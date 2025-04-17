«Реал» раздавлен «Арсеналом»! Вместо ремонтады — второе поражение и вылет из ЛЧ

У Лиги чемпионов будет новый король! Обладатель трофея «Реал» вылетел на следующий день после того, как выбыл и финалист прошлого розыгрыша (дортмундская «Боруссия»). Команда Карло Анчелотти не сумела отыграть три мяча у «Арсенала».

После первой встречи в Лондоне слова «камбэк» и «ремонтада» звучали столько раз, что казалось, будто любой другой исход ответной игры, кроме победы «Мадрида», просто исключён. Вопрос упирался только в то, успеет действующий обладатель трофея отыграть три мяча или нет. Забавно, что испанское «ремонтада» созвучно русскому слову «ремонт». Анчелотти действительно требовалось многое отремонтировать, чтобы вернулся настоящий «Реал». В частности, внести нужные коррективы в стартовый состав. Но по сравнению со встречей недельной давности из основы выпали только удалённый Камавинга и Модрич – их места заняли Васкес (благодаря чему Вальверде вернулся в полузащиту) и Тчуамени.

«Реал», как и ожидалось, полетел за быстрым голом. И уже на второй минуте мяч оказался в сетке ворот испанца Райи. Эта атака «сливочных» началась с классного перехвата Тчуамени, продолжилась рывком Винисиуса, а завершилась ударом Мбаппе грудью… из офсайда. Конечно же, такой гол не засчитали. Но яркий старт должен был вдохновить мадридцев. Тем более это не единственный момент, когда «Реал» получал пространство. «Арсенал» не хотел «выкатывать автобус» на «Сантьяго Бернабеу». Напротив, «канониры» стремились высоко встречать хозяев и контролировать мяч, заставляя соперника побегать за ним.

Особенно «Реал» напрягал Сака. Вингер нанёс первый удар «Арсенала» по воротам (чуть-чуть неточно), затем и первый —в створ. Посадил своего оппонента Алабу на карточку. А после этого мог забить гол, который отправил бы команду Анчелотти как минимум в нокдаун. Французский судья Летексье не заметил, как на угловом Асенсио сфолил на Мерино – схватил второго испанца в составе «канониров» за футболку, повалил на газон. VAR помог рефери. Молодой защитник «Реала» увлёкся, пока ему не хватает опыта больших матчей Лиги чемпионов. Но и Сака не справился с нервами, исполняя пенальти, как и в финале Евро-2020. Пробил туда, куда прыгнул Куртуа, и недостаточно сильно подсёк мяч. Тибо исправился красивым сейвом за ошибки в Лондоне.

ТИБО КУРТУА ПОСЛЕ ОТБИТОГО ПЕНАЛЬТИ Фото: Angel Martinez/Getty Images

Потом был отрезок игры, когда «Реал» смог прижать «Арсенал» к штрафной. Винисиус Жуниор с Мбаппе выглядели гораздо более голодными и злыми, нежели в первом матче. Эмоции накалились, на каждом стандарте кто-то оказывался на газоне после взаимных захватов и толчков. В конце концов Летексье не выдержал и назначил 11-метровый уже в ворота «канониров». Посчитал, что Райс повалил в штрафной Мбаппе. VAR и тут вмешался. Пауза была такой долгой, словно это игра РПЛ, – проверяли и единоборство, и офсайд. Вообще, возможное нарушение Райса выглядело менее очевидным, чем у Асенсио. Килиан как будто сам искал фол. Изучив повтор, арбитр отменил 11-метровый. Как же негодовал «Сантьяго Бернабеу»!

Не только судейские решения, но и паузы были на руку «Арсеналу». Они сбивали темп, который искал «Реал». Голкипер Райя тоже потягивал время и ещё в первом (!) тайме заработал предупреждение. Тем не менее Артета со своей командой получили что хотели. К перерыву «Реал», нанеся шесть ударов, ни разу не попал в створ и наиграл лишь на 0,11 по xG. Ремонт у Анчелотти выходил разве что косметический, недостаточный для прохода в полуфинал Лиги чемпионов.

В перерыве ни Анчелотти, ни Артета не сделали замен, и «Арсенал» продолжал контролировать игру. «Канониры» хорошо защищались средним блоком, «съедали» ценные секунды за счёт владения мячом. Скорость «Реала» не была проблемой для англичан. Даже когда Винисиусу Жуниору с Мбаппе выпал шанс убежать в контратаке «два в два», звёздные форварды хозяев запороли потенциально голевой момент. Бразилец нанёс первый удар «сливочных» в створ, но лишь размял Райю. Поняв, что ничего не меняется, Анчелотти на исходе часа встречи сделал тройную замену и выпустил вперёд Эндрика.

А в середине второго тайма стало понятно, что «Реал» сможет спасти уже не класс, а чудо. «Арсенал» забил в позиционной атаке, которая началась с выноса от голкипера. Сака раскрутил комбинацию с участием Эдегора и Мерино и сам же завершил выход один на один после проникающего паса испанца. Букайо избежал попадания в офсайд, так как переместившийся на позицию правого защитника Вальверде сломал линию. На сей раз Сака идеально подсёк мяч.

ГОЛ БУКАЙО САКИ Фото: Angel Martinez/Getty Images

Впрочем, «Реал» тут же отыгрался – всего через две минуты после пропущенного гола. Проводивший сильный матч центрбек Салиба внезапно потерял концентрацию, завозился с мячом у собственной штрафной и дал Винисиусу обокрасть себя. Остановить бразильского «воришку» было уже некому. Добыча досталась «Мадриду».

Тем не менее и этот случайный, в общем-то, гол не превратил «Реал» из жертвы в хищника. Ко всему остальному «Арсенал» оказался готов. Очевидно, Анчелотти задолго до финального свистка принял тот факт, что сегодня ремонтады не будет. Мадридцы в итоге уступили и по ударам в створ (3:6), и по xG (1,54 против 1,97). А в компенсированное время раскрывшийся «Реал» пропустил ещё раз – Мартинелли убежал с центра поля и принёс «канонирам» победу.