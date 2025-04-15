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Гимн Лиги Европы перед матчем Астон Виллы и ПСЖ в 1/4 финала Лиги чемпионов: фото, 15 апреля 2025 года

Позор дня в ЛЧ! В Англии перепутали гимны турниров
Георгий Илющенко
В Англии перепутали гимны футбольных турниров
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Футболисты «ПСЖ» и «Астон Виллы» недоумевали от происходящего.

Ответный матч «Астон Виллы» и «ПСЖ» проходил в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Однако работники «Вилла Парк», видимо, посчитали иначе и запустили перед стартовым свистком гимн Лиги Европы. Возможно, чтобы поддержать тренера бирмингемцев Унаи Эмери. Не зря же он брал четыре вторых еврокубка.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11'     0:2 Мендеш – 27'     1:2 Тилеманс – 34'     2:2 Макгинн – 55'     3:2 Конса – 57'    

Футболисты обеих команд не скрывали удивления. Витинья, Невеш и Мендеш недоумённо переглядывались. Тилеманс и Рашфорд откровенно смеялись, а Конса вообще хватался за голову. Получилось крайне неловко.

В Англии перепутали гимны футбольных турниров

В Англии перепутали гимны футбольных турниров

Фото: Кадр из трансляции

В Англии перепутали гимны футбольных турниров

В Англии перепутали гимны футбольных турниров

Фото: Кадр из трансляции

А знаете, что самое интересное? «Вилле» это, похоже, отчасти помогло! Она выиграла ответный матч 3:2, хотя «горела» 0:2 к 38-й минуте! На голы Хакими и Мендеша ответили Тилеманс, Макгинн и Конса. Тот самый, которого ход работников стадиона с не тем гимном поразил больше всего! Остановились в шаге от сенсации.

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