Этот «Реал» Анчелотти закончился. Дальше у клуба тяжелейший выбор

Спасибо, Карло Анчелотти! Когда он пришёл в «Реал» в первый раз, клуб после длиннющей паузы выиграл Кубок чемпионов. Это был юбилейный, 10-й трофей. Потом Карло зашёл в «Реал» ещё раз. Были опасения, что это устаревшая версия Зинедина Зидана и «Мадрид» делает шаг назад. Однако Анчелотти выиграл ещё две Лиги чемпионов, пособирал трофеи в Испании и пускай не единолично, но всё же вырастил сразу нескольких футболистов, которые в команде уже несколько лет на ведущих ролях.

В этом сезоне «Реал» столкнулся с целой вереницей самых разных проблем. Это и кадровый недокомплект, и травмы, и необходимость сживить на поле Винисиуса, Килиана Мбаппе, Родриго и Джуда Беллингема. Причём желательно — как можно быстрее и без потери результата. Карло с честью принял все эти вызовы. Но разгрести всё и выйти чистеньким, без пятен на сливочной форме, у «Реала» не получилось.

Поражение 0:3 в Лондоне — в огромной степени на совести Анчелотти. Он страшно опоздал с заменами и позволил «Арсеналу» растерзать «Реал». Тем не менее разговоры о пресловутой «ремонтаде» звучали всю неделю, матч в Мадриде подогревали отовсюду. А на выходе — ничего. «Реал» предстал в ответной игре абсолютно пустым.

Да, вскрыть «Арсенал», у которого к тому же фора в три мяча, невероятно трудно. Но мадридцы не предложили вообще ничего, чтобы лондонцы хоть немного смутились. Этот матч вновь показал, как же зря «Реал» расстался с Хоселу. Единственным игроком, пытавшимся хоть как-то цепляться за мячи в сваре с огромными Вильямом Салиба и Якубом Кивёром, был Антонио Рюдигер. Всякий раз он задерживался у ворот «Арсенала» после стандартов и не уходил оттуда как можно дольше. Но в итоге это ничего не дало.

Карло Анчелотти Фото: Angel Martinez/Getty Images

Прежние чудо-камбэки «Реала» — те, которые и сформировали ту самую магию — рождались из хаоса. «Мадрид» завораживал соперника, затягивал его в нечто, подобное астралу. И в этом странном, трудном для описания пространстве все терялись, а «Реал» почему-то себя контролировал. Команда Анчелотти идеально ловила момент, когда соперник может дрогнуть, когда он шатается. И ровно в это время делала результат.

В ответном матче с «Арсеналом» мадридцы, может, и пытались создать какой-то хаос. Но если он и был, то затерялся в нём не «Арсенал», а сам «Реал». В матче, когда нужно было отыгрывать три мяча, с отрывом лучший футболист хозяев — Тибо Куртуа. Это говорит об очень многом. Карло не придумал ничего нового. Старое же работает плохо. Гораздо хуже, чем, например, в прошлом сезоне.

Вообще, главным источником хаоса в этом матче мог стать именно «Арсенал». Букайо Сака не забил пенальти в начале. Казалось, вот он — момент, когда мадридцы обязаны включиться. Если бы как следует надавили, может, лондонцы бы и дрогнули. Но — не надавили. И «Арсенал» быстро понял, что поводов для паники нет.

Безусловно, нужно отметить команду Микеля Артеты. Второй матч она провела образцово. И мы вновь увидели победу системы над набором ярких индивидуальностей. Это не значит, что первый подход к построению игры обязательно лучше второго. Речь тут исключительно о конкретном противостоянии и конкретных командах. Однако факт в том, что Артета за счёт своей системы вытащил лучшее из футболистов «Арсенала», а Анчелотти из футболистов «Реала» — нет. И в случае с Карло это не единичный случай. По ходу сезона эта проблема вылезает регулярно.

Мадридцам пришла пора меняться. И это касается не только тренера. Изменения в составе тоже нужны. Во-первых, точно надо расширить обойму. Во-вторых, возможно, некоторых футболистов, которые есть в Мадриде сейчас, там быть не должно. Лукас Васкес, Ферлан Менди, Фран Гарсия — по каждому из них уже давно есть вопросы. То же самое касается Арды Гюлера. Да и Лука Модрич не молодеет. Он гений, он великий. Но — 40 лет! «Реалу» нужны свежие силы и, самое главное, нужно качество.

Лука Модрич Фото: Angel Martinez/Getty Images

А ещё «Реалу» нужны идеи. Он вряд ли станет системным. Этого просто нет в традициях «Мадрида». Его главная традиция — побеждать. Как — вопрос второстепенный. Однако свежесть взгляда, в особенности тренерского, команде точно не помешает. Способен ли дать этот новый взгляд Анчелотти? Очень большой вопрос.

Не хочется категорично говорить нет. В конце концов, когда Карло вернулся в 2021-м, мало кто мог подумать, что он так лихо вдохнёт в команду новую жизнь, нарастит новые мышцы в виде Винисиуса, Родриго и Феде Вальверде и соберёт целый мешок трофеев.

Но и сказать да – тоже не получается. Сильные стороны Анчелотти давно известны. Точно так же, как и слабые. Вот кто-кто, а он уже точно не поменяется. Так что трудно себе представить, что Карло резко выкинет что-то новаторское и изменит «Реал» до неузнаваемости.

Ясно одно: нельзя оставлять как есть. «Реалу» придётся выбирать: либо сохранять Анчелотти и давать ему карт-бланш (например, возможность расстаться с одной из суперзвёзд — скажем, с Винисиусом), либо приглашать нового тренера и отдавать команду ему. Оба пути сопряжены с риском. Но ни в коем случае не нужно тянуть с этим решением. Выбрать вектор очень важно. Потому что если мадридцы не определятся и в таком серединно-половинном состоянии войдут в следующий сезон, то все проблемы, которые есть сейчас, только усугубятся.