели действующий победитель турнира так просто вылетит? Вряд ли! На «Сантьяго Бернабеу» мадридцы, естественно, отдадут 200% сил, чтобы совершить камбэк. «Реалу» нужно победить с разницей в три мяча, чтобы просто перевести дело в экстра-таймы. Но с командой Карло Анчелотти нельзя отрицать этот вариант.

⚽️ 22:00: «Интер» — «Бавария», Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч

Интрига: «Бавария» совершит камбэк в Италии?

«Бавария» в первом матче с «Интером» выглядела лучше соперника, но уступила (1:2). Теперь мюнхенцам необходима победа в Милане, чтобы рассчитывать на полуфинал. Однако «Интер» — тяжелейший соперник. Именно команда Симоне Индзаги является теперь фаворитом пары и решает свою судьбу сама. Сыграет ли «Интер» во втором полуфинале ЛЧ за три года?