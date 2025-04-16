«Весь мир думал, что игра закончена». 5 чудо-камбэков «Реала» в плей-офф ЛЧ

Мадридский «Реал» крупно проиграл «Арсеналу» в первом четвертьфинале ЛЧ — 0:3. Ответный матч состоится в Испании: команде Карло Анчелотти необходима победа с разницей в три и более мячей, чтобы надеяться на выход в 1/2 финала. В XXI веке «Реал» пять раз проходил дальше в плей-офф ЛЧ после поражения в первой игре. Вспоминаем хорошие примеры из прошлого для нынешнего состава мадридцев.

«Реал» Мадрид — «Галатасарай», 1/4 финала ЛЧ-2000/2001

Первый матч: 2:3

Второй матч: 3:0

«Реал» участвовал в ЛЧ-2000/2001 в статусе действующего победителя турнира. На первом групповом этапе клуб занял первое место в группе со «Спартаком», «Байером» и лиссабонским «Спортингом». А на втором — опередил «Лидс», «Андерлехт» и «Лацио». В четвертьфинале команду Висенте дель Боске поджидал «Галатасарай» — действующий обладатель Кубка УЕФА.

Стамбульцы также прошли два групповых этапа. Интересно, что во втором раунде они опередили «Милан» и «ПСЖ». А в четвертьфинале турок и испанцев ждала битва обладателей двух главных еврокубков.

«Галатасарай» подтвердил статус одного из сильнейших клубов Европы. В первом матче в Стамбуле команда Мирчи Луческу разобралась с «Реалом» — 3:2. Хотя по итогам первого тайма гости вели с разницей в два мяча, после перерыва «Галатасарай» отличился трижды. В Мадрид стамбульцы отправились с неплохими шансами на выход в полуфинал.

Однако «Реал» наказал гостей на «Сантьяго Бернабеу». Команда учла ошибки первой встречи: забила три мяча в первом тайме, а во втором сыграла «на ноль». Легчайший камбэк и выход в полуфинал. Правда, в 1/2 финала «Реал» остановила «Бавария». Мюнхенцы одержали две победы (1:0, 2:1), а затем в решающем эпичном матче разобрались с «Валенсией» (1:1, 5:4 пен.).

«Реал» Мадрид — «Бавария», 1/4 финала ЛЧ-2001/2002

Первый матч: 1:2

Второй матч: 2:0

В следующем розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» взял реванш у «Баварии» за прошлый сезон. Интересно, что оба клуба на первом групповом этапе встретились с российскими командами. «Реал» обменялся победами с «Локомотивом» (4:0, 0:2), но мадридцы отправились во второй групповой этап, а команда Юрия Сёмина — в Кубок УЕФА (с третьего места). «Бавария» же дважды разобралась со «Спартаком» (5:1, 3:1).

На втором групповом этапе «Реал» обошёл «Панатинаикос», чешскую «Спарту» и «Порту». А «Бавария» финишировала второй вслед за «Манчестер Юнайтед». В четвертьфинале жеребьёвка свела команды Висенте дель Боске и Оттмара Хитцфельда.

В первом матче в Мюнхене победу одержала «Бавария». Хотя до концовки встречи в счёте вёл «Реал»: на 11-й минуте забил полузащитник Жереми Нжитап. Однако на 82-й и 88-й минутах Штефан Эффенберг и Клаудио Писсаро принесли «Баварии» победу.

Тренер «Реала» дель Боске перед ответным матчем был уверен в камбэке. Он говорил, что оружием команды станет «дух Хуанито» — легендарного форварда мадридцев. И на «Сантьяго Бернабеу» испанцы забили два безответных мяча «Баварии». Оба гола случились во втором тайме: на 69-й минуте Иван Эльгера замкнул прострел Роберто Карлоса, а на 85-й в похожем стиле после паса от Рауля окончательный счёт установил Гути.

Затем «Реал» в полуфинале оказался сильнее своего главного соперника — «Барселоны» (2:0, 1:1). А в матче за трофей мадридцы разобрались с «Байером» — 2:1. Именно в той встрече Зинедин Зидан забил самый красивый мяч в истории Лиги чемпионов. А «Реал» взял девятый трофей ЛЧ.

«Реал» Мадрид — «Вольфсбург», 1/4 финала ЛЧ-2015/2016

Первый матч: 0:2

Второй матч: 3:0

«Реал» начал сезон-2015/2016 под руководством Рафаэля Бенитеса. Однако в плей-офф мадридцы выступали уже с Зинедином Зиданом. В 1/8 финала испанцы легко разобрались с «Ромой», одержав две победы со счётом 2:0. В четвертьфинале «Реалу» также повезло с жеребьёвкой — достался «Вольфсбург».

Однако после первой встречи в Мадриде пожалели, что им попались немцы. «Вольфсбург» обыграл «Реал» дома — 2:0. Хотя за пару дней до этого команда Зидана одержала гостевую победу над «Барселоной» (2:1). Видимо, все силы мадридцы оставили в «класико».

Перед ответным матчем Зидан настраивал команду на победу: «Впереди у нас очень важный матч, но мы должны сыграть с холодной головой. Мы не выиграем это противостояние, не сокрушим соперника за 10-15 минут. Будет сложнее, если соперник забьёт, однако это может случиться. Необходимо с первой минуты сохранять концентрацию. Нам надо забивать, и у нас будет полтора часа для этого. Необходимо сохранять спокойствие».

Впрочем, в составе «Реала» был футболист, который находился в готовности разорвать и без посторонних слов — Криштиану Роналду. На «Сантьяго Бернабеу» португалец оформил хет-трик и вывел мадридцев в следующий этап. Также та встреча запомнилась порванными брюками Зидана: француз чересчур эмоционально отреагировал на один из моментов.

Зинедин Зидан главный тренер «Реала» в 2016 году «В футболе лучше выстрадать, но победить. Это праздник для клуба, и все счастливы, что мы всё-таки смогли пройти дальше. Не бывает лёгких побед. После поражения в первом матче мы проявили характер и боролись до конца. Я горжусь всеми игроками своей команды. Роналду — особенный игрок. Его действия имели решающий характер. Оформив хет-трик, Криштиану помог клубу в тот момент, когда он в этом нуждался».

После той победы «Реал» с трудом прошёл в полуфинале «Манчестер Сити» (0:0, 1:0). А в финале во второй раз за три года встретился с «Атлетико». «Королевский клуб» снова победил, на этот раз сделав это в серии пенальти (1:1, 5:3 пен.).

«Реал» Мадрид — «ПСЖ», 1/8 финала ЛЧ-2021/2022

Первый матч: 0:1

Второй матч: 3:1

Перед стартом сезона-2021/2022 в мадридский «Реал» вернулся Карло Анчелотти. Босс клуба Флорентино Перес поставил задачу — взять Лигу чемпионов. На тот момент «Реал» не брал главный евротрофей с 2018-го.

На групповом этапе мадридцы одержали пять побед, сенсационно уступив только молдавскому «Шерифу» (1:2). А уже в 1/8 финала «Реал» ожидали два матча с «ПСЖ». Худший вариант для мадридцев, вышедших в плей-офф со второго места. Парижане рвались к первому в истории трофею ЛЧ с супертрио Мбаппе — Месси — Неймар. Интриги добавляла история с Килианом: СМИ активно обсуждали потенциальный переход форварда в «Реал».

И именно Мбаппе забил единственный мяч в первой встрече команд в Париже. Вдвойне обиднее для «Реала», что нападающий отличился на 90+4-й минуте. Так что в Испанию «ПСЖ» отправился с преимуществом.

В ответном матче первыми снова забили французы — и вновь Мбаппе! На 39-й минуте он поймал Тибо Куртуа на ошибке, пробив в ближний угол ворот «Реала». Катастрофа. Однако во втором тайме нападающий хозяев Карим Бензема сделал первую заявку на «Золотой мяч», оформив хет-трик. На 61-й минуте форвард «Реала» удачно поборолся с голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой, тот «обрезался» и покатил мяч на Винисиуса. Бразилец отдал на Карима, который и поразил ворота парижан.

«Реал» продолжил штурм ворот «ПСЖ» и добился успеха на 76-й минуте. Лука Модрич отдал гениальный пас в штрафную на Бензема — Карим оформил дубль. А через пару атак француз воспользовался ошибкой Маркиньоса и в касание пробил шведой в нижний угол ворот Доннаруммы. Безумие на «Бернабеу»! 3:1 — и «Реал» прошёл дальше.

Карло Анчелотти главный тренер «Реала» «Мы выиграли очень тяжёлый матч, особенно после гола Мбаппе, очень сложная игра. «Реал» старался высоко прессинговать, как мы и делаем на тренировках, и так пришёл первый гол. Болельщики начали гнать нас вперёд, и мы создавали всё больше и больше моментов».

После той серии Бензема стал главным претендентом на «Золотой мяч». А в четвертьфинале «Реал» получил ещё одного топ-соперника — «Челси» (на тот момент — действующий победитель ЛЧ). В Лондоне испанцы выиграли со счётом 3:1 (Карим снова оформил хет-трик), а дома уступили в дополнительное время — 2:3. Но за счёт гола Бензема в первом экстра-тайме «Реал» пробрался в полуфинал.

«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити», 1/2 финала ЛЧ-2021/2022

Первый матч: 3:4

Второй матч: 3:1 (д. вр.)

В 1/2 финала Лиги чемпионов — 2021/2022 состоялся «скрытый финал» с «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы мечтала взять первый в истории трофей ЛЧ. Тем более в 2021-м «горожане» добрались до финала, однако уступили «Челси» (0:1). От двухматчевого противостояния ожидалось что-то грандиозное.

Первая встреча на «Этихаде» получилась даже лучше, чем рассчитывали болельщики. «Манчестер Сити» доминировал, забил аж четыре мяча, но… «Реал» создал за игру 2,5 момента, отличившись при этом трижды. Важнейший мяч с пенальти на 82-й минуте забил Карим Бензема, сделавший счёт 3:4. Мадридцы уступили в гостях, но сохранили шансы на выход в финал.

«Первый матч завершился для нас не лучшим результатом. Мы пропустили четыре гола, оборонялись не лучшим образом. Этот результат может решить исход противостояния. «Манчестер Сити» — сильный соперник, сегодня они это показали. Отрицательный момент в том, что мы пропустили четыре гола, положительный — что забили три», — отметил после матча Анчелотти.

После подвигов «Реала» с «ПСЖ» и «Челси» от мадридцев ждали камбэка и в ответном матче с «Манчестер Сити». А Гвардиола, кажется, что-то чувствовал, говоря о предстоящей игре: «Пожалуй, нам надо сыграть лучше, чем в первом матче, однако мы можем сыграть хуже и всё равно победить. Иногда ты получаешь то, что заслуживаешь, а иногда нет. Мы должны показать невероятно качественный футбол и выиграть».

Однако ответная игра складывалась для англичан хорошо. На 73-й минуте забил вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез. Общий счёт по сумме двух матчей стал 5:3 в пользу англичан. Но у «Реала» в рукаве оказался джокер — Родриго Гоэс. Бразилец вышел на поле в середине второго тайма, а в концовке спас мадридцев. На 90-й минуте он в касание переправил мяч в ворота Эдерсона после паса от Бензема. А уже в следующей атаке оформил дубль, замкнув навес с правого фланга. На «Сантьяго Бернабеу» началось сумасшествие!

А уже в экстра-таймах «Реал» дожал соперника: на 95-й минуте Бензема реализовал пенальти. Мадридцы снова совершили чудо-камбэк и выбрались в финал Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти главный тренер «Реала» «Произошло что-то странное. Мы играли с очень сильными командами, которые перед началом сезона верили, что могут выиграть Лигу чемпионов. «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити»… Надо отдать должное футболистам. Они отдали все силы. Весь мир думал, что игра закончена. Но у нас получилась хорошая комбинация, а Родриго забил. Мы вложили всю энергию, которая была».

В финале в Париже «Реалу» снова повезло. «Ливерпуль» весь матч давил на мадридцев и держал Куртуа в напряжении (23:4 по ударам). А испанцам понадобился всего один удар в створ за матч (1:9), чтобы забрать ЛЧ! На 59-й минуте Винисиус забил с передачи Федерико Вальверде. И принёс мадридцам 14-й трофей Лиги чемпионов в истории.

Для прохода в полуфинал ЛЧ-2024/2025 «Реалу» нужно совершить свой самый крупный камбэк в XXI веке. Но мадридцы уже приучили, что периодически на «Сантьяго Бернабеу» случаются чудеса.