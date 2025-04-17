«Он был на вершине мира». «Барса» уберёт одного «наследника Месси», чтобы угодить другому?

Помните, кто должен был стать «наследником Месси» в «Барселоне» ещё до Ламина Ямаля и новой звездой клуба из воспитанников «Ла Масии»? Кто взял в 2021 году 10-й номер волшебника Лео, когда аргентинец ушёл в «ПСЖ»? Не удивимся, если уже и подзабыли. Это Ансу Фати. 22-летний вингер до сих пор в каталонском клубе, но складывается впечатление, что на самом деле его там нет. Будущее Фати – в тумане. Ясно одно: «второго Месси» из Ансу уже точно не вылепить.

Хайлайты карьеры Фати не будут лишними. Премьера в первой команде «Барселоны» в августе 2019-го – в 16-летнем возрасте. До этого у сине-гранатовых не было таких юных дебютантов в течение 78 лет. Первый забитый мяч в том же месяце в ворота «Осасуны» – самый молодой в истории каталонского клуба в чемпионате Испании. Вслед за этим – другие достижения. Например, гол «Интеру» в декабре того года, рекордный для Лиги чемпионов (17 лет 40 дней).

В следующем сезоне Ансу забил и «Реалу». Статистики тут же сообщили, что лишь один игрок отличался в «класико» в более юном возрасте – Альфонсо Наварро, да и с тем разница составила всего три дня. В сентябре 2020-го Фати дебютировал за сборную Испании, а во втором своём матче поразил ворота Украины и стал, конечно же, самым молодым автором гола в истории национальной команды. Но в ноябре случилась та самая травма, после которой всё пошло наперекосяк. Разрыв мениска оставил вингера без футбола на 323 дня.

Пока Фати восстанавливался, «Барселона» сделала широкий жест, отдав ему номер Лео. В первой встрече после возвращения Ансу забил «Леванте». Однако вскоре повредил сухожилие, а потом усугубил травму – потерял ещё почти полгода. Наконец, вылечился. Сезон-2022/2023 получился спокойным для вингера с точки зрения травматизма, вот только его уже перестали воспринимать как «нового Месси». А прошлый сезон Фати и вовсе отыграл за «Брайтон» – аренда в клуб АПЛ должна была помочь перезагрузить карьеру. Получилось так себе: 27 матчей (только девять в основе), четыре гола, одна голевая передача. И снова серьёзное повреждение – берцовой кости, из-за которого Ансу не играл два с половиной месяца.

АНСУ ФАТИ Фото: Pedro Salado/Getty Images

С точки зрения статуса в команде ситуация для Фати не поменялась к лучшему после прихода летом 2024-го Ханс-Дитера Флика. Наоборот, всё стало даже хуже. Ансу не повезло травмировать колено в ходе предсезонки – вингер выбыл на два месяца и стал доступен немецкому тренеру лишь в сентябре. А с середины ноября по середину декабря Фати залечивал очередное мышечное повреждение. С того времени «наследник Месси» появлялся на поле всего дважды. Немецкий тренер выпустил его на замену на последние 10 минут в первом четвертьфинале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» при счёте 4:0. Ещё Ансу сыграл полчаса в Кубке Испании с «Барбастро», причём тоже вышел при счёте 4:0, когда исход не вызывал сомнений.

В чемпионате Испании Фати получил в нынешнем сезоне в общей сумме около 135 минут в четырёх играх. По сути, провёл полтора полных матча. За это время нанёс пять ударов, три раза попал в створ, отдал один пас под удар и совершил две обводки. Ещё заработал на себе пару фолов. Вот и все статистические достижения уникума из «Ла Масии». Сложившаяся ситуация, разумеется, не устраивает Ансу и его окружение.

Жорже Мендеш агент Ансу Фати «Два года назад он был на вершине мира, и ему действительно не повезло. Он большой игрок, которого, к сожалению, наказали травмы, но это футболист, покоривший сердца болельщиков «Барсы». Он доказал, что у него есть мужество играть в «Барсе» и что у него впечатляющий уровень. Что нужно Ансу, так это уверенность и решение его проблем. И когда он будет готов, он понадобится «Барсе».

Информация о будущем Фати поступает противоречивая. Sport.es сообщил в конце марта, что «Барселона» может продлить истекающий летом 2027-го контракт вингера, но сделать это по «формуле Юмтити». Распределить оставшуюся по действующему договору зарплату игрока на пять лет нового соглашения. Это нужно «Барсе», чтобы выполнять требования финансового фэйр-плей и регистрировать новичков. Ансу со своим заработком в размере € 13 млн в год входит в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов клуба. При переподписании контракта зарплата снизится до € 5,2 млн. С целью дополнительно мотивировать Фати клуб готов предложить ему солидные бонусы.

По данным Diario, сам вингер не хочет оставаться в «Барселоне», поэтому попросил своего агента Жорже Мендеша искать новую команду. Вариант с арендой Фати уже не устраивает. Он настаивает на полноценном трансфере или расторжении контракта. Ансу, помимо всего прочего, не нравится то, что клуб игнорировал его в соцсетях. Фати сожалеет, что не ушёл в зимнее окно, когда им интересовались «Тоттенхэм», «Вест Хэм», дортмундская «Боруссия», «Бетис», «Аякс», «Порту» и «Бешикташ».

Marca утверждала в январе, что Флик и руководство «Барселоны» на самом деле были бы рады уходу Фати, ведь отсутствие практики мешает вингеру полноценно развиваться. Этого не произошло по решению самого Ансу. Он зря поверил, что может что-то доказать тренеру. Впрочем, на днях Флик сделал комплимент вингеру: «Фати стал намного лучше и тренируется на гораздо более высоком уровне, чем ранее».

Ансу по-прежнему играет за «Барсу» с «десяткой» на спине. Но, как написал El Chiringuito, со следующего сезона этот номер перейдёт к Ямалю. Сейчас Ламин действительно больше похож на «наследника».