Соболев снова забил! «Зенит» и резервом справился с «Ростовом» в Кубке России. Видео

«Зенит» принимал «Ростов» в ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России после минимальной гостевой победы. Ничто не мешало Сергею Семаку провести активную ротацию. Было непросто, и всё же результат это принесло.

Из железно основных игроков у петербуржцев с первых минут вышел исключительно Нино. Компанию ему составили Адамов, Дркушич и Алип, Педро и Мимович в роли латералей, Горшков, Зделар и Ахметов в центре, Кассьерра и Соболев — впереди. 3-5-2 — не самая частая расстановка для «Зенита».

Состав ростовчан же выглядел боевым, и на первых минутах это было заметно. Команда Джонатана Альбы прижала чемпионов и после стандарта угрожала воротам Адамова: Сутормин подал на Комличенко, и тот увидел сейв из-под перекладины. А Роналдо даже забил, но перед этим мяч за пределы поля упустил Кучаев.

Матч «Зенит» — «Ростов» Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» тоже искал счастья впереди и постепенно прибрал инициативу, только сперва получалось беззубо. Безумно заряжен был Соболев — успеха ему это не приносило. Бывало, Александр из вратарской не попадал по мячу. Пробивал с линии штрафной далеко от ворот. Смещался слева в центр и неплохо палил низом.

Главным же стал эпизод, где он отреагировал на заброс Ахметова и, приняв мяч грудью, уложил его в сетку. Послушал объявление диктора «Гол забил Александр Соболев» и следом огорчился из-за справедливого вердикта судьи о положении «вне игры». Всё это за каких-то 26 минут. Потом нападающий с лёта чуть ближнюю девятку не поразил — не хватило совсем немного.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Моменты сыпались один за другим. Прыгать по углам приходилось и Адамову, и Ятимову. Удивительно, легитимных голов при этом в первой половине всё равно не случилось. «Ростов», к слову, забрал преимущество во владении — на 55%.

В самом начале второго тайма Комличенко из-за спины Мимовича выскочил на подачу Комарова и бил в упор — Адамов справился. Дончане активно бежали в атаку — и на 57-й минуте пропустили. Дркушич мягко закинул в штрафную, поднявшийся с лавки Сако в борьбе с Соболевым переправил мяч на Педро. Тот скинул головой в центр вратарской, и Соболев подкатился на гол! Теперь у него 4+2 за 25 игр чемпионата и Кубка.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Окрылённый «Зенит» помчался додавливать, и не зря. Ерохин сменил Ахметова и во время контратаки зарядил в штангу. Ещё одна отмена — ассистирующий Александру Кассьерра забрался в офсайд. Не беда, сам же колумбиец замкнул головой закидушку Педро. Два ассиста Педро — вот вам и главный герой матча.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

3:0 по итогам противостояния к 65-й минуте стали приговором для «Ростова». Практику получили Сантос, Эракович, Васильев и Гонду у одних, Байрамян, Щетинин и Миронов — у других. В случае последнего это особенно ценно, ведь он из-за тяжёлой травмы мениска не играл аж с прошлогоднего марта. На том и закончили.

«Зенит» вышел в финал Пути РПЛ и сыграет там либо с ЦСКА, либо с московским «Динамо». Ну а «Ростов» опустился в Путь регионов, где его ждал «Локомотив».