Позор дня в ЛЧ! В Англии перепутали гимны турниров

Ответный матч «Астон Виллы» и «ПСЖ» проходил в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Однако работники «Вилла Парк», видимо, посчитали иначе и запустили перед стартовым свистком гимн Лиги Европы. Возможно, чтобы поддержать тренера бирмингемцев Унаи Эмери. Не зря же он брал четыре вторых еврокубка.
Футболисты обеих команд не скрывали удивления. Витинья, Невеш и Мендеш недоумённо переглядывались. Тилеманс и Рашфорд откровенно смеялись, а Конса вообще хватался за голову. Получилось крайне неловко.
В Англии перепутали гимны футбольных турниров
Фото: Кадр из трансляции
В Англии перепутали гимны футбольных турниров
Фото: Кадр из трансляции
А знаете, что самое интересное? «Вилле» это, похоже, отчасти помогло! Она выиграла ответный матч 3:2, хотя «горела» 0:2 к 38-й минуте! На голы Хакими и Мендеша ответили Тилеманс, Макгинн и Конса. Тот самый, которого ход работников стадиона с не тем гимном поразил больше всего! Остановились в шаге от сенсации.
- 16 апреля 2025
-
00:16
-
00:16
-
00:08
-
00:04
-
00:03
- 15 апреля 2025
-
23:54
-
23:51
-
23:37
-
23:36
-
23:30
-
23:17
-
23:16
-
23:16
-
23:14
-
23:13
-
23:09
-
23:06
-
22:57
-
22:49
-
22:40
-
22:39
-
22:33
-
22:30
-
22:30
-
22:25
-
22:20
-
22:15
-
22:15
-
22:14
-
22:08
-
22:02
-
22:00
-
21:51
-
21:47
-
21:37