Позор дня в ЛЧ! В Англии перепутали гимны турниров

Ответный матч «Астон Виллы» и «ПСЖ» проходил в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Однако работники «Вилла Парк», видимо, посчитали иначе и запустили перед стартовым свистком гимн Лиги Европы. Возможно, чтобы поддержать тренера бирмингемцев Унаи Эмери. Не зря же он брал четыре вторых еврокубка.

Футболисты обеих команд не скрывали удивления. Витинья, Невеш и Мендеш недоумённо переглядывались. Тилеманс и Рашфорд откровенно смеялись, а Конса вообще хватался за голову. Получилось крайне неловко.

В Англии перепутали гимны футбольных турниров Фото: Кадр из трансляции

В Англии перепутали гимны футбольных турниров Фото: Кадр из трансляции

А знаете, что самое интересное? «Вилле» это, похоже, отчасти помогло! Она выиграла ответный матч 3:2, хотя «горела» 0:2 к 38-й минуте! На голы Хакими и Мендеша ответили Тилеманс, Макгинн и Конса. Тот самый, которого ход работников стадиона с не тем гимном поразил больше всего! Остановились в шаге от сенсации.