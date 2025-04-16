«Реалу» нужно чудо в Лиге чемпионов! Случится ли камбэк против «Арсенала»? LIVE

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Друзья, всем привет! Сегодня, 16 апреля, нас ждёт развязка четвертьфинала Лиги чемпионов. Всё внимание, конечно же, приковано к противостоянию «Реала» и «Арсенала».
В первом матче случилась настоящая сенсация. Многие допускали победу «Арсенала» на своём поле, но разгром 3:0 с двумя голами Райса со штрафных — это что-то за гранью понимания. Команда Артеты, несмотря на травмы и неоптимальный состав, славится своей обороной, и именно она должна сыграть решающую роль в Мадриде. Испытание будет неординарное, ведь «Реал» под руководством Анчелотти давно приучил к чудесам в плей-офф. Шансы на проход в полуфинал по-прежнему есть только по одной причине: это «Реал». Случится ли новый камбэк или «Арсенал» сделает шаг к заветному трофею?
За ответной встречей «Реала» и «Арсенала» предлагаем следить в онлайне «Чемпионата». Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!