«Локо» за пару минут перевернул сложный матч! Ауты Самошникова — это чит-код. Видео

«Ахмат» для «Локомотива» — обычно не самый сложный соперник. За предыдущие пять матчей москвичи забрали четыре победы и одну ничью. В августе 2024-го вообще забили пять безответных мячей в Грозном. Но в последнее время дела у «Локо» совсем не клеились, в то время как команда Сергея Ташуева, пусть и пока не выбралась из зоны стыков РПЛ, весной вообще никому не проигрывала. А вот теперь уступила и не вышла в следующий полуфинал (этап 2) Пути регионов Кубка России! Хотя долго вела в счёте.

Как обычно это и бывает в Кубке, тренеры воспользовались ротацией. Куда активнее — «Ахмат». С первых минут вышли Погостнов и Раков у хозяев, Уциев, Шатара, Жиров, Богосавац, Гогличидзе, Бериша и Родриго — у гостей. Зато Митрюшкина перемены не коснулись: он и в РПЛ стал основным, и тут место в воротах Лантратову не уступил. А вот у грозненцев в старте оказался резервист Ульянов. Который, что интересно, с 2020-го по 2021-й работал стюардом на «РЖД Арене». Такой вот карьерный взлёт.

«Локомотив» в первом тайме откровенно не впечатлял и до его концовки толком ничего в атаке не создал. Чего нельзя было сказать про «Ахмат». Гол на восьмой минуте был абсолютно логичным. Митрюшкин каким-то чудом (хотя для него такое привычно) потащил удар головой Талала в упор. Однако тут же пошёл набег вторым темпом. Бериша в борьбе с Годяевым красиво скинул на ход Дивановичу, и тот прострелил на никем не прикрытого Родриго. С пары метров парагваец не промахнулся. Раскат получился на загляденье.

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Грозненцы и далее создавали шансы, особенно когда исполняли угловые. И тут «Локомотив» использовал личный чит-код — ауты Самошникова, который снова сыграл справа в защите. Сначала Илья закинул мяч аж в центр штрафной, а Воробьёв только этого и ждал: на исполнение точно пробил в касание с лёта из-под Уциева.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Сработал козырь москвичей и через пару минут. Не так явно, но всё-таки. Самошников вбросил аут, мяч после череды единоборств оказался у Пиняева: подача на дальнюю штангу, кивок головой Монтеса, перекладина, добивание Погостнова, гол! Просто взяли и мгновенно всё перевернули!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ташуев такого явно не ожидал, и он в этом не одинок. Пришлось в перерыве делать сразу тройную рокировку: ушли Богосавац, Диванович и Родриго, вышли основные Уткин, Самородов и Мелкадзе. И всё равно окрылённый «Локо» мчал вперёд. Батраков и Баринов классно «разрезали» оборону и выводили Воробьёва на дубль — сначала Ульянов вовремя выдвинулся из ворот и удачно сократил дистанцию, затем нападающий москвичей не попал в правую шестёрку. В дальний угол выцеливал Батраков — получилось рядом со штангой. Погостнов заработал бы пенальти, да перед этим залез в офсайд.

«Ахмат» по-прежнему старался давить и зарабатывал угловые, тем не менее гораздо больше остроты организовывал уже «Локомотив». Садулаев и Зорин тоже поднялись с лавки и забить не помогли. Михаил Галактионов взялся за замены только на 79-й минуте, разменяв Монтеса и Пиняева с Воробьёвым на Ньямси и Тикнизяна с Сулеймановым.

Отстоять преимущество удалось. Хотя можно было бы его в добавленное время и увеличить: Сулейманов в контратаке катил на дальнюю штангу, и Ульянов в ближней дуэли переиграл Ракова. «Локо» вышел в во второй полуфинал Пути регионов, где сойдётся с вылетевшим из Пути РПЛ. Во многом благодаря Самошникову. Его ауты — это нечто.