Забить в финале еврокубка ради отца! Звезда «Рапида» идёт к мечте после трагедии

Плей-офф Лиги конференций, будем откровенны, не вызывает такого интереса, как плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. В третьем еврокубке есть один большой клуб «Челси» и все остальные – массовка, в которой растворились даже «Фиорентина» с «Бетисом». До финала привлечь внимание к турниру может разве что какое-то нестандартное событие или поразительная жизненная история его участника. И у нас есть такая история! Вместе с венским «Рапидом» к трофею идёт Луис Шауб, стремящийся повторить достижение своего отца. Для 30-летнего полузащитника это больше чем просто мечта. Рассказываем почему.

Шауб родился в семье австрийки и немца. Его отец Фред тоже был профессиональным футболистом, причём достаточно известным. Привлекался в юношескую сборную Германии U18, провёл пять сезонов в Бундеслиге – играл на позиции нападающего за «Айнтрахт», дортмундскую «Боруссию» и «Ганновер». Впрочем, звездой чемпионата Германии не стал. В 58 матчах забил 13 голов, потом выступал ещё во Второй Бундеслиге и в Австрии.

Но и Шауб-старший получил свою минуту славы. Случилось это в финале Кубка УЕФА сезона-1979/1980. Пока команда шла к трофею, 19-летний на тот момент форвард наблюдал за подвигами партнёров со стороны. В плей-офф «Айнтрахт» выбивал одного соперника за другим – шотландский «Абердин», румынское «Динамо», нидерландский «Фейеноорд», чешский «Брно», а в полуфинале – «Баварию». Причём в двух случаях совершил впечатляющий камбэк, отыгравшись после поражений в два мяча в Бухаресте и Мюнхене. Оставался последний шаг – одолеть другого представителя Бундеслиги мёнхенгладбахскую «Боруссию».

Финал Кубка УЕФА состоял тогда из двух матчей. Первую встречу в Мёнхенгладбахе выиграла «Боруссия» – 3:2. В ответной игре «Айнтрахту» требовалась победа с разницей либо в два и более мячей, либо в один, но со счётом 1:0 или 2:1 (действовало правило выездного гола). Хозяевам никак не удавалось взломать оборону противника, и за 15 минут до конца тренер Фридель Рауш вдруг выпустил на замену юного Шауба. И дебютант еврокубков забил победный гол уже через четыре минуты! До 2022 года, когда «Айнтрахт» снова победил в Лиге Европы/Кубке УЕФА, это был единственный международный трофей для клуба из Франкфурта.

В конце 1980-х Шауб-старший перебрался в Австрию, где стал лидером атак «Адмиры Ваккер». А с 1993-го исполнял роль играющего тренера в «Фаворитнере» и других местных командах низших дивизионов. В декабре 1994-го родился Луис. Затем Фред принял команду U17 «Адмиры Ваккер». Работал с ней до 2003-го, а в апреле того года произошла трагедия.

В тот роковой день Фред возвращался с восьмилетним Луисом на машине из Германии, куда съездил, чтобы навестить мать. В семь утра на автотрассе округа Фульда их автомобиль врезался в 40-тонный грузовик. Спидометр застыл на отметке в 125 км/ч. Тело Шауба-старшего смогли достать из машины только с помощью специального оборудования. Но мальчик чудесным образом выжил, его с переломом ключицы и другими травмами ноги и головы доставили в местную больницу. Водитель грузовика, двигавшегося со скоростью 60 км/ч, отделался испугом.

Луис Шауб полузащитник «Рапида» «Преследует ли меня та авария? Нужно уметь забывать прошлое и двигаться дальше. Даже если произошедшее было ужасным, я не могу всё время думать о том, что могло бы быть иначе. Это печально, но мы ничего не можем сделать. Жизнь продолжается».

В то время Луис уже начал заниматься футболом в школе «Адмиры Ваккер». Случившееся отразилось на его мотивации, он хотел бросить заниматься спортом, которым увлёкся благодаря отцу. Однако мать убедила мальчика продолжать занятия.

«Моя мама сыграла в этом огромную роль, – рассказывал Луис. – Она дала много сил нам (сестра Шауба Кьяра и брат Фабиан тоже футболисты. – Прим. «Чемпионата»). – Мои тёти и дяди также были настоящими болельщиками. Это было действительно нелёгкое время, но мама хорошо со всем справлялась. Она следила за тем, чтобы я посещал тренировки. Бесконечно благодарен ей за это».

Луис вырос в высококлассного по австрийским меркам игрока. Он призывался во все юношеские и молодёжную сборные страны, а в 2014 году в одном из рейтингов его включили в топ-100 самых многообещающих игроков своего поколения. В октябре 2016-го Шауб дебютировал за первую сборную Австрии. Сейчас у полузащитника 29 матчей, восемь голов и три голевые передачи в национальной команде. Он провёл одну игру на Евро-2020 – в плей-офф с Италией. После подачи Луиса с углового забил Саша Калайджич.

ЛУИС ШАУБ В СБОРНОЙ АВСТРИИ Фото: Kuess/Getty Images

На профессиональном уровне Шауб начинал в «Рапиде», потом был продан в «Кёльн» за € 3,5 млн, а после этого поиграл в чемпионате Германии за «Гамбург» и «Ганновер». Кроме того, уезжал в аренду в «Люцерн» и завоевал в Швейцарии свой единственный трофей – Кубок страны. Перед нынешним сезоном Луис вернулся из «Ганновера» в «Рапид», заплативший за своего воспитанника € 500 тыс.

Техничный, умный и универсальный Шауб никогда не был суперрезультативным игроком, но в еврокубках (включая отборочные раунды) у австрийца 19 голов в 42 матчах. Такой статистике позавидует и нападающий. Например, в квалификации Лиги чемпионов сезона-2015/2016 хавбек положил два мяча в двух играх «Аяксу». Отцовские гены? За свои успехи в международных турнирах Шауб-младший получил прозвище Евро-Луис.

В Лиге конференций нынешнего сезона у полузащитника «Рапида» 3+1 в восьми матчах. В 1/8 финала с «Борацем» Шауб забил победный гол в дополнительное время ответной игры. Доказал статус лидера – в той встрече он был капитаном венской команды.

В свои 30 лет Шауб уже и сам отец. Его сыну в августе этого года должно исполниться восемь – столько же, сколько было самому Луису, когда случилась та страшная авария. Полузащитник признавался в интервью: он уверен, что отец гордился бы его карьерой. Кстати, один из своих голов за «Ганновер» австриец посвятил отцу, который также выступал за этот клуб. Луис забил «Арминии» 22 апреля 2023-го – в день 20-летия с момента трагедии. Отпраздновал очень эмоционально. Не сдержал слёз прямо на поле.

Если «Рапид» дойдёт до финала Лиги конференций, можно смело ставить на гол Шауба. Кажется, вероятность этого события будет выше, чем в любой другой день. Но до того венская команда должна удержать преимущество в один мяч в противостоянии с «Юргорденом» и выйти в полуфинал.