«Спартак» кайфанул в Кубке России! Разгромили «Урал» за тайм — забил даже Маркиньос! Видео

«Урал» Олега Шатова приехал в гости к «Спартаку» полуосновой — борьба за выход в РПЛ для клуба сейчас определённо важнее. Безумно жаль, что из-за травмы всё-таки не сыграл Селихов. Его противостояние с бывшим клубом вышло бы на первый план.

Сами же москвичи были обязаны оправдаться за поражение от махачкалинского «Динамо» и расставились в максимально боевом составе. Тем более на трибуны впервые за долгое время вернулась поддержка активных фанатов. Получилось — красно-белые легчайше оформили проход во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России.

«Спартак» ожидаемо завладел огромным преимуществом с первых же минут. В удовольствие катал мяч, комбинировал, создавал уйму моментов. Первый гол, впрочем, не состоялся бы без ошибки Щербицкого. На шестой минуте уральский вратарь неловко отразил мяч кулаком после подачи Рябчука — прямо на Мартинса. Люксембуржец подарком пренебрегать не стал и решил эпизод в касание. Между прочим, это его шестой гол в нынешнем розыгрыше Кубка, что стало рекордом для клуба!

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«Урал» даже толком не выходил на чужую половину поля. Тем не менее его отставание долго оставалось минимальным. Барко здорово крутил в дальнюю девятку из-за штрафной — помешала штанга. Показалось, что забил Маркиньос, но бразилец с паса Барко попал в сетку с обратной стороны. От души издали прикладывался подключившийся вперёд Литвинов — не зря хочет играть в центре поля. Не хватило совсем чуть-чуть.

А вот кому хватило, так это Маркиньосу. Причём сам он всё сделал! Просто сместился с левого фланга и пальнул в дальнюю девятку! Есть дебютный гол бразильца в красно-белой форме. Для этого понадобилось 29 матчей. Деян Станкович, увидев такое, даже перекрестился! Как наверняка и многие спартаковские болельщики.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Далее москвичи заработали пенальти — Морозов, у которого уже была жёлтая, вне рамок правил остановил забег Денисова. Судья Кукуляк сначала не заметил нарушения. Помогла подсказка его коллег из VAR-центра. Медины на поле не было, так что Барко исполнил всё чётко. Футболист гостей второе предупреждение не получил, хотя никто иному раскладу не удивился бы.

После перерыва на поле вышел Зобнин. И всего за 20 секунд отметился голом! Однако Угальде во время атаки забрался во «вне игры». Бонгонда никто не мешал расстрелять ворота с близкого расстояния, а тот зарядил в небеса и лишил ассиста… Зобнина. Везение — явно не конёк Романа.

Практику получили и Гарсия с Солари, и Чернов с Пруцевым. Вторая половина по сравнению с первой вышла не столь интересной. Ярче футболистов проявляли себя болельщики: хором пели «О тебе, Москва» Муслима Магомаева, заряжали про Fan ID и в целом оказывали громкую поддержку. Такую, от которой уже все успели отвыкнуть.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Отменили и гол Пруцева — из-за офсайда Солари. Неплохой шанс упустил Зобнин. Не обошлось и без негатива: Бабичу серьёзно досталось в единоборстве с Марковым, Максименко на ровном месте повредил колено. Оба быстро оправились. Уральцы не оставили вратаря совсем без дела: с близкого расстояния бил Маргасов, плотно заряжал издали Сунгатулин.

Счёт первого тайма так и не изменился. «Спартак» неплохо размялся перед субботним матчем с «Акроном», ну а «Урал» ждёт, вероятно, ключевой выезд сезона к «Торпедо».