«Смотрим великий матч!» «Интер» и «Бавария» показали всё, за что мы любим ЛЧ

«Бавария» слишком хорошо подготовилась к «Интеру» и выглядела лучше соперника. Но, сюрприз-сюрприз, проиграла — причём на домашней арене. Хотя этот матч выглядел как флешбэк из прошлого: победный гол и празднование Фраттези почти в точности повторили гол «Интера» в плей-офф ЛЧ-2010/2011. Даже забит был в схожее время. Иронично, что тогда итальянцы играли именно против «Баварии».

Обыграть команду Индзаги — задача сложная, но не из разряда невыполнимых. У мадридских коллег в параллельной встрече ситуация была ещё сложнее. Так что в этой паре ничего решено не было.

В первые же минуты команды обозначили высокий градус борьбы. Однако «Интеру», кажется, психологически проще было именно защищаться, а не атаковать, несмотря на игру дома. С другой стороны, «нерадзурри» великолепны в этом режиме.

Подтверждение тому — момент «Баварии» на 36-й минуте. Мюллер поймал прострел от Лаймера в штрафной, экстренно пробив по воротам. Однако там уже к воротам подтянулись почти все полевые. Повторная попытка открыть счёт появилась у Зане, к которому отскочил мяч — там уже отработал Зоммер. Идеальная игра в защите.

Эмоции Симоне Индзаги в первом тайме Фото: Image Photo Agency/Getty Images

«Интер» же ставил на контрвыпады и ничуть не уступал по опасным моментам. На 29-й минуте Тюраму чуть-чуть не хватило, чтобы замкнуть подачу со штрафного, а на 33-й Чалханоглу опасно пробил издали. Камеры еле успевали выхватывать реакции Индзаги на упущенные шансы.

Самая жара была во втором тайме. На первых минутах Кейн сравнял общий счёт в противостоянии, пробив в дальний угол. Зоммер даже не среагировал: не верил, что англичанин забьёт с такой позиции. Потом феноменальный шанс был у Мюллера, но немец пробил выше створа после прострела Олисе.

Возможно, играй «Бавария» на «Альянц Арене», уверенность «Интера» спала бы. Но миланская публика только раззадорилась — да так, что заряд болельщиков пробивал сквозь колонки телевизоров и компьютеров. Уже через пять минут после пропущенного Мартинес сравнял с углового — и сразу побежал к болельщикам с раскинутыми руками.

Лаутаро Мартинес празднует гол у трибун Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Но и этого «Интеру» не хватало. Снова угловой — и гол от Павара. Француз когда-то забивал миланцам в составе «Баварии», а теперь всё ровно наоборот. Бенжамен переиграл Ким Мин Джэ наверху и без шансов пробил ворота Урбига.

Дальше «Бавария» раскрылась, а «Интеру» стало ещё легче выбегать в ответные атаки. Вскоре Мхитарян врубил нитро и чуть не вбежал со своей половины до чужой штрафной — этот матч также показал, что 36-летний армянин в порядке.

А потом случился очередной переворот игры — «Бавария» опять захватила инициативу. На 75-й Олисе оказался один у дальней штанги, но чересчур долго перекладывал мяч на левую ногу: створ уже закрыли защитники миланцев, и Майкл попробовал забить в ближний — Зоммер потащил. Честно было бы раскритиковать француза за нерасторопность, но дальнейший угловой привёл к голу Дайера: Эрик получил мяч у штанги и попробовал скинуть в противоположный угол, однако ветром мяч унесло прямо в створ.

Эрик Дайер празднует гол Фото: Piero Cruciatti/Getty Images

Этот гол снял сомнения комментатора Владимира Стогниенко по характеру игры: «Мы смотрим великий матч!» Не великой была только погода, хотя, если смотреть иначе, она прибавляла особую драматичность встрече.

«Интер» пытался приостановить атакующее безумство с обеих сторон, засушив игру, но «Бавария» уже потеряла рассудок и на адреналине бежала спасаться. Компани даже увеличил атакующий ростер: к Кейну, Мюллеру и Олисе добавились Коман с Гнабри (Зане уже сняли). На 90-й гости вновь устроили переполох у чужих ворот: Зоммер не сумел выхватить подачу Олисе и оставил створ пустым — как раз в момент, когда мяч прилетел к Гарри Кейну. Железный момент, чтобы забить, однако форвард пальнул выше ворот.

Мюнхенцы продолжили наступать и в добавленное время будто ни разу не возвращались на свою половину поля. За пару минут до финального свистка Урбиг уже побежал к воротам «Интера» под подачу Киммиха — правда, Йозуа всех обманул и предпочёл короткий розыгрыш. Так запустился марафон навесов в штрафную Зоммера, а мюнхенцы экранизировали Super Mario Bros, прыгая за мячом, будто за грибами. Всё привело к могучему удару Мюллера головой вблизи створа — Зоммер уверенно отвёл угрозу.

Встреча чуть не завершилась массовой потасовкой между Станишичем и запасными «Интера»: хорват разозлился на болбоя, который не спешил возвращать мяч. «Бавария» помчала в финальную атаку: навес с правого фланга в штрафную, скидка на Комана и удар с лёта! Мимо! Финальный свисток — «Интер» в полуфинале!

Рёв трибун моментально оглушил всех зрителей, а Индзаги побежал обниматься с командой. На очереди — «Барселона».