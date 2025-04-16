Как дела у «Монако» и Головина, кто ближе других к топ-5 в АПЛ и ждать ли новичков в Лиге чемпионов? Рассказываем.

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже «Сити»!

Сезоны в топ-5 лигах Европы вышли на финишную прямую. Где-то интрига в борьбе за золото уже отсутствует: «ПСЖ» стал чемпионом Франции, «Ливерпуль» вряд ли упустит титул в Англии. А в Германии, Италии и Испании гонка ограничена двумя-тремя клубами.

Зато во всех главных чемпионатах развернулась борьба за места в зоне Лиги чемпионов! Разбираемся, какие команды ближе к попаданию в главный еврокубок.

Англия

АПЛ уже гарантировала себе пять команд в следующем розыгрыше ЛЧ. Почему? Англия завершит сезон-2024/2025 в топ-2 рейтинга сезона еврокубков. Именно попадание в двойку лучших даёт классный бонус. Пока от АПЛ участие в следующей ЛЧ гарантировали два клуба — «Ливерпуль» и «Арсенал». А за оставшиеся три путёвки развернулась жёсткая гонка. Помимо двух топ-команд («Манчестер Сити» и «Челси»), за места сражаются «Ноттингем Форест», «Ньюкасл» и «Астон Вилла». В таблице команды разделяет всего три очка.

АПЛ

Сейчас третье место занимает «Ноттингем Форест» (57 очков). Однако команда Нуну Эшпириту Санту потерпела два поражения подряд и подпустила конкурентов. Есть шанс вывалиться из топ-5 уже после следующего тура. Тем более по потерянным очкам «Ноттингем» уступает «Ньюкаслу» (56 очков, но есть матч в запасе).

«Манчестер Сити» набрал 55 очков за 32 тура, в активе «Челси» и «Астон Виллы» — по 54 очка. Представляете ЛЧ без команды Гвардиолы?

ХОСЕП ГВАРДИОЛА Фото: Justin Setterfield/Getty Images

До конца сезона прямые конкуренты несколько раз сыграют друг с другом. «Ноттингем» и «Челси» зарубятся в финальном, 38-м туре. «Ньюкасл» ждут встречи с «Астон Виллой» (33-й тур) и «Челси» (36-й). Бирмингемцы также сразятся с «Манчестер Сити» (34-й).

Суперкомпьютер Opta считает, что в итоговые топ-5 войдут «Ньюкасл» (вероятность попадания в ЛЧ — 83,7%), «Манчестер Сити» (84,38%) и «Ноттингем» (73,72%). «Астон Вилле» прогнозируют 27,71% на попадание в ЛЧ, а «Челси» — 28,92%.

Испания

Испания занимает второе место в рейтинге сезона еврокубков. И с большой вероятностью отправит в следующую ЛЧ пять команд. Нет сомнений, что в топ-5 попадут «Барселона», «Реал» и «Атлетико». А на два оставшихся места претендуют «Атлетик» Бильбао, «Вильярреал» и «Бетис».

ЛА ЛИГА

Баски с огромной вероятностью присоединятся к компании участников Лиги чемпионов. После 31 тура команда Эрнесто Вальверде набрала 57 очков. У «Вильярреала» также отличные шансы попасть в ЛЧ: 51 очко при 30 проведённых встречах. А занимающий шестое место «Бетис» отстаёт от пятой строчки на три очка, сыграв на один матч больше.

У каждой из команд до конца сезона есть минимум одна игра с грандом. «Атлетик» в следующем туре едет в гости к «Реалу», а в 38-м туре примет «Барселону». В 37-м туре «Вильярреал» отправится в Каталонию, «Бетис» сыграет в Мадриде с «Атлетико». Очных встреч между собой у претендентов на топ-5 Примеры уже не будет.

НИКО УИЛЬЯМС Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Opta с вероятностью в 77,76% отправляет «Атлетик» Бильбао в Лигу чемпионов. «Вильярреалу» отводят вероятность в 21,5%. Но после того, как Испания официально оформит место в топ-2 сезонного рейтинга коэффициентов, вырастут и проценты у команды Марселино Тораля. А в «Бетис» суперкомпьютер совсем не верит (0,87%). В Испании с представителями топ-5 всё более-менее понятно.

Германия

В немецкой Бундеслиге «Бавария» и «Байер» уже обеспечили себе участие в Лиге чемпионов. А за пять туров до финиша на два оставшихся места претендуют «Айнтрахт», «РБ Лейпциг», «Майнц», «Фрайбург» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Теоретически в список можно включить «Боруссию» Дортмунд, «Вердер» и «Аугсбург», но на практике клубы вряд ли окажутся в топ-4.

БУНДЕСЛИГА

Наилучшие шансы на попадание в ЛЧ остаются у «Айнтрахта». Команда Дино Топпмёллера набрала 51 очко после 29 туров. Следом идут «РБ Лейпциг» (48 очков), «Майнц» (46), «Фрайбург» (45) и «Боруссия» М (44). Интересно, что сразу два клуба («Майнц» и «Фрайбург») ещё ни разу не выступали в ЛЧ. Так что сезон-2024/2025 может стать для них историческим.

Очень многое в гонке за место в ЛЧ зависит от «Айнтрахта». В оставшихся пяти турах команда встретится с «Лейпцигом», «Майнцем» и «Фрайбургом». Также несколько клубов ждут тяжёлые встречи с «Баварией» («РБ Лейпциг», «Майнц», «Боруссия» М) и «Байером» («Майнц», «Фрайбург»).

Возможен и ещё один расклад: если «Айнтрахт» выиграет Лигу Европы и выпадет из топ-4 в Бундеслиге, то у Германии в Лиге чемпионов будет пять команд. Впрочем, команда довольно уверенно держится в четвёрке. Если она там и останется, то даже победа в ЛЕ не даст Бундеслиге дополнительную путёвку.

ИГРОКИ РБ «ЛЕЙПЦИГ» Фото: Stuart Franklin/Getty Images

А как рассчитал шансы на попадание в ЛЧ суперкомпьютер Opta? Он определяет двух чётких фаворитов — «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг». Вероятность финиша Франкфурта в топ-4 составляет 90,54%, Лейпцига — 61,02%. «Майнцу» и «Фрайбургу» отводят куда меньше — 19,52% и 10,3% соответственно. А мёнхенгладбахская «Боруссия» уступает также «одноклубникам» из Дортмунда (3,35% — 9,7%). Хотя в реальной таблице первые заработали 44 очка, а вторые набрали всего 42.

Италия

В Серии А «Интер» и «Наполи» выпадут из зоны ЛЧ только в случае чуда. У Италии есть мини-шанс получить пятое место в следующем розыгрыше, но, вероятнее, оно отойдёт Испании. А за оставшиеся две позиции бьются «Аталанта», «Ювентус», «Лацио», «Болонья», «Рома» и «Фиорентина»! Лютая конкуренция.

СЕРИЯ А

На фоне других выделяются календари у «Болоньи» и «Ромы». Первым предстоят встречи с «Интером», «Ювентусом», «Миланом» и «Фиорентиной». А римляне также сыграют с обоими миланскими клубами, «Фиорентиной» плюс «Аталантой». Хотя «Рома» не уступает в Серии А уже 16 туров! Если команда Клаудио Раньери продлит серию до конца сезона, то почему бы не помечтать о Лиге чемпионов?

ИГРОКИ ФК «ЮВЕНТУС» Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Фаворитами за попадание в финиш в топ-4 остаются «Аталанта» и «Ювентус». Бергамасков в концовке ждут только два тяжёлых соперника («Милан», «Рома»), как и туринцев («Болонья», «Лацио»). Opta также верит в «Аталанту» (93,69% на выход в ЛЧ) и «Юве» (68,39%). Шансы других команд оцениваются намного скромнее: «Болонье» дают 16,95%, «Лацио» — 15,4%, «Фиорентине» — 2,81%, «Роме» — 2,19%.

Франция

Не менее весело и в Лиге 1. Команды со второго по седьмое место разделяют всего пять очков. А с учётом того, что от Франции квалифицируются три клуба, а четвёртые отправляются в квалификацию, шансы есть у всех.

ЛИГА 1

«ПСЖ» вместе с российским голкипером Матвеем Сафоновым уже стал чемпионом. А другой наш легионер — Александр Головин — бьётся за попадание в зону ЛЧ вместе с «Монако». После 29 матчей монегаски набрали 53 очка и занимают второе место. В прошлом туре команда одержала ключевую победу над «Марселем» (3:0) и обогнала его в таблице. Теперь попадание в Лигу чемпионов полностью зависит от «Монако».

До конца сезона команда Ади Хюттера сыграет с двумя конкурентами за зону ЛЧ — «Страсбургом» и «Лионом» (обе встречи — домашние). Также «Монако» отправится в гости к «Гавру», «Сент-Этьену» и «Лансу».

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Суперкомпьютер Opta добавляет позитива монегаскам. Он оценивает вероятность попадания клуба в Лигу чемпионов в 73,25%. Также в топ-4, по версии программы, входят «Марсель» (46,28% на ЛЧ) и «Лион» (42,32%). Шансы «Лилля» выглядят не так плохо (27,74%), а в «Страсбург» (8,71%) и «Ниццу (1,65%) веры совсем мало.