Топ-матчи четверга: «Авангард» — «Локо» в Кубке Гагарина, «МЮ» — «Лион» и плей-ин НБА

Лучший спорт 17 апреля: «Будё-Глимт» Хайкина в ЛЕ, «Спартак» — «Салават Юлаев» в КХЛ, «Монреаль» Демидова — в НХЛ и Мирра — Александрова!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Монреаль Канадиенс» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: поможет ли Демидов «Монреалю» выйти в плей-офф?

Дебют Ивана Демидова в НХЛ получился восхитительным – передача и гол уже в первом периоде, признание первой звездой матча. Хоть «Монреаль» и проиграл три встречи кряду, у него всё равно шансы на выход в плей-офф: для этого им достаточно набрать хотя бы одно очко с «Каролиной» — и тогда не надо будет оглядываться на конкурентов. Но задача это непростая. Демидов находится в великолепной форме – он здорово провёл серию с «Динамо», а через несколько дней с ноги выбил дверь в НХЛ. Сможет ли он помочь своей новой команде совершить решающий шаг и забрать последнюю путёвку в плей-офф?

🏀 2:30: «Чикаго Буллз» — «Майами Хит», НБА, плей-ин

Интрига: опыт или молодость?

«Майами Хит» в последние годы не просто выходил в плей-офф, а дважды добирался до финала. Команда обладает невероятно опытным тренером и составом, повидавшим многое. Чего нельзя сказать о «Чикаго Буллз». «Быки» в большинстве своём имеют в распоряжении молодых игроков, которым ещё не доводилось играть в плей-офф. Уступивший в этой паре прощается с шансами на выход в самую важную стадию сезона, к кому повернётся удача?

🏀 5:00: «Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверикс», НБА, плей-ин

Интрига: Дэвис подарит «бродягам» надежду?

Вряд ли о плей-ин мечтал Энтони Дэвис, когда перебрался в «Даллас» после обмена. К сожалению, его повреждение и травма Кайри Ирвинга сильно подпортили шансы на прямой выход в плей-офф. Эй Ди ничего не остаётся, кроме как тащить за собой весь состав. Он выкладывается на обеих сторонах паркета, поэтому может и в одиночку выиграть матч. Правда, у «Сакраменто» есть трио из очень хороших игроков — Сабонис, Лавин и Дерозан. Кто покинет плей-ин, а кто поборется за последнюю путёвку в плей-офф?

🎾 13:30*: Мирра Андреева (Россия, 6) — Екатерина Александрова (Россия), Штутгарт, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится очередное российское дерби на турнире в Штутгарте?

Мирра Андреева после победы в первом круге на турнире в Штутгарте над сестрой Эрикой дальше сразится в ещё одном российском дерби с Екатериной Александровой. Девушки ранее друг с другом не встречались, а победительница далее сыграет с победительницей пары Магдалена Френх — Джессика Пегула.

🏒 16:30: «Авангард» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выберется ли «Авангард» из-под ярославского бронепоезда?

После победы в первой встрече «Авангард» пропустил 10 шайб в следующих двух – забросив при этом всего трижды. Счёт в серии 2-1 в пользу «Локомотива», однако команда Игоря Никитина как будто уже нащупала ритм и методично укатывает соперника, уверенно двигаясь к полуфиналу. Сможет ли Ги Буше что-то придумать, чтобы расшевелить атаку своих подопечных и наладить оборону?

🏒 19:30: «Спартак» — «Салават Юлаев», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

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Интрига: продолжит ли Ружичка забивать?

«Салават Юлаев» уступал 0:3 по ходу третьего матча, но проявил характер и отыграл две шайбы. Однако все надежды на камбэк похоронил Адам Ружичка, забив в самой концовке. Словак ещё ни разу в этой серии не уходил со льда без заброшенных шайб – был гол и в первой встрече, и хет-трик во второй. Продолжит ли он забивать, а «Спартак» — выигрывать?

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⚽️ 22:00: «Челси» — «Легия» Лига конференций, 1/4 финала, ответный матч

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Интрига: её нет. Но можно будет оценить открытый футбол

«Челси» закрыл абсолютно все вопросы уже в первом матче, добыв гостевые 3:0. Поляки стойко продержались весь первый тайм, а во втором началось их избиение. Едва ли в Лондоне они исправят ситуацию и отыграют столь значительное отставание. Не слишком будут париться из-за результата и хозяева положения. Значит, нас ждёт открытый футбол с уймой моментов. Мадуэке неделю назад оформил дубль. На очереди — хет-трик?

⚽️ 22:00: «Айнтрахт» — «Тоттенхэм Хотспур», Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч

Интрига: команды отведут душу за не самый весёлый первый матч?

Немцы с англичанами в первой встрече крышесносным футболом совсем не порадовали. «Айнтрахт» создал лишь один по-настоящему сильный шанс и максимально его использовал, а «Тоттенхэм», хоть и владел инициативой, не сказать, что доминировал, и тоже забил всего раз. Вполне вероятно, на «Франкфурт Арене» картина будет другой. Её хозяева в родных стенах на предыдущей стадии громили «Аякс» (4:1). Ну а лондонцы точно должны собраться, ведь через АПЛ в еврокубки они на следующий сезон не пробьются.

⚽️ 22:00: «Лацио» — «Будё-Глимт», Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч

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Интрига: команда Хайкина — на пороге сенсации

Норвежцы в дебютном матче четвертьфинала растоптали именитых итальянцев. Да, он закончился со счётом 2:0. Тем не менее «Будё-Глимт» создал столько моментов, что такому результату радоваться явно не должен. Неужели впереди исторический выход в полуфинал? Вместе, кстати, с россиянином Хайкиным. Есть сомнения. В гостях андердог противостояния выступает значительно хуже (победа, две ничьих и три поражения), нежели дома (шесть побед и одно поражение). Хватит ли достигнутого преимущества?

⚽️ 22:00: «Манчестер Юнайтед» — «Лион», Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ждём очередной град голов?

Неделей ранее команды сыграли в результативную ничью 2:2, оправдав подогретый антураж противостояния. Почему? Просто Онана сказал, что они спокойно пройдут дальше. А Матич, к слову, экс-манкунианец, в ответ назвал его одним из худших вратарей в истории «Манчестер Юнайтед». И тот, видимо, воспринял такое обвинение слишком буквально, допустив две голевые ошибки. Одну – прямо 100-процентную. Игру с «Ньюкаслом» камерунец пропустил. И там косячил уже его сменщик Алтай. Готовится возвращение? А как это скажется на голах?

Аморим даже не повёз Онана на выезд. Причину он объяснил: Тренер «МЮ» Аморим объяснил, почему не включил Онана в заявку на матч с «Ньюкаслом»

⚽️ 22:00: «Атлетик» Бильбао — «Рейнджерс», Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч

Интрига: шотландцы чудом выстояли в первой встрече. Теперь тоже получится?

0:0 в первом матче смущать не должны, там было жарко. «Рейнджеры» сами себе усложнили жизнь: уже на 13-й минуте защитник Проппер оставил команду в меньшинстве. Противостоять околотопу испанского футбола и в полном составе непросто, а тут пришлось в усечённом. Пришлось отбиваться всё оставшееся время. И «благодаря» Беренгеру получилось! Нападающий басков однажды забил, но перед этим залез в офсайд. И всё равно тут же исполнил пенальти, так как ранее соперник сыграл рукой. Забить не удалось! Если после такого удастся добыть положительный итог и в гостях, будет готовый сценарий для фильма.