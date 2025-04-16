«Задело видео с Бубновым и Геничем». Что за новый герой РПЛ остановил «Спартак»

Забрал приз игрока матча и опоздал на автобус. Тимур Магомедов из махачкалинского «Динамо» рассказал нам, как это было.

Замечено: против «Спартака» вратари часто выдают «матчи жизни». В прошлом туре РПЛ на «Лукойл Арене» отличился Тимур Магомедов из махачкалинского «Динамо». Он не только забрал «игрока матча», но и стал героем вирусного видео, опоздав на клубный автобус.

Давайте с ним знакомиться!

«Выхожу — автобус отъезжает. Думал, меня увидят в окно и остановятся»

— Как ты умудрился опоздать на автобус после матча со «Спартаком»?

— Не услышал, во сколько точно будет отъезд, и задержался в микст-зоне. Выхожу — автобус отъезжает. Думал, увидят меня в окно и остановятся, но в итоге вместе с Гамидом Агаларовым, который сдавал допинг-тест, доехали до отеля на микроавтобусе.

— Но, согласись, SMM клуба креативно обыграл этот казус?

— Отлично. Медийная команда очень быстро сработала, получилось качественное видео.

— Рад был получить «игрока матча» за «Спартак»?

— Это моя первая такая награда в РПЛ. Надеюсь, их будет больше. А эмоций у меня было больше не от приза, а от победы над «Спартаком». Было очень радостно на душе. Мы понимаем, что это важный шаг для развития клуба.

— «Динамо» Махачкала — криптонит для «Спартака»? В четырёх встречах две победы, ничья и поражение.

— Возможно, да. Нам очень фартило в этих играх, не считая кубковый матч, где было удаление. Во всех встречах мы стараемся выкладываться на полную, но именно со «Спартаком» нам везёт больше.

— Пальцев после матча передал привет Бубнову, который вас «похоронил» ещё до игры. Как реагируете на подобные прогнозы?

— Мы стараемся не смотреть это и не читать комментарии ни до, ни после матча. Но некоторым ребятам попалось видео, где Бубнов и Генич обсуждают, какие у нас шансы против «Спартака» на выезде. Тем более у нас плохая статистика против московских клубов. Это видео задело и стало дополнительной мотивацией доказать себе, что мы способны на большее. Уже на футбольном поле были подлинные эмоции. У Пальцева всё шло из души.

— Какая была установка перед игрой?

— Бороться за каждый метр поля, максимально выкладываться в концентрации и агрессии. До перерыва удалось всё воплотить в жизнь, но во втором тайме подустали, а «Спартак» начал больше атаковать.

— Пенальти был?

— Возможно, да. Судьи на VAR могли заметить движение рукой, хотя она находилась в естественном положении и двигалась по инерции. однако справедливость восторжествовала — Медина пробил в перекладину, и мы выиграли.

Момент с пенальти в матче «Спартак» — «Динамо» Махачкала Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как в команде реагируют на частые судейские ошибки против вас?

— Мы ничего не можем с этим поделать. Они такие же люди, как и мы. Все могут ошибаться, в этом нет проблем. При усердной работе и самоотдаче всё будет хорошо.

— Система VAR себя оправдывает?

— Помню, как мы с ней столкнулись в матче с «Пари НН». Иногда я не понимал, что происходит. Своими глазами видел одно, а люди на VAR — другое, допускали вопиющие ошибки. Из-за этого становится обидно. Вроде бы есть камеры, но VAR тогда отобрал у нас очки в домашней игре. Однако сама по себе эта система нужна — футбол развивается.

— В матче со «Спартаком» ты совершил несколько классных спасений, и тебя даже начали сравнивать с Нойером. Приятно?

— Нас сравнивают, потому что я постоянно о нём говорю. Мне импонирует игра Нойера ногами, на выходах и подстраховка. Это пример, как должен играть вратарь. Сегодня ему уже необходимо выполнять роль последнего защитника.

— Но для этого следует хорошо играть ногами.

— Да. Футбол прогрессирует. Игра ногами — это тот компонент, над которым мне нужно ещё очень много работать и прибавлять.

— После встречи со «Спартаком» просили повышенные премиальные?

— Нет, но я уверен, что нам их дадут, ведь они полагаются за каждую победу. Футбол — это жизнь и только во вторую очередь — работа. Однако мы более качественно стали выполнять свою работу.

— Как тебе удалось так раскрыться, с учётом того, что бо́льшую часть сезона просидел в запасе?

— Вратарская позиция на поле одна, всё выбирает тренерский штаб. Я не могу подойти к главному, тренеру вратарей или президенту клуба и попросить поставить меня. Они смотрят на нас на тренировках и выбирают состав. У вратаря тяжёлая участь — нужно много ждать. Я просто работал и ждал своего шанса, а после им воспользовался. Очень этому рад. Но это больше заслуга команды — до меня доходит очень мало опасных эпизодов. Ребята костьми ложатся под каждый мяч и не дают забить. Против одного «Спартака» 10 ударов заблокировали!

Тимур Магомедов в матче со «Спартаком» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Какая атмосфера в вашей вратарской мини-команде?

— Очень дружеская, у нас хороший коллектив и позитивный настрой. Никаких недопониманий.

— Как Волк отнёсся к смене первого номера?

— Нормально. У Давида был неудачный матч с «Динамо», после которого ему дали отдохнуть. Меня поставили, и команда даёт результат. То же самое было в Первой лиге. Он играл, потом я. Мы ему помогали, ведь мы — одна команда, и наша общая цель — побеждать.

— Шансы на сохранение прописки в РПЛ повысились?

— Нам говорят: не надо смотреть в турнирную таблицу. Мы идём от игры к игре. В каждом матче разыгрывается по три очка, и нам надо их зарабатывать. А в таблицу заглянем в конце сезона.

«Очень хочется прославить Астрахань после Рината Дасаева»

— Давай о тебе. Ты родом из Астрахани, так?

— Родился в селе Старокучергановка. Там всё начиналось: и учёба, и тренировки. Потом перешёл в футбольную школу «Волгарь», которая находилась в Астрахани.

— Каким было детство в селе? Свой огород, живность?

— Скота не было, но был свой двор с теплицами. Вечером собирались всей семьёй, включали радио и чистили лук. Приятно вспомнить. У нас крепкая семья.

— Как в твоей жизни появился футбол?

— Я с детства его полюбил. Плюс мой папа тоже был вратарём, играл в Хасавюрте. Отец возил меня на тренировки и везде помогал. Я был плотным и большим мальчиком в детстве и не очень любил бегать. Поэтому сразу встал в ворота (улыбается).

Тимур Магомедов Фото: ФК «Динамо» Махачкала

— Как ездил в академию «Волгаря»?

— В семь лет меня научили ездить на маршрутке. Тренировка начиналась в девять утра, поэтому вставал в семь, быстро завтракал и уже в полвосьмого был на остановке. В это время много людей ехало на работу, и мне приходилось доезжать до конечной и оттуда ехать в Астрахань, чтобы можно было присесть. Родители приучали к дисциплине, чтобы никогда не опаздывал на тренировки. У меня было правило в жизни: «Я могу пропустить тренировку, если только умру». Дорога занимала час, если учитывать утренние пробки.

— В каком возрасте узнал, что легендарный вратарь Ринат Дасаев — тоже из Астрахани?

— Лет в 10-11. Мне рассказывали, как он на бахчах ловил арбузы, когда выгружали «Газель». Очень приятно, что великолепный вратарь и легенда советского футбола родом из Астрахани. В его честь даже названа одна из трибун местного стадиона.

— Сам не пробовал ловить арбузы?

— Я люблю их только кушать. Каких-то необычных методов работы у меня нет — теннисные мячи, скакалка и остальные упражнения с тренером вратарей. Я стараюсь делать всё максимально и правильно.

— Теперь ты попробуешь прославить Астрахань?

— Очень хочется, это родной город. Но я уже давно в Махачкале. Здесь у меня супруга и всё. Думаю, тут и буду жить.

— Как ты попал из академии «Волгаря» в «Анжи»?

— Родители привезли меня на просмотр в Махачкалу. Я его прошёл. Но меня попросили остаться в «Волгаре» на турнир ЮФО СКФО. У нас было двухматчевое противостояние с «Анжи» за выход на Россию. В Махачкале мы выиграли 1:0 или сыграли 1:1. Гамид Агаларов не забил мне пенальти. После этого понял, что в любом случае перейду в академию «Анжи». Так и случилось.

— Тяжело было в 13 лет переезжать в другой город?

— Всё было нормально, потому что в Махачкале много родственников со стороны папы. У дедушки было 10 детей, и все — в Дагестане. Мы часто приезжали сюда на отдых, ведь тут море. Я знал, какие тут люди, и сам дагестанец, поэтому всё было спокойно. Первое время жил у тёти в махачкалинском поселке Тарки (посёлок на возвышенности в черте города. — Прим. «Чемпионата»). Потом перевели в интернат «Анжи».

— Как добирался до академии?

— Нас забирали автобусы. Утром я шёл в школу, после за нами вниз приезжал автобус, который отвозил на тренировку и обратно. Без проблем мог подняться в горы пешком. Я знаю борцов, которые туда бегают.

— Ты же не застал в Махачкале Роберто Карлоса и Это’О?

— Их уже не было. «Анжи» был на закате, но отец считал этот клуб лучшим продолжением карьеры, чем «Волгарь». Всё-таки команда РПЛ, своя академия. Это было хорошим решением.

— В каком возрасте подписал первый контракт?

— В 16-17 лет подписал первое своё соглашение на три года. Мы выиграли турнир в Костроме, и по приезде в Махачкалу мне предложили контракт. Для меня было счастьем почувствовать себя настоящим профессионалом, хотя зарплата составляла МРОТ.

Тимур Магомедов Фото: ФК «Динамо» Махачкала

— Ты ещё успел сыграть в юношеской Лиге чемпионов.

— Да, матчи квалификации с «Маккаби» Тель-Авив были незабываемыми. Мы выиграли турнир в Сочи за право играть в еврокубках. Самое интересное, что домашнюю игру Лиги чемпионов проводили в Астрахани из-за международного бана Махачкалы. И я играл при родных трибунах! Это были просто неописуемые чувства. Ты выходишь и слышишь гимн Лиги чемпионов, хотя недавно смотрел такие матчи по телевизору. Мурашки бежали по коже.

Ответную игру в Израиле уступили 0:3. Без моих ошибок не обошлось. Было очень обидно, однако это колоссальный опыт.

«В «Анжи» ел дошираки, зарплату задерживали по полгода»

— Как тебе игралось во Второй лиге?

— «Юг» считался одной из сильнейших зон Второй лиги. Ты ездишь на автобусах, без денег, ради мечты. Это закаляло. Многие ребята вышли оттуда, и я очень этому рад.

— Подрабатывал где-то, как Пальцев?

— Нет. Когда не было денег, подумывал мыть машины или делать что-то ещё. Но когда мы выигрывали, нам сразу давали премиальные. Да, они были скромные, однако на жизнь хватало. Старался никогда ничего не просить у родителей, но, когда прижимало, они немного скидывали.

— А из одноклубников кто-то работал?

— Нет. Слышал только про Пальцева. Очень трепетная история. Человек не бросает футбол, однако при этом идёт зарабатывать деньги. Футбол — это жизнь!

— Как происходил развал «Анжи»?

— Развал клуба происходил постепенно, и мы понимали, что всё к этому идёт. Зарплату не получали по полгода, но никто вёсла не бросал, все работали и старались. Понимали, что это шанс проявить себя, ведь каждый мог выстрелить в любой момент.

— Как же выживали с такими задержками?

— Премиальные давали сразу же. Да, всего 10-15 тысяч рублей, но их хватало. Поэтому мотивация выиграть была запредельная, ха-ха.

— Питался дошираком?

— Всё это было. И дошираки ел, и макароны без ничего. Много чего повидал.

— Как произошло окончательное закрытие «Анжи»?

— Это было очень болезненно. Мы поехали играть последний матч в Волгоград с «Ротором-2». Прямо перед игрой сообщили, что «Анжи» не дают лицензию и клуб теряет профессиональный статус. Все были очень расстроены, но выиграли ту встречу 4:0. После этого понял, что начинается новый этап жизни. Начали писать и звонить разные агенты, представители различных клубов.

— А ты что?

— Сидел дома и ждал какого-то предложения. Позвонил селекционер махачкалинского «Динамо» Мурад Махтиев, а потом набрал игрок команды Рустам Халимбеков. Я уже подумывал пойти в «Астрахань», во Вторую лигу. Поддерживал с ними форму и практически подписал контракт. Но в «Динамо» сказали: «Ты дурак? Приезжай, мы тебя ждём! Это же Первая лига и Махачкала, где ты свой». Я вечером собрал сумку, приехал, прошёл УМО и подписал контракт. Мне ничего не пришлось менять в плане быта. В «Динамо» знал многих ребят и руководство. Поэтому даже не смотрел на зарплату в контракте. Я просто хотел жить в Махачкале и играть за эту команду.

Тимур Магомедов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Недавно «Анжи» объявил о возрождении команды. Это хорошо?

— Да. В республике должно быть несколько команд, ведь много ребят хотят играть в футбол.

— Как работалось под руководством Бердыева?

— Курбан Бекиевич — мэтр футбола. Очень спокойный и сконцентрированный человек. Он знает футбол от «А» до «Я», как и Гаджи Муслимович Гаджиев. Журналист Ильёв писал, что в «Динамо» было три медведя: Шамиль Газизов, Гаджи Муслимович и Курбан Бекиевич. У таких людей можно очень много почерпнуть в плане понимания игры. Именно такие футбольные люди и должны работать в клубах. Таким авторитетам полностью доверяешь и работаешь на максимуме.

«Хотелось бы сыграть и 1000 матчей, и 2000»

— Чем удивлял Бердыев?

— Он очень щепетильно относился ко всему. Если говорил, что передача должна идти в дальнюю ногу, то туда её и следовало делать. Не знаю, как получалось, но он видел всё! И был очень недоволен, если кто-то ошибался. На тренировках закладывается база. Даже если делаешь неточный пас, получаешь втык. Это правильно.

— Как ты воспринял его уход?

— После игры с «Борацем» на сборах в Турции Курбан Бекиевич собрал всех в круг и сказал, что наши пути расходятся. Мы об этом уже знали. Однако Бекиевич сказал, что доработает с нами, пока не найдут нового тренера. Уже потом пришёл Хасанби Эдуардович Биджиев.

— В чём главная особенность этого специалиста?

— Эдуардович — очень умный, хороший и порядочный тренер. У каждого специалиста есть что-то своё, но при нём мы начали играть агрессивнее, больше прессинговать.

— После побед все, наверное, увидели фразу Биджиева: «Это Махачкала, детка».

— Она стала вирусной после матча с «Краснодаром» на выезде, где мы сыграли 0:0. Были ещё другие сильные фразы, связанные с «ПСЖ». Французская команда проиграла кому-то, и Хасанби Эдуардович сказал: «Это не «ПСЖ», а «Динамо» Махачкала, детка». Мы потом доработали эту формулировку.

Тимур Магомедов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Помнишь первые эмоции после выхода в РПЛ?

— Мы собрались всеми ребятами и смотрели игру «Акрон» — «Арсенал» Тула. Тольяттинцы должны были уступить или сыграть вничью, чтобы результат оказался в нашу пользу. Сидели и переживали всей командой. Очень хотели выйти напрямую, без стыковых матчей. И очень радовались, когда всё сложилось. У некоторых шанс сыграть в РПЛ бывает раз за карьеру.

— А разницу в уровне сразу ощутил?

— Её почувствовали ещё на летних сборах, играя с «Краснодаром». Соперник делал всё спокойно, без суеты, но при этом намного быстрее, чем в Первой лиге. Первые пять-шесть туров мы вкатывались, а потом подстроились.

— У тебя пока 96 матчей на профессиональном уровне. Какого рубежа хотел бы достичь?

— Хотелось бы играть до 40-50 лет, однако мы никогда не знаем, что будет. В один день может случиться что угодно. Всё зависит от Всевышнего. У тебя есть какие-то планы и цели, но в один день всё может разрушиться. Просыпаясь утром, ты должен быть благодарен богу за то, что здоров и можешь работать. Что касается количества матчей, то хотелось бы сыграть и 1000 встреч, даже 2000. Если получится, буду очень рад.

— Забить или отдать голевой пас не хочется?

— Я иногда отдавал предголевые пасы, даже был ассист на Агаларова на молодёжном уровне. А забить можно только с пенальти или, как Лещук, прийти в штрафную. На тренировках 11-метровые удары я не бил. У нас есть штатные пенальтисты — не могу же я взять и влезть туда. Моя ответственность — держать ворота на замке.

«Игра в сборной России — пик в карьере футболиста»

— Какие дальнейшие цели?

— Закрепиться в основе «Динамо», играть как можно больше и прогрессировать. Мы все вместе должны вывести клуб на новый уровень. Очень хочется, чтобы клуб из Дагестана процветал.

— Есть желание попробовать себя в Европе?

— Да, это мечта детства. Мне очень нравится чемпионат Италии. С какой страстью и рвением там играют! Я смотрел игру Буффона за «Ювентус». Мне очень нравилось, какие эмоции давали Кьеллини, Бонуччи и Барцальи. Даже после самого простого подката у них идёт взрыв эмоций — радуются, бьются грудью друг об друга. Они живут футболом. Для многих футбол — работа, а для них — жизнь.

— Зимой писали об интересе «Наполи» к Абакару Гаджиеву. Как в команде реагировали?

— Конечно, мы видели эти новости. Было бы очень интересно, если бы Абакар туда перешёл. Был бы новый Марадона (улыбается).

— Сборная России среди твоих целей фигурирует?

— Это мечта с самого детства. Я смотрел на Игоря Акинфеева и Вячеслава Малафеева. Игра в сборной — большая ответственность и пик, которого можешь достичь в футболе. В сборной играют лучшие из лучших. Даже сейчас попадание в национальную команду — это престижно. Как можно не хотеть этого? Это команда лучших россиян.

— Когда Пальцев и Волк вызывались в сборную, в клубе за них переживали?

— Конечно. У них всё впереди — все молодые ребята. Мы рады, что футболисты махачкалинского «Динамо» вызывались в сборную России. Естественно, Пальцев и Волк проставлялись. Мы бы просто так их не отпустили, ха-ха.

— Ты недавно женился, ждёте ребёнка. Это прибавляет положительных эмоций?

— Естественно. Но это ещё и ответственность. Ребёнок — не вещь, а твоё родное. Ради него сделаешь всё. Я очень рад, что женился и скоро стану отцом. Пол ребёнка пока неизвестен. Супруга хочет устроить какое-то роскошное гендер-пати. А я говорю: «Давай просто закажем тортик, разрежем и увидим цвет».

Тимур Магомедов Фото: ФК «Динамо» Махачкала

— У тебя очень красивый голос. Не думал после карьеры пойти в комментаторы?

— Почему бы и нет? Работать комментатором очень классно. Но после матчей мой голос сильно меняется, потому что я много кричу на поле, и он просто теряется. Работа комментатора очень тяжела. Нужно читать много книг, чтобы быть эрудированным и красиво говорить.

— Откуда такой голос? Занимался пением в детстве?

— Да. Меня приглашали в хор. В детстве у меня был тоненький голос, но потом сломался и стал очень грубым. Высокие ноты не вытяну, а низкие — пожалуйста.