Безумный день «Химок»! Боссы убрали тренера, а игроки хотят бойкотировать матч с «Зенитом»

В чемпионате России ещё одна информационная бомба! Игроки «Химок», по нашей информации, хотят отказаться от выхода на матч 25-го тура РПЛ с «Зенитом», который должен состояться 20 апреля в Санкт-Петербурге.

Ни для кого не секрет, что в «Химках» копятся долги. В конце марта стало известно, что по решению ФНС (Федеральной налоговой службы) подмосковному клубу заблокировали счета в шести российских банках за задолженность в размере 335 млн рублей. Кроме того, из финансового отчёта химчан по итогам 2024 года следовало, что кредиторская задолженность выросла до 1,15 млрд рублей, а по оплате труда – до 311,3 млн рублей. Ситуация до сих пор не сдвинулась с мёртвой точки. Об этом говорил, в частности, защитник команды Александр Филин после поражения в последнем туре РПЛ от «Крыльев Советов» (1:3).

Александр Филин защитник «Химок» «Мы устали не получать зарплату, тяжело об этом не думать. Семьи, дети и родители об этом спрашивают. Для современной жизни нужны деньги — мы не в советское время живём, где у всех всё одинаково».

Положение усугубила отставка главного тренера Франка Артиги. Сегодня подмосковный клуб объявил об увольнении испанца, а также членов его штаба – Хосепа Техедо, Хосе Бермудеса, Андони Сесмы и Александра Димидко. В заявлении химчан о причинах такого решения говорится, что «эти специалисты многому научили, но настало время двигаться дальше».

По нашей информации, Артигу отправили в отставку не только из-за результатов команды, которая находится на 12-м месте (в восьми очках отрыва от зоны вылета и рядом с зоной стыков), но и из-за того, что испанец публично поддержал недовольство иностранных игроков «Химок» задержками зарплат. Более того, Франк хотел и сам подать заявление в палату по разрешению споров РФС. Ещё одна причина увольнения Артиги – разочарование инвестора клуба Туфана Садыгова тем, что его сын Илья почти не играет весной. Однако, по слухам, испанец до сих пор не подписал соглашение о расторжении контракта, несмотря на официальное объявление о его уходе.

ФРАНК АРТИГА С ИГРОКАМИ «ХИМОК» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отставка Артиги вызвала негативную реакцию в команде. Как сообщил «Спорт-экспресс», игроки химчан отказались выходить на первую после выходных тренировку. Вместо этого они позанимались в тренажёрном зале всего около 10 минут. Теперь же в «Химках» обсуждают возможный бойкот ближайшего матча. Несмотря на то что в марте на собрании Садыгов-старший пообещал закрыть долги перед командой до 30 апреля, футболисты готовы уже сейчас пойти на крайние меры.

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Сам Туфан Садыгов так прокомментировал для «Матч ТВ» появившуюся новость:

«Что касается тренировки, то меня там не было. Я сам читаю только то, что выходило в прессе. У меня другие дела, я не связывался с руководством по этому поводу. Если у них в контракте есть пункт, что они при каких‑то условиях не могут выйти на тренировку, значит, они могли это сделать. А если нет такого – не могли. Это же не анархия какая‑то, чтобы кому что захотелось, то он и делал. Если есть какие‑то нарушения, то всё должно происходить в рамках контракта. Они не могут беспредельничать».

Артига на пресс-конференции после поражения от «Крыльев Советов» признался, что ситуация отражается на игроках, которые «устали и потеряли терпение». Впрочем, вопреки безденежью весной «Химки» не худшие в РПЛ по результатам. За шесть туров команда набрала семь очков (11-е место на этом отрезке), одержав победы над «Факелом» и «Пари НН».

Новым главным тренером «Химок», по всей видимости, станет Магомед Адиев. 47-летний специалист, известный по работе в «Ахмате», «Анжи» и сборной Казахстана, может быть представлен команде на собрании с участием Садыгова в среду. Там обсудят долги и бойкот. Однако остаются вопросы относительно того, как примут игроки Адиева после увольнения Артиги. Да и сам Адиев пока согласия возглавить клуб не дал.