Онана страдает потому, что стал мемом. Вратаря «МЮ» критикуют несправедливо

Мы уже привыкли, что у «Манчестер Юнайтед» всё плохо, но провальный сезон может спасти победа в Лиге Европы. Она позволит клубу попасть в следующий сезон Лиги чемпионов и установить рекорд: ещё никогда в этом турнире не участвовали шесть команд от одной страны.

В четвертьфинале ЛЕ «МЮ» на выезде сыграл вничью с «Лионом» (2:2). Неплохой результат перед ответной встречей на «Олд Траффорд». Букмекеры видят команду Аморима явным фаворитом, но при этом есть проблемы с вратарской позицией. Матч во Франции сложился неудачно для основного вратаря Андре Онана. Перед игрой он сказал, что «МЮ» намного лучше «Лиона» (в оригинале: «We are way better than them»). Если дать полную цитату, то фраза выглядит чуть уважительнее.

Андре Онана вратарь «Манчестер Юнайтед» «Мы все знаем, насколько важна эта игра. Поедем во Францию с победным настроем. Мы должны показать, кем являемся. Если будем сосредоточены, компактны, едины и станем следовать плану игры, то победим. Конечно, это будет нелегко, но я думаю, мы намного лучше них».

За это высказывание Онана раскритиковал полузащитник «Лиона» и бывший игрок «МЮ» Неманья Матич. Он утверждает, что такие заявления не должны идти от «одного из худших вратарей в истории клуба» и что стоило бы сначала что-то доказать, а потом — говорить. В ответ на это вратарь написал на своей странице в соцсетях, что с его стороны не было неуважения к сопернику. А ещё Онана добавил: «Я хотя бы поднимал над головой трофеи с лучшим клубом на планете — такое не все могут сказать». Видимо, это был подкол в адрес Матича.

Результат во Франции хоть и оказался приемлемым, но к голкиперу возникли вопросы. Причём по обоим случаям, когда отличился «Лион». Сначала навес в штрафную внезапно обернулся голом — до мяча никто так и не добрался. А затем Онана отбил удар перед собой. Сразу же пошла новая волна критики. Дошло до того, что полиции пришлось взять под защиту семью вратаря.

На этом фоне тренер «МЮ» решил не ставить Онана на следующий матч. Голкипер даже не попал в заявку на игру с «Ньюкаслом». Аморим объяснил это тем, что футболисту нужно отключиться, а даже на скамейке камеры были бы направлены на него. Позже тренер отметил, что Онана будет в основе в ответной встрече с «Лионом». Так получилось, что дебютировавший в АПЛ Байындыр тоже провёл плохой матч. Грубо обрезался, когда разыгрывал мяч от ворот, и подарил сопернику гол в простой ситуации. На этом фоне стали появляться новости об интересе «МЮ» к Рамсдейлу из «Саутгемптона» и Судзуки из «Пармы».

Андре Онана и Алтай Байындыр Фото: Alex Livesey/Getty Images

Ситуация «МЮ» с вратарями выглядит болезненной, но при этом уровень игры Онана не настолько плох, как его имидж. Чтобы говорить, насколько хорошо вратарь отбивает удары, имеет смысл смотреть статистику PSxG+/–. Эта метрика учитывает именно удары в створ, а просто xG берёт в том числе промахи (а их, как правило, большинство). Так вот Онана идёт в плюсе суммарно за карьеру и конкретно в этом сезоне АПЛ. «МЮ» должен был пропускать на 1,8 гола больше. То есть спасает Андре всё-таки больше, чем «привозит». У половины вратарей АПЛ ситуация обратная (в том числе у Мартинеса из «Астон Виллы», который последние два сезона признавался лучшим голкипером мира).

В последнее время в соцсетях разошлась статистика, что Онана не справился с ударом, который отбивают в 94% случаев. Речь про первый гол «Лиона». И это идеальный пример, как можно манипулировать статистикой. Дело в том, что за удар по воротам тут берётся навес со штрафного с полуфланга. В штрафной Ньякате хотел сыграть головой, но самую малость не дотянулся.

Навес «Лиона» с полуфланга Фото: Кадр из трансляции

Ньякате пытается пробить головой Фото: Кадр из трансляции

В этой ситуации у вратаря не было возможности идти к дальней штанге и забирать навес, пока мяч не пролетел голову соперника. Легко могло получиться, что Ньякате дотянулся бы и пробил, например, по центру ворот. Если бы Онана уже сместился в угол за навесом, то выглядел бы ещё нелепее. Ему приходилось реагировать на момент, когда мяч уже был в восьми метрах от ворот. Существует понятие no touch pass (пас без касания), а тут получился no touch shoot (удар без касания).

Конечно, можно утверждать, что Онана пропустил после навеса с дальней дистанции, но обстоятельства имеют значение. Вратарь мог выручить, однако не был обязан. Такое тяжело назвать ошибкой. Если бы Ньякате придержали на метр, то имело бы смысл идти забирать навес заранее, а не ждать, пока мяч пролетит голову. Только вот о набегающем сопернике просто забыли — его никто не держал, никто не ставил ему корпус. А если бы Йоро выдержал линию офсайда, то об этом эпизоде вообще никто не вспомнил бы. В результате получилось так, что главным виновником как бы остался Онана. Это вполне укладывается в популярное мнение о несостоятельности вратаря.

Андре Онана Фото: Michael Steele/Getty Images

Проблема Онана в том, что он уже стал мемом. За его карьеру в «МЮ» было столько ляпов, что он запомнился именно ими. Хотя «привозы» были преимущественно в прошлом сезоне, а в этом Андре далеко не в лидерах по результативным ошибкам. В этом плане больше вопросов к вратарю «Челси» Санчесу (хотя и у него в целом хорошие цифры по шот-стопингу). Но для тех, кто редко смотрит матчи «МЮ», не видит сейвы и замечает в основном нарезки в соцсетях, Онана вечно будет слабым вратарём.