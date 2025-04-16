Сегодня надо болеть за «Интер». Всё ради полуфинала мечты в ЛЧ

Как только в любом турнире появляется сетка плей-офф, болельщики начинают выдумывать «финал мечты». Понятно, что этот самый «финал мечты» для каждого свой. В первую очередь это зависит от клубных пристрастий. Но те, кто нейтрален, кто находится «над схваткой», обычно предпочитают увидеть в финале встречу самых сильных, лучших из лучших.

Прямо сейчас, когда близка к завершению четвертьфинальная стадия, кажется, что больше всего хотят видеть финал «ПСЖ» – «Барселона». Париж во второй части сезона феерит, на него дико приятно смотреть. Плюс высадил «Ливерпуль», а это сразу +100 к уважению. Ну а «Барселона» при Ханс-Дитере Флике впечатляет весь сезон. И, пожалуй, прямо сейчас каталонцы показывают лучший футбол в мире. Они не одни из лучших – они просто лучшие, топ-1.

Финал «Барселона» – «ПСЖ», если он случится, действительно должен быть крутым. По крайней мере, на бумаге выглядит очень заманчиво. Но дело в том, что перед возможным «финалом мечты» мы можем увидеть ещё и «полуфинал мечты». Для этого нужно, чтобы «Интер» прошёл «Баварию».

«Интер» и «Барселона» – полные антиподы по стилю. Каталонцы – главные поставщики яркости и бесконечного голевого голода. «Барса» всегда идёт вперёд. Она летит вперёд! Команда Флика не умеет закрываться. Ей случалось из-за этого страдать. Но она знает об этом недостатке и старается маскировать его постоянной разнообразной атакой.

Возможно, будь «Барселона» хоть немного прагматичнее, она была бы ещё сильнее. Однако в отсутствии прагматизма её очарование. Левандовски, Ямаль, Рафинья, Ольмо и другие «блаугранас» мчат забивать, что бы ни происходило. И это работает: «Барселона» лидирует в Ла Лиге, выиграла Суперкубок, вышла в финал Кубка и теперь сыграет в полуфинале ЛЧ. Такие результаты умножают на ноль любые разговоры об отсутствии командного баланса.

«Интер», напротив, синоним баланса и прагматизма. Один из символов миланцев – змея. И команду Симоне Индзаги это существо характеризует максимально точно. «Нерадзурри» очень гибки и изворотливы. Они могут резко ужалить, как чёрная мамба. Или, наоборот, могут не спеша перемалывать соперника подобно тому, как питон переваривает какую-нибудь газель.

«Барселона» и «Интер» – лучшие представители своих стилей. Это два больших идеологических противника. И увидеть их встречу, да ещё и в формате двух матчей, страшно интересно. Возможно, это будут самые интересные матчи сезона с точки зрения тактической борьбы.

Матч «Барселона» — «Интер» в ЛЧ-2009/2010 Фото: Michael Regan/Getty Images

В 2010-м «Интер» и «Барса» уже встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Те матчи вошли в историю. Извержение вулкана в Исландии, из-за которого «Барса» поехала на первую встречу на автобусе. Симуляция Серхио Бускетса и удаление Тьяго Мотты в ответке. Удивительный гол Жерара Пике. Героическая оборона «Интера» и Жозе Моуринью, который бросил вызов всему «Камп Ноу» после финального свистка. Это было очень круто!

Но так ли круто это было по-футбольному? Тогда «Интер» и «Барселона» тоже были антиподами по стилю. Но «Интер» не был так гибок, как сегодня. А «Барса» Пепа Гвардиолы была не в пример прагматичнее нынешней, фликовской. Команда Пепа могла засушить любую игру, бесконечно владея мячом. Она делала это гениально. Однако далеко не всегда зрелищно. Сегодняшняя «Барселона» не способна так контролировать мяч, а вместе с ним и игру. С одной стороны, это делает её более уязвимой. А с другой – она намного живее и ярче. Она динамична, она всё время бежит.

В 2010-м у матчей «Интера» с «Барселоной» – помимо того, что это полуфинал ЛЧ – была мощная дополнительная реклама: битва Гвардиолы и Моуринью, Это’О против «Барсы», Златан против «Интера». В 2025-м такой пышной мифологемы вокруг этого противостояния нет. Однако по-футбольному оно может получиться круче.

Могут встретиться две команды, которые играют великолепно – но абсолютно по-разному. И они именно играют! При всём уважении к победе «Интера» над «Барселоной» в 2010-м, в матче на «Камп Ноу» игры со стороны миланцев было мало. Это не принижает их заслуг. После раннего удаления Мотты они были обречены терпеть. Однако факт остаётся фактом: тогда в ответном матче «Интер» не переиграл, а перетерпел «Барселону». Возможно, в 2025-м будет по-другому, и футбола будет больше, чем «терпежа».

Чтобы «полуфинал мечты» состоялся, осталась маленькая деталь: «Интеру» нужно пройти «Баварию». И миланцы – фавориты перед ответным матчем: в Мюнхене они выиграли 2:1. Плюс у «Баварии» большие потери: нет Джамала Мусиалы, Альфонсо Дэвиса, Дайота Юпамекано и ещё нескольких футболистов.

При этом интрига точно жива. Любая победа «Баварии» в один мяч – и будет овертайм. В этом смысле мюнхенцам играет на руку отмена правила выездного гола. Если бы это правило работало, «Баварии» пришлось бы забивать минимум два. А в матче с «Интером», да ещё и на выезде – это очень непросто.

«Бавария» приятна глазу, по ходу сезона она прогрессирует. Однако «Интер» намного более матёрый. Венсан Компани – начинающий тренер. А Симоне Индзаги – опытный миланский змей, который может перехитрить любого. Это важнейший фактор в пользу «нерадзурри». Индзаги уже бывал на высоких стадиях ЛЧ. Компани тоже – но только как игрок. А это совсем другое.

«Баварии», чтобы стать совсем страшной, надо ещё немного окрепнуть. Это касается и команды, и тренера. Финал или полуфинал мечты в Лиге чемпионов с участием «Баварии» вполне может быть в следующем сезоне. А пока – против неё «Интер». Он уже выстроен, это готовая команда. У неё есть недостатки, но она готовая, очень зрелая и циничная. Лучшая в своём «змеином» деле. И увидеть такую команду против развесёлой и бегущей «Барселоны» – лучший подарок, который может преподнести Лига чемпионов.