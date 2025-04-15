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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Расписание спортивных матчей 16 апреля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: «Динамо» — ЦСКА, «Зенит» — «Ростов» в Кубке, «Реал» — «Арсенал» и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 16 апреля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Жаркое 16 апреля: «Интер» — «Бавария» в Лиге чемпионов, финальные серии в российском волейболе, плей-офф КХЛ и новый вызов для Овечкина!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Филадельфия Флайерз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: потеряет ли «Коламбус» шансы на плей-офф?

«Блю Джекетс», ведомые рядом российских хоккеистов, до последнего борются с «Монреалем» за последнюю строчку, позволяющую сыграть в плей-офф. «Коламбус» отстаёт от «Хабс» на четыре очка и отчаянно пытается цепляться за каждый матч. Тем не менее ситуация команды тяжёлая. Им нужно выиграть обе оставшиеся встречи в основное время и надеяться, что «Канадиенс» не наберут очков в последнем матче регулярки. Так что сейчас «синим мундирам» необходимо одолеть немотивированную «Филадельфию» — иначе они официально распрощаются с мыслями о плей-офф.

Как «Коламбус» поиздевался над «Вашингтоном»?
Опозорились без Овечкина! «Коламбус» уничтожил «Вашингтон» — 7:0
Видео
Опозорились без Овечкина! «Коламбус» уничтожил «Вашингтон» — 7:0

🏒 2:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Овечкин забивать?

Капитан «Вашингтона» пропустил один матч и мощно вернулся, забив «Коламбусу». На счету Овечкина уже семь голов в семи последних встречах и 896 — за карьеру в НХЛ. «Вашингтон», однако, проиграл два матча подряд «Блю Джекетс» с общим счётом 1:11 и лишился Президентского кубка. Команда явно находится не в лучшем состоянии, поэтому нагрузка на Ови увеличивается. Выдержит ли он?

Ови забил, но это не помогло столичной команде:
Овечкин продолжает забивать! Но «Вашингтон» проиграл первый кубок в этом году
Видео
Овечкин продолжает забивать! Но «Вашингтон» проиграл первый кубок в этом году

🎾 13:30*: Мирра Андреева (Россия, 6) — Эрика Андреева (Россия, LL), Штутгарт, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Штутгарт. 1-й круг
16 апреля 2025, среда. 13:30 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Эрика Андреева
97
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Интрига: чем завершится второе дерби сестёр Андреевых?

В рамках первого круга «пятисотника» в Штутгарте встретятся сёстры Андреевы — Мирра и Эрика. Девушки ранее уже играли друг с другом — в Ухане-2024 сильнее оказалась старшая из них — Эрика. Победительница нового матча далее сразится с ещё одной россиянкой — Екатериной Александровой.

Мирре придётся побороться на старте Штутгарта с Эрикой:
«Кошмар» повторяется. Эрика и Мирра Андреевы в Штутгарте вновь сыграют друг с другом
«Кошмар» повторяется. Эрика и Мирра Андреевы в Штутгарте вновь сыграют друг с другом

⚽️ 15:00: «Шанхай Шэньхуа» — «Циндао Хайню», Китайская Суперлига, 7-й тур

Китай — Суперлига . 7-й тур
16 апреля 2025, среда. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Не начался
Циндао Хайню
Циндао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Слуцкого сохранит лидерство в чемпионате Китая?

«Шанхай Шэньхуа» лидирует в чемпионате Китая после шести туров. Впереди ещё весь сезон, но амбиции команда Леонида Слуцкого показала. Впереди — домашний матч с «Циндао Хайню». Соперник «Шэньхуа» по следующей игре занимает последнее, 16-е место в таблице, набрав всего два очка. Хороший шанс для команды Слуцкого взять ещё одну победу.

До этого «Шэньхуа» добыл эпичную победу:
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу на 90+8-й минуте матча Суперлиги с «Чжэцзян»

⚽️ 18:00: «Зенит» — «Ростов», Кубок России, 1/2 финала, Путь РПЛ, ответный матч

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Зенит» окажется в финале Пути РПЛ?

«Зенит» обыграл «Ростов» (1:0) в первой встрече полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Теперь у команды Сергея Семака есть отличные шансы выйти в финал верхней сетки. Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге. «Зениту» хватит и ничьей, чтобы пройти дальше. Петербуржцы идут за вторым «золотым» дублем подряд!

«Зенит» — снова фаворит чемпионата России?
Шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство равны? Обновлённый прогноз после 24-го тура
Истории
Шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство равны? Обновлённый прогноз после 24-го тура

🏐🏆 19:30: «Зенит-Казань» — «Зенит» СПб, Суперлига (м), финальная серия, второй матч

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оправится ли Санкт-Петербург после чувствительного поражения?

«У Казани получилось всё — у нас ничего». Слова Владимира Алекно после первого матча красноречивы. Петербуржцы явно перегорели, а казанцы сыграли отлично. Наверное, во второй игре должна случиться регрессия к средним значениям, а значит, борьба будет куда более острой. Вопрос — выйдет ли на площадку Женя Гребенников? Небольшой разрыв связок голеностопа оставляет его появление под вопросом. Но если француз сыграет — это будет большим бустом к игре петербуржцев. Чем завершится вторая встреча?

Майка Кристенсон стал героем первого финального матча:
Запредельная скорость! Идеальный матч Казани на старте финальной серии
Запредельная скорость! Идеальный матч Казани на старте финальной серии

🏒 19:30: «Динамо» Минск — «Трактор», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, третий матч

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оправится ли «Динамо» после двух оплеух в Челябинске?

Минская команда отлично проявила себя в первых матчах серии с «Трактором». В первой игре «Динамо» вело в счёте до последней минуты третьего периода, во второй и вовсе выигрывало со счётом 3:0. Однако этого оба раза оказывалось недостаточно, чтобы одержать победу. «Трактор» оба раза героически отыгрывался и в итоге забирал встречу. Это серьёзный удар по уверенности «Динамо», но разве дух минчан так легко сломить?

Как минчане упустили уже почти выигранный матч?
«Трактор» — невероятный! Снова ушли с 0:3, пережив три (!) отменённых гола
Видео
«Трактор» — невероятный! Снова ушли с 0:3, пережив три (!) отменённых гола

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Динамо» Москва, плей-офф КХЛ, 1/4 финала, третий матч

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернутся ли москвичи в серию?

«Динамо» на старте серии совершило крутой камбэк, в третьем периоде отыгравшись с 1:3, однако всё равно упустило победу в самой концовке основного времени. Во втором матче «Ак Барс» и вовсе связал москвичей по рукам и ногам, ничего не позволив тем сделать. Теперь бело-голубые едут в Казань с 0-2 в серии и призрачными шансами на камбэк. Или их рано списывать со счетов?

Как казанцы одержали вторую победу в серии?
«Ак Барс» забрал и вторую игру в Москве! «Динамо» вновь «сгорит» 0-4 в четвертьфинале?
Видео
«Ак Барс» забрал и вторую игру в Москве! «Динамо» вновь «сгорит» 0-4 в четвертьфинале?

🏐🏆 20:00: «Локомотив» Калининград — «Динамо-Ак Барс», Суперлига (ж), финальная серия, четвёртый матч

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 4-й матч
16 апреля 2025, среда. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Не начался
Динамо-Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли пятая встреча?

«Локомотиву» удался фантастический камбэк в третьем матче! Победа с 0:2 по сетам при полных трибунах — что может быть лучше? Главный вопрос — у кого останется больше эмоций после такой напряжённой встречи? На первый план здесь выйдет восстановление. Сможет ли калининградский клуб вернуться в Казань на пятый матч или команда Зорана Терзича оформит чемпионство?

Казанский клуб был в двух мячах от золотых медалей в третьем матче:
«Локомотив» выжил и выиграл! В женском финале будет четвёртый матч
«Локомотив» выжил и выиграл! В женском финале будет четвёртый матч

⚽️ 20:30: «Динамо» Москва — ЦСКА, Кубок России, 1/2 финала, Путь РПЛ, ответный матч

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Динамо» впервые в сезоне обыграет ЦСКА?

В нынешнем сезоне ЦСКА и «Динамо» встретились уже три раза. И во всех матчах сильнее оказалась команда Марко Николича (две победы в РПЛ + победа в первой игре Кубка). Но у «Динамо» есть хорошая возможность отомстить ЦСКА. Ответная встреча полуфинала верхней сетки Кубка состоится на «ВТБ Арене». Если команда Марцела Лички одержит победу с разницей в 2+ мяча, то пройдёт дальше. Нет ничего невероятно тяжёлого.

В начале апреля клубы зарубились в чемпионате:
Что за атака ЦСКА в снежном дерби! Дивеев, Глебов и Гуарирапа изящно «прибили» «Динамо»
Что за атака ЦСКА в снежном дерби! Дивеев, Глебов и Гуарирапа изящно «прибили» «Динамо»

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Арсенал», Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: произойдёт ли новое чудо на «Сантьяго Бернабеу»?

Мадридский «Реал» разгромно уступил в гостях «Арсеналу» (0:3) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Неужели действующий победитель турнира так просто вылетит? Вряд ли! На «Сантьяго Бернабеу» мадридцы, естественно, отдадут 200% сил, чтобы совершить камбэк. «Реалу» нужно победить с разницей в три мяча, чтобы просто перевести дело в экстра-таймы. Но с командой Карло Анчелотти нельзя отрицать этот вариант.

Первый матч «Реал» провалил из-за Анчелотти?
«Реал» влетел в ЛЧ из-за Анчелотти. Он отказывается учиться на своих ошибках!
«Реал» влетел в ЛЧ из-за Анчелотти. Он отказывается учиться на своих ошибках!

⚽️ 22:00: «Интер» — «Бавария», Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Бавария» совершит камбэк в Италии?

«Бавария» в первом матче с «Интером» выглядела лучше соперника, но уступила (1:2). Теперь мюнхенцам необходима победа в Милане, чтобы рассчитывать на полуфинал. Однако «Интер» — тяжелейший соперник. Именно команда Симоне Индзаги является теперь фаворитом пары и решает свою судьбу сама. Сыграет ли «Интер» во втором полуфинале ЛЧ за три года?

В первом матче «Интер» воспользовался редкими шансами:
«Интер» образцово наказал «Баварию». Но как же жаль Мюллера. Видео
«Интер» образцово наказал «Баварию». Но как же жаль Мюллера. Видео
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