Элитный черпак под перекладину и курьёз, ставший красотой. Лучшее из Первой лиги. Видео

Позади очередной, 28-й тур Первой лиги. «Чемпионат» по традиции собрал лучшие моменты игровой недели, куда вошли самые красивые голы и самые эпичные спасения.

Начнём с лучших голов. Борха Мартинес из «СКА-Хабаровск» удачно зарядил под штангу ровно с линии штрафной. Владимир Ковачевич («Сокол») курьёзно, но в итоге красиво подставил ногу после неудачного дальнего удара партнёра. Артём Малахов («Шинник») блестяще сыграл на опережение после подачи в штрафную. Александр Теняев («Уфа») оказался расторопнее всех после навеса с углового и уложил мяч ударом низом. Мингиян Бевеев («Урал») на дриблинге убрал защитника возле вратарской, прежде чем прошить вратаря. Сергей Макаров («Ротор») пробил в одно касание после скидки от партнёра. А Алан Хугаев («Алания») исполнил крайне техничный черпак под перекладину. Какой гол лучший – решать вам.

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Теперь к сейвам. Олег Баклов из «Уфы» взял пенальти, Никита Карабашев («Сокол») вытащил мяч из-под перекладины, Ростислав Солдатенко («Черноморец») не дал подловить себя на противоходе, а Станислав Антипин («Енисей») спас при выходе один на один. Выбор за вами!

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