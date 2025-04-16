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Реал Мадрид — Арсенал: прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, где смотреть, 16 апреля 2025

«Реалу» нужно чудо в Лиге чемпионов! Случится ли камбэк против «Арсенала»? LIVE
Георгий Илющенко
«Реал» — «Арсенал». LIVE
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После 0:3 в Лондоне нужно много забивать и стараться не пропускать. Следим за развязкой четвертьфинала ЛЧ вместе!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Сегодня, 16 апреля, нас ждёт развязка четвертьфинала Лиги чемпионов. Всё внимание, конечно же, приковано к противостоянию «Реала» и «Арсенала».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче случилась настоящая сенсация. Многие допускали победу «Арсенала» на своём поле, но разгром 3:0 с двумя голами Райса со штрафных — это что-то за гранью понимания. Команда Артеты, несмотря на травмы и неоптимальный состав, славится своей обороной, и именно она должна сыграть решающую роль в Мадриде. Испытание будет неординарное, ведь «Реал» под руководством Анчелотти давно приучил к чудесам в плей-офф. Шансы на проход в полуфинал по-прежнему есть только по одной причине: это «Реал». Случится ли новый камбэк или «Арсенал» сделает шаг к заветному трофею?

За ответной встречей «Реала» и «Арсенала» предлагаем следить в онлайне «Чемпионата». Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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