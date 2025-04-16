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Интер – Бавария, ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, 16 апреля 2025: прогноз на матч, мнение, с кем сыграют в полуфинале

Сегодня надо болеть за «Интер». Всё ради полуфинала мечты в ЛЧ
Дмитрий Бажанов
Превью матча «Интер» – «Бавария»
Аудио-версия:
Комментарии
Если команда Индзаги пройдёт дальше, мы увидим два лучших матча сезона.

Как только в любом турнире появляется сетка плей-офф, болельщики начинают выдумывать «финал мечты». Понятно, что этот самый «финал мечты» для каждого свой. В первую очередь это зависит от клубных пристрастий. Но те, кто нейтрален, кто находится «над схваткой», обычно предпочитают увидеть в финале встречу самых сильных, лучших из лучших.

Прямо сейчас, когда близка к завершению четвертьфинальная стадия, кажется, что больше всего хотят видеть финал «ПСЖ» – «Барселона». Париж во второй части сезона феерит, на него дико приятно смотреть. Плюс высадил «Ливерпуль», а это сразу +100 к уважению. Ну а «Барселона» при Ханс-Дитере Флике впечатляет весь сезон. И, пожалуй, прямо сейчас каталонцы показывают лучший футбол в мире. Они не одни из лучших – они просто лучшие, топ-1.

Финал «Барселона» – «ПСЖ», если он случится, действительно должен быть крутым. По крайней мере, на бумаге выглядит очень заманчиво. Но дело в том, что перед возможным «финалом мечты» мы можем увидеть ещё и «полуфинал мечты». Для этого нужно, чтобы «Интер» прошёл «Баварию».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» и «Барселона» – полные антиподы по стилю. Каталонцы – главные поставщики яркости и бесконечного голевого голода. «Барса» всегда идёт вперёд. Она летит вперёд! Команда Флика не умеет закрываться. Ей случалось из-за этого страдать. Но она знает об этом недостатке и старается маскировать его постоянной разнообразной атакой.

Возможно, будь «Барселона» хоть немного прагматичнее, она была бы ещё сильнее. Однако в отсутствии прагматизма её очарование. Левандовски, Ямаль, Рафинья, Ольмо и другие «блаугранас» мчат забивать, что бы ни происходило. И это работает: «Барселона» лидирует в Ла Лиге, выиграла Суперкубок, вышла в финал Кубка и теперь сыграет в полуфинале ЛЧ. Такие результаты умножают на ноль любые разговоры об отсутствии командного баланса.

«Интер», напротив, синоним баланса и прагматизма. Один из символов миланцев – змея. И команду Симоне Индзаги это существо характеризует максимально точно. «Нерадзурри» очень гибки и изворотливы. Они могут резко ужалить, как чёрная мамба. Или, наоборот, могут не спеша перемалывать соперника подобно тому, как питон переваривает какую-нибудь газель.

«Барселона» и «Интер» – лучшие представители своих стилей. Это два больших идеологических противника. И увидеть их встречу, да ещё и в формате двух матчей, страшно интересно. Возможно, это будут самые интересные матчи сезона с точки зрения тактической борьбы.

Матч «Барселона» — «Интер» в ЛЧ-2009/2010

Матч «Барселона» — «Интер» в ЛЧ-2009/2010

Фото: Michael Regan/Getty Images

В 2010-м «Интер» и «Барса» уже встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Те матчи вошли в историю. Извержение вулкана в Исландии, из-за которого «Барса» поехала на первую встречу на автобусе. Симуляция Серхио Бускетса и удаление Тьяго Мотты в ответке. Удивительный гол Жерара Пике. Героическая оборона «Интера» и Жозе Моуринью, который бросил вызов всему «Камп Ноу» после финального свистка. Это было очень круто!

Но так ли круто это было по-футбольному? Тогда «Интер» и «Барселона» тоже были антиподами по стилю. Но «Интер» не был так гибок, как сегодня. А «Барса» Пепа Гвардиолы была не в пример прагматичнее нынешней, фликовской. Команда Пепа могла засушить любую игру, бесконечно владея мячом. Она делала это гениально. Однако далеко не всегда зрелищно. Сегодняшняя «Барселона» не способна так контролировать мяч, а вместе с ним и игру. С одной стороны, это делает её более уязвимой. А с другой – она намного живее и ярче. Она динамична, она всё время бежит.

В 2010-м у матчей «Интера» с «Барселоной» – помимо того, что это полуфинал ЛЧ – была мощная дополнительная реклама: битва Гвардиолы и Моуринью, Это’О против «Барсы», Златан против «Интера». В 2025-м такой пышной мифологемы вокруг этого противостояния нет. Однако по-футбольному оно может получиться круче.

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Могут встретиться две команды, которые играют великолепно – но абсолютно по-разному. И они именно играют! При всём уважении к победе «Интера» над «Барселоной» в 2010-м, в матче на «Камп Ноу» игры со стороны миланцев было мало. Это не принижает их заслуг. После раннего удаления Мотты они были обречены терпеть. Однако факт остаётся фактом: тогда в ответном матче «Интер» не переиграл, а перетерпел «Барселону». Возможно, в 2025-м будет по-другому, и футбола будет больше, чем «терпежа».

Чтобы «полуфинал мечты» состоялся, осталась маленькая деталь: «Интеру» нужно пройти «Баварию». И миланцы – фавориты перед ответным матчем: в Мюнхене они выиграли 2:1. Плюс у «Баварии» большие потери: нет Джамала Мусиалы, Альфонсо Дэвиса, Дайота Юпамекано и ещё нескольких футболистов.

При этом интрига точно жива. Любая победа «Баварии» в один мяч – и будет овертайм. В этом смысле мюнхенцам играет на руку отмена правила выездного гола. Если бы это правило работало, «Баварии» пришлось бы забивать минимум два. А в матче с «Интером», да ещё и на выезде – это очень непросто.

Как прошёл первый матч:
«Интер» образцово наказал «Баварию». Но как же жаль Мюллера. Видео
«Интер» образцово наказал «Баварию». Но как же жаль Мюллера. Видео

«Бавария» приятна глазу, по ходу сезона она прогрессирует. Однако «Интер» намного более матёрый. Венсан Компани – начинающий тренер. А Симоне Индзаги – опытный миланский змей, который может перехитрить любого. Это важнейший фактор в пользу «нерадзурри». Индзаги уже бывал на высоких стадиях ЛЧ. Компани тоже – но только как игрок. А это совсем другое.

«Баварии», чтобы стать совсем страшной, надо ещё немного окрепнуть. Это касается и команды, и тренера. Финал или полуфинал мечты в Лиге чемпионов с участием «Баварии» вполне может быть в следующем сезоне. А пока – против неё «Интер». Он уже выстроен, это готовая команда. У неё есть недостатки, но она готовая, очень зрелая и циничная. Лучшая в своём «змеином» деле. И увидеть такую команду против развесёлой и бегущей «Барселоны» – лучший подарок, который может преподнести Лига чемпионов.

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