«Динамо» впервые не проиграло ЦСКА Николича. Но этого всё равно не хватило

Марцел Личка в качестве тренера «Динамо» ни разу не побеждал Марко Николича. В этом сезоне их ждало четвёртое противостояние. До этого команда чешского специалиста дважды проиграла в РПЛ и один раз — в Кубке. Парадокс, что при этом по основным статистическим показателям в этих матчах зачастую лучше были как раз динамовцы. Но это уже дело прошлое, история фиксирует только счёт на табло.

Важность ответной встречи Кубка сложно было преуменьшить: первый матч соперников завершился победой ЦСКА с минимальным счётом. То есть у «Динамо» оставались все шансы не просто прервать мрачную статистику самого Лички, но и побороться за то, чтобы выйти в финал Пути РПЛ.

Серьёзный настрой обеих команд показали уже стартовые составы. Если первый финалист этой части сетки — «Зенит» — выпустил на «Ростов» абсолютно кубковый вариант, что, впрочем, не помешало ему легко пройти соперника, то здесь ситуация была другой. Оба тренера предпочли прообраз основных сочетаний. С лёгкими корректировками. Чего стоит одно появление Игоря Акинфеева на поле, который впервые сыграл в турнире. Но здесь важно учитывать, что у него и без того была пауза несколько дней назад в Оренбурге. Как и у некоторых других игроков основы. Так что Николич скорее показал именно то, что от него ждали.

А вот Личка явно всё меньше экспериментирует с атакой. Да, там снова нет центрального нападающего, однако тренер определился с основным сочетаниями. Этому точно способствовала тяжёлая травма Артура Гомеса, поэтому выбора осталось куда меньше. Без него впереди за все фантазии отвечала тройка Карраскаль — Бителло — Гладышев. И по первому тайму к ним было минимум вопросов.

Марко Николич и Марцел Личка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Динамовцы полетели вперёд с самого начала игры. Впрочем, другого ожидать от них было наивно. Уже на четвёртой минуте мяч после удара Чавеса угодил в штангу. А на 10-й хаос около штрафной привёл к тому, что мяч на дальней штанге в ворота едва не переправил Гладышев. Такой сценарий немного напоминал последний матч ЦСКА с «Оренбургом», когда москвичи полностью отдали мяч под контроль сопернику, спокойно оборонялись и даже не стремились что-то менять. Их полностью устраивала ситуация, когда им достаточно включиться на 10-15 минут, чтобы сделать результат. Здесь — то же самое. Они заранее вышли на игру с преимуществом в один гол и словно действовали с ленцой. С мыслью — вы нам, может, и забьёте, но мы всё равно сделаем результат.

Естественно, динамовцы не имели права обращать внимание на такой подход — поэтому к середине тайма моменты появлялись у Карраскаля, Бителло, но здесь должное стоит отдать Акинфееву. Он тащил всё, что летело в его сторону. Хоть и летело не всегда слишком опасно. И всё же в некоторых эпизодах гостям просто везло — либо с рикошетами, либо с подкатами. Статистика ударов в первом тайме — 11-0 в пользу «Динамо». Однако, как и во всех предыдущих матчах, это не трансформировалось в результат.

Матч «Динамо» Москва — ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В перерыве Николич сделал две замены, убрав Пьянича, который получил повреждение, и Файзуллаева, после чего ЦСКА заиграл ещё надёжнее. И прагматичнее. То есть меньше моментов стал допускать в обороне и периодически выбегать в атаку. На 57-й минуте Акинфеев чуть снова не разыграл голевой момент с Гуарирапой — закинул мяч на быстрого нападающего, а тот оказался на ударной позиции. Но Лунёв спас.

Атакующий порыв динамовцев и правда словно испарился. Пару раз они попробовали потревожить Акинфеева дальними ударами, однако таким Игоря было сегодня не взять. Опять был активирован режим первого тайма: ЦСКА спокойно выжидал, выйдет ли у динамовцев забить хотя бы раз. Не вышло. Не получилось даже итогового навала.

Личка в этот раз не проиграл Николичу. Но этот результат всё равно привёл к вылету команды из Пути РПЛ. В финал вышел ЦСКА, где теперь ждёт двухматчевая заруба с «Зенитом».