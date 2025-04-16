Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лучшие голы и сейвы 28-го тура Первой лиги России, видео, ФНЛ, сезон-2024/2025: Алания, Ротор, Уфа, Урал, Шинник, СКА-Хабаровск

Элитный черпак под перекладину и курьёз, ставший красотой. Лучшее из Первой лиги. Видео
Михаил Рождественский
Лучшее из Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии
А ещё – шикарные сейвы вратарей.

Позади очередной, 28-й тур Первой лиги. «Чемпионат» по традиции собрал лучшие моменты игровой недели, куда вошли самые красивые голы и самые эпичные спасения.

Все подробности тура:
Страшное столкновение и волшебный камбэк с 0:2. Чем запомнился тур в Первой лиге
Видео
Страшное столкновение и волшебный камбэк с 0:2. Чем запомнился тур в Первой лиге

Начнём с лучших голов. Борха Мартинес из «СКА-Хабаровск» удачно зарядил под штангу ровно с линии штрафной. Владимир Ковачевич («Сокол») курьёзно, но в итоге красиво подставил ногу после неудачного дальнего удара партнёра. Артём Малахов («Шинник») блестяще сыграл на опережение после подачи в штрафную. Александр Теняев («Уфа») оказался расторопнее всех после навеса с углового и уложил мяч ударом низом. Мингиян Бевеев («Урал») на дриблинге убрал защитника возле вратарской, прежде чем прошить вратаря. Сергей Макаров («Ротор») пробил в одно касание после скидки от партнёра. А Алан Хугаев («Алания») исполнил крайне техничный черпак под перекладину. Какой гол лучший – решать вам.

Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.

Теперь к сейвам. Олег Баклов из «Уфы» взял пенальти, Никита Карабашев («Сокол») вытащил мяч из-под перекладины, Ростислав Солдатенко («Черноморец») не дал подловить себя на противоходе, а Станислав Антипин («Енисей») спас при выходе один на один. Выбор за вами!

Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android