«Надели тестю мешок на голову, подозревали в связях с террористами». Лысцов снова в Европе

У воронежца Виталия Лысцова вся карьера протекает между Россией и Португалией. Четыре клуба тут, четыре — там. Но зимний зигзаг в карьере удивил даже его самого. В «Боавишту» россиянин устроился после закрытия трансферного окна! И уже во втором матче забил первый гол в Примейре. А недавно его фамилия замелькала в Рунете в совсем не футбольном контексте. В общем, поводов для нового интервью набралось предостаточно. Держите!

Сейчас расскажем:

Как Лысцов попал в чемпионат Португалии после закрытия трансферного окна

— Спустя семь с половиной лет ты вернулся в Примейру. Как это случилось?

— Даже для меня неожиданно. После «Лейрии» несколько месяцев поддерживал форму индивидуально. Зимой склонялся к тому, чтобы продолжить карьеру в России. Желательно поближе к дому: если не в Воронеже, то в Москве. Чтобы и дочке было удобно, и родные недалеко. Но такого предложения не поступило. Зато позвонил из Португалии Ким, мой хороший друг и представитель по совместительству. Когда я был в «Бенфике», он там селекционером работал. С тех пор общаемся.

— Что сказал?

— Обрадовал новостью, что есть вариант подписать контракт с «Боавиштой» до конца сезона. «На тебя здесь реально рассчитывают; как только наберёшь форму — начнёшь играть», — заверил он. Это и подкупило. «Боавишта» нацеливалась на меня, ещё когда я был в «Лейрии». Но тогда на клубе стоял бан от лиги на заявку новичков. Как только им удалось решить свои проблемы, они вернулись к моей кандидатуре. Я знал, в каком тяжёлом положении находится клуб, однако финансовый вопрос тут не имел значения. Согласился без раздумий. В первый дивизион готов был даже бесплатно лететь. Единственная проблема заключалась в виде на жительство.

— А что с ним не так?

— Как раз закончился срок действия — 10 лет. Ким сказал: «Нет проблем — сделаем приглашение, а уже на месте восстановим твою резиденцию». Я быстро оформил пару необходимых справок — помогли друзья, товарищи. И полетел снова в Португалию.

— Успел хоть неделю-другую потренироваться в новой команде?

— Все игроки уже были в сборе. 11 февраля я прилетел, 12-го прошли медосмотр и подписали контракты. Сразу нас всех и представили прессе — девять новичков. Два-три дня поработал индивидуально и приступил к командным тренировкам. Понятно, что физическое состояние было никакое — всё-таки в одиночку поддерживать форму тяжело. В квадрате тебя поймали на 30 секунд — уже тяжело задышал. Но времени на раскачку не было. Всего через три дня попал в заявку на матч, а 22-го — вышел против «Бенфики» в старте. Вот после этого окончательно пришёл в себя физически.

«Зимний призыв» «Боавишты». Виталий Лысцов — второй справа в верхнем ряду Фото: Пресс-служба «Бенфики»

— Самый экстремальный для тебя старт в новом клубе?

— Да, у меня вообще первый раз в жизни такая большая пауза возникла — семь месяцев без футбола и тренировок с командой. Столько времени дома не проводил с детства, до того как в 11-12 лет уехал в интернат «Локомотива». Понятное дело, наслаждался каждым мгновением с ребёнком. Не пропустил ничего интересного из того, что большинство профессиональных спортсменов упускают: первая улыбка, первый зубик, слово. Мне посчастливилось всё это застать. Семья помогла чуть-чуть отвлечься от неопределённости с будущим. Для меня это, конечно, стресс был, но родные его заглушили.

— Разве между «Химками» и «Локомотивом» у тебя не такой же перерыв был?

— Тогда я на травме был — это чуть-чуть другое. Прооперировался в Италии и месяц там усердно работал. Потом в Сербии занимался с тренером по физподготовке. А когда вернулся, поехал на сборы с «Химками». Сейчас была возможность зайти в Первую лигу, но я и раньше не хотел там играть, и теперь не дошло до этого. Рад, что в итоге всё сложилось с Португалией.

Почему один из лучших воспитанников воронежского футбола не нужен «Факелу»

— Год назад ты говорил, что за родной Воронеж готов был сыграть бесплатно. «Факел» так и не вспомнил о тебе?

— Нет, зачем им меня вспоминать? Когда футболиста не берут бесплатно, для меня это странно. Всё-таки в «Факеле» акцент делают на своих футболистов, а я воронежец, с хорошей школой «Локомотива». Может, имеет место какая-то личная неприязнь у руководителей клуба, может, ещё какие-то моменты. Но, думаю, я бы точно там ничего не испортил. Тем более реально люблю свой город. У нас в интернате «Локо» кто-то был из Саратова, кто-то из Махачкалы. И каждый гордился своим городом и отслеживал новости оттуда.

Виталий Лысцов с женой и друзьями в Воронеже Фото: Из личного архива Виталия Лысцова

— Что ты имеешь в виду?

— Допустим, Ваня Саенко вышел за сборную России, и я говорил: «Видите, воронежский парень!» Этот патриотизм по отношению к родному городу во мне развился до такой степени, что, даже зарабатывая в «Локомотиве», я в отпуск сразу летел домой. Вообще за границу не рвался. Воронеж, речка, родные, друзья — это моё. И то, что «Факел» в Премьер-Лиге, для меня большая гордость. Очень хочу, чтобы команда оставалась в РПЛ. Город-миллионник, футбол прям очень любят. Ты сам видишь, как за «Факел» болеют, песни «Сектора газа» поют. Атмосфера — класс! Чемпионат мира в 2018-м в Воронеже тоже ждали. Надеялись, что будут вложения в наш город, отдадут какие-то матчи. Не случилось, но РПЛ Воронеж в любом случае заслуживает. Любовь к футболу там невероятная. Если бы в тот момент пришёл в «Факел», от всего сердца и души бился бы за клуб. И да – даже бесплатно. Обидно было, что руководители не стали рассматривать такой вариант. Ничего страшного, самое главное — вернулся в футбол. Надо работать, себя проявлять, доказывать самому себе. У меня мечта — выдать полноценный сезон на высшем уровне, выигрывать медали, кубки. Хочу просто наслаждаться футболом — и играть, играть, играть. Несмотря на то что скоро тридцатка, я прямо голодный до футбола! Ощущения такие, как будто только начинаю играть.

— Может, в «Факеле» не знали, что свой воронежский парень сидит дома без команды?

— Всё они знали. Я просто там не нужен, 100%. Мне звонили знакомые футболисты: «Виталя, ты чего, без клуба нельзя. Я поговорю с теми, этими». Ребята, спасибо им, пытались помочь. Знаю, что до «Факела» тоже доходили, но там даже не рассматривали мою кандидатуру.

— В «Факеле» рулят люди из «Локомотива» — может, там корень проблемы кроется?

— Я в 19 лет не подписал контракт с «Локо», поскольку в основе железно играли Чорлука и Дюрица. После этого шесть месяцев просто бегал по кругу. Думал, перейду в «Рубин». В Казани как раз давали молодым зелёный свет, раскрывали потенциал. Мы обо всём договорились, но в один момент всё резко пошло не так. Уже подписанный контракт в силу не вступил. Не знаю почему. После этого мы с агентами приняли решение двигаться в Европу, и я полетел в «Лейрию», где президентом был Толстиков.

— Агента у тебя так и не появилось?

— В России — нет. А в Европе мне помогает товарищ, который работает на бразильское агентство. Неофициально я с ними. У нас нет контрактов — всё на честном слове и дружеских отношениях, потому что они знают, какой я парень. Если заработаю — поделюсь. Они меня завели в «Боавишту» и развивают как футболиста.

Как впервые сыграл на «Да Луш» и забил победный гол на день рождения дочери

— Второй заход в «Лейрию» не считаешь потерянным временем?

— Думаю, нет. Я рассматривал «Лейрию» как трамплин перед первым дивизионом Португалии. В итоге так и получилось, пускай и через большую паузу. Я вообще никогда ни о чём не жалею. В любой ситуации нахожу плюсы и иду дальше. Я очень верующий человек и доверяю Всевышнему. А он будто всегда делает для меня лучше. Если пропустил полсезона, значит, так надо было. Надеюсь, мы преодолеем все сложности, и я продолжу играть в Примейре. Ближайшее будущее большинства из нас напрямую зависит от итогов сезона.

— Последнее место команды тебя совсем не смущало?

— Вообще не смущало. Я же говорю, у меня был вариант в Первой лиге, но это несравнимо с тем опытом, который получаешь, играя против «Спортинга», «Порту», «Бенфики». Это очень хорошая практика. «Боавишта» пошла мне навстречу, а мне хочется по максимуму помочь ей. Надеюсь, у нас всё получится.

— Среди твоих новых партнёров хватает именитых ребят — многих знал раньше?

— Не скажу, что прямо пристально следил, но видел их в матчах чемпионатов Франции, Англии, Нидерландов. Сейчас в процессе познакомились — очень хорошие, качественные футболисты. Возможно, у них тоже что-то где-то не сложилось, если были без команды. Однако класс видно. Если бы мы чуть раньше собрались, наше место точно было бы не последним. Уровень команды очень хороший. Сейчас чутка есть давление — все хотят набрать очков, исправить ситуацию. Красивый футбол на данном этапе не интересует, главное – результат. Лучше сыграть понадёжнее, от оборонки, на контратаке — пока такие приоритеты.

— Ты когда-нибудь раньше играл на «Да Луш» в Лиссабоне?

— Нет, только с «Бенфикой-Б» как-то приезжал туда с детьми играть. Сейчас за «Боавишту» впервые на «Да Луш» выступил.

— Мандраж бил?

— Не скажу, что бил мандраж, но ощущения были очень приятные. Я же не раз ходил на «Да Луш» болеть за «Бенфику». А тут приехал сюда играть, встретил много знакомых. Все эти воспоминания и ощущения в один клубок сплелись — я прямо кайфанул! И от игры получил удовольствие. Хороший мяч, качественное поле, классная атмосфера, погода — в тот день всё было идеально. Возможно, эти эмоции и помогли мне неплохо сыграть против лидеры Примейры после семимесячной паузы.

— Только итоговый счёт 0:3 идиллическую картинку подпортил?

— Это естественно. Нашей команде в тот момент объективно сложно было рассчитывать на успех в Лиссабоне. Новый тренер, столько новых футболистов — элементарно сыграться ещё не успели. А «Бенфика» сейчас в полном порядке: на чемпионство идёт, возможно, и Кубок заберёт. Конечно, мы не думали о поражении перед матчем, но всё-таки в Лиссабоне для нас главное было – почувствовать друг друга, сыграть в своё удовольствие, вернуть тонус, чтобы дальше зарабатывать очки.

— И именно твой гол принёс «Боавиште» первую победу в 2025 году. Как это было?

— Хороший получился матч. Мы сыграли «на ноль», а впереди у нас всегда возникают моменты. После углового мне подвернулась возможность забить: подставил голову — мяч залетел в ближний. Это оказался единственный гол в нашей игре.

— Когда до этого забивал?

— На тренировках, ха-ха. Да шучу. В игре последний раз забивал за «Ахмат». Давно это было.

— Ощущения сказочные?

— Я был счастлив победить. Если бы забил и мы проиграли — вообще не радовался бы. А тут всё сошлось: мой гол, победа, ещё и день рождения дочки. Супер!

— День в день?!

— Ей 1 марта годик исполнился, а мы играли 2-го. Вся семья по этому поводу собралась в Воронеже: праздновали день рождения и заодно смотрели матч, болели. А мне удался такой вот подарок дочке. Наверное, она мне свою энергетику за тысячи километров передала. Понятно, что сейчас Мия ещё мало что осознаёт, но, думаю, когда подрастёт, с интересом воспримет эту историю.

Виталий Лысцов Фото: Пресс-служба «Боавишты»

— Болельщики моментально влюбились в своего русского новичка?

— Здесь вообще очень преданные болельщики. Поддерживают команду, несмотря ни на что. Даже после поражения аплодируют. Люди подходят в отеле, на пляже, в кафе, подбадривают, желают: «Не вешайте нос, бейтесь до конца. Мы вместе». Такое тёплое отношение очень заряжает. Ты уже бьёшься не только за клуб, эмблему и своих партнёров, но и за людей на трибунах. Это дорогого стоит. Мне вообще в целом всё здесь нравится. Я получил намного больше, чем ожидал. Все ребята в команде хорошие, дружелюбные. Я думал, будет какой-то хаос из-за обилия новых футболистов, а такое чувство, что играем давно — настолько коллектив сплочённый. Единственное – не все ещё в лучшей форме — нужно набрать игрового тонуса и физических кондиций.

— Порту после Лейрии — как сказка?

— Бо́льшую часть жизни в Португалии я прожил рядом с Лиссабоном, но с Порту тоже давно знаком. В обоих городах море туристов, а мне суета не очень нравится. Комфортнее в небольших местечках, желательно поближе к океану. Спокойную жизнь люблю. Вокруг Порту хватает исторических и просто очень живописных мест, однако сейчас не до путешествий — концентрация на другом. Нам очень надо остаться в Примейре. «Боавишта» — большой клуб, с историей, и будет, мягко говоря, не очень, если он вылетит. Сейчас я полностью сконцентрирован на футболе, тренировках, играх, восстановлении. Даже просто погулять выбирался с женой и дочкой всего несколько раз.

— Так они уже с тобой?

— Да-да, первые три-четыре недели мне нужно было изо всех сил набирать форму и тренироваться, а потом они приехали. Поддержка семьи очень важна. Обнимешь жену, ребёнка — и плохих эмоций как не бывало, все за дверью остались.

Виталий Лысцов с семьёй Фото: Из личного архива Виталия Лысцова

Правильно ли поступили Миранчуки

— За бывшими клубами хотя бы краем глаза следишь?

— Конечно, и за «Крыльями», и за «Ахматом». За «Локомотив» очень переживаю, болею. Очень хочу, чтобы и «Факел», и «Ахмат» остались в Премьер-Лиге. Я всем бывшим клубам желаю добра. В Грозном всего год отыграл, но ко мне очень тепло относились чеченцы. Было взаимоуважение. И в Самаре будто одна большая семья была. За этими клубами всегда буду смотреть.

— Для Воронежа вылет из РПЛ станет трагедией?

— Это будет большая трагедия. У меня на районе в Воронеже много ребят, с кем я в футбол играл. Когда приезжаю, встречаемся. Все эти люди теперь дарят свою любовь «Факелу» с трибун. Все пытаются найти билеты, ходят на матчи — просто живут командой. И таких людей в городе масса. Полный стадион на каждом матче — тому подтверждение.

— Веришь, что Шалимов спасёт «Факел»?

— Я знаю Шалимова как тренера и верю в это. Надеюсь, он это сделает. Игроки в «Факеле» хорошие, физически выносливые. Работают, бегут, борются. Хочется верить, что дух команды и индивидуальные бойцовские качества каждого из ребят помогут сохранить клуб в лиге.

— В курсе, что твой любимый тренер Талалаев очередной клуб в РПЛ ведёт?

— Уверенно причём. Слежу. Андрей Викторович — молодец. Очень рад за него. Плюс-минус то же самое он должен был делать и в Премьер-Лиге. Многое зависит от игроков. Талалаеву нужны выносливые бойцы, способные не только выдерживать его нагрузки, но и быстро восстанавливаться. У него серьёзный режим. У Талалаева и в «Химках» был такой костяк, и, как понимаю, сейчас в «Балтике». И результат снова есть.

— Не в Калининград ли тебя в Первую лигу звали?

— Нет. Там уже всё укомплектовано, команда на ходу. С «Балтикой» мы даже не разговаривали.

— Летом твои приятели по «Локо» – Антон и Алексей Миранчуки – сменили клубы и страны. Одобряешь выбор?

— Да, болею за Антоху. Если не получается увидеть матч, смотрю обзоры. По оценкам Миранчук один из лучших в «Сьоне» каждый раз. Надеюсь и верю, что он останется в Европе, но ещё перейдёт в клуб и лигу выше уровнем.

— Швейцария не понижение для него?

— Для него это трамплинчик. Антон уже состоявшийся футболист. Он и в «ПСЖ» или в «Монако» не худшим был бы. Но к европейскому футболу нужно адаптироваться — тут другая интенсивность игры, тренировочный процесс. Мне кажется, «Сьон» для этого вполне подходит. Верю, что он ещё пойдёт на повышение.

— Что насчёт Лёши? Ты бы поехал в МЛС?

— Если бы был Лёхой, может, и поехал бы, ха-ха. В «Локо» они всё песни иностранные слушали и только начинали по-английски говорить. А тут смотрю: Лёха в Штатах интервью уже спокойно даёт! Не знал, что он так в языке продвинулся. Молодец! Видно, Лена, невеста, его поднатаскала в английском. МЛС — хороший вариант, почему нет? Туда сейчас многие едут. Лига растёт. Наверное, Лёха хотел что-то в жизни поменять, хотя мне кажется, он ещё и в Европе мог бы поиграть. Но если так решил, моё дело как друга поддерживать и помогать, чем могу.

Виталий Лысцов Фото: Пресс-служба «Боавишты»

Почему Виталий не повторил путь Линделёфа

— Наверняка слышал слова Александра Толстикова в интервью «Чемпионату»: «Лысцов должен был играть в «МЮ» вместо Линделёфа». Что скажешь — мог?

— Приятно, что тут скажешь. Мы и с Толстиковым эту тему обсуждали. Он мне говорил: «Линделёф от тебя только стабильностью отличается. Ближнему отдаёт, ничего не придумывает». И я с ним где-то согласен.

— Ты не такой?

— Нам с юности тренер Полстянов прививал любовь к другой игре. Тупо по аутам бить запрещал. Внушал: «Ставь корпус, сохраняй мяч». Но при этом если обрежешь — такой втык получишь, мама не горюй! Мне такой футбол всегда по душе был: любил рисковать, выдавать пасы между линий, выпиливать красивые диагонали. Во многом благодаря Полстянову я перешёл из детского во взрослый футбол, вызывался в сборные. Естественно, допускал ошибки — и в «Ахмате», и в «Локомотиве». Молодым в России такое не прощается. Сначала надо себе имя заработать. Была ещё одна причина, по которой не задержался в «Бенфике». Нефутбольная.

— Расскажи.

— Мне предлагали продлить контракт с «Бенфикой», одновременно подписав соглашение с компанией GestiFute Жорже Мендеша (агент Криштиану Роналду. — Прим. «Чемпионата»). Обещали всячески помогать по карьере и развивать как футболиста. Толстиков тогда был президентом «Лейрии» и никаких переговоров насчёт меня вести не мог. А моего тогдашнего агента Тимофеева в «Бенфике» вообще не знали. Долго меня мурыжили по этому поводу, однако я не предал своих представителей и в итоге вернулся в Россию. Можно сказать, пострадал из-за своей порядочности. С Тимофеевым мы всё-таки позже расстались, по личным причинам. Подпишись я тогда с «Бенфикой» и GestiFute, шансов повторить путь Линделёфа было бы больше.

— С российскими центральными защитниками в РПЛ и сегодня беда. В штабе сборной о тебе ещё не вспоминали?

— Даже не задумывался об этом до твоего вопроса. Для начала надо в клубе себя проявить, а потом уже ждать каких-то звонков из сборной. Нужна стабильность. Если бы я был тренером национальной команды, посмотрел бы статистику: «Ага, Лысцов. Приехал под конец сезона, только начал играть. Как — пока непонятно». Этого недостаточно. Думаю, пока что Карпин или его помощники даже не рассматривали меня. Не наиграл ещё. Нужно играть и проявлять себя.

— А приехал бы на условную Гренаду или Замбию?

— Шутишь, что ли? Сборная России для меня — гордость. Я бы даже на тренировку, без игр приехал! Просто надеть форму команды, поиграть в двусторонке. Я очень соскучился по этим ощущениям. Чем больше нахожусь за границей, тем острее чувствую такие вещи. Я патриот своей страны. Гимн, флаг — важные для меня вещи. Если бы вызвали — точно прилетел бы.

Что случилось с тестем Лысцова в Африке

— Месяц назад Рунет облетела новость о пропаже твоего тестя в Африке. Где он был, что произошло?

— Все подробности супруга знает. Но если в общих чертах, то история такая. Папа Ульяны — заядлый путешественник. Сам себе составляет маршруты и едет. Исключительно своим ходом, без турагентств. Мне кажется, тесть уже везде в этом мире был — больше двух дней на одном месте не задерживается. В этот раз отправился в Африку.

Тесть Виталия Лысцова Вячеслав Палий Фото: соцсети Ульяны Лысцовой

— И пропал?

— Да. В 20-х числах февраля он вышел на связь и сообщил, что выезжает на автобусе из Буркина-Фасо в Мали. Предупредил, что может быть три-четыре дня вне зоны доступа. Мама Ульяны должна была встретиться с ним в Грузии. Прилетает — его нет. На связь не выходит. Дня три-четыре о нём не было вообще никакой информации. Понимаем, что надо поднимать волну через соцсети: писать, репостить. Интернет даже в Африке уже сила. Начали бить в колокола, просить о помощи. И эта информационная сила очень помогла.

— Где нашёлся?

— Оказалось, не попал на автобус в Мали и застрял в маленьком, невзрачном городке. Подошла военная полиция с проверкой документов. И повязали его. Надели наручники, мешок на голову — привезли в какое-то помещение без окон. Правда, с кондиционером. Подозревали в связях с террористами — бред какой-то! Выпустили, только когда вся эта информационная волна докатилась до Буркина-Фасо.

— Пришлось понервничать?

— Очень! Я жену не узнавал и не знал, как поддержать. Мама — в слезах, горе и печали. Самые плохие мысли в голову лезли. Около 10 дней у всех невроз был. Когда наконец нашёлся, все выдохнули: слава богу. А он звонит спокойный, как ни в чём не бывало. Говорит: это судьба. Отошëл немного — и снова куда-то поехал.