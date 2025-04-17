«Судьи устроили монументальный беспорядок!» СМИ Европы ругают «Реал» и сочувствуют Мюллеру

В Лиге чемпионов продолжается период боли для одних и абсолютного счастья для других. Вчера это было заметно особенно. Да, все понимали – камбэк для «Реала» будет уж слишком невероятным событием, но болельщики мадридцев до конца в него верили. Это же «Реал». Но всё же оказались разочарованы.

У «Баварии» ситуация была иной – во втором тайме она даже сравняла счёт в противостоянии и давила на ворота хозяев до самого конца. К сожалению для мюнхенцев, удар Мюллера на последних секундах так и не стал спасительным. «Интер» – в полуфинале.

Вот как на вылет двух топов отреагировали европейские медиа. Спойлер: «Реалу» досталось очень сильно.

AS: «Фантастический провал»

Крупнейшее мадридское медиа не выбирает выражений.

«Арсенал» обстрелял голами не только нынешнюю команду, но и весь фундамент «галактического» проекта. Где боссы решили, что Кроос, Начо и Хоселу покинут клуб, а Мбаппе войдёт в него через ту же дверь. Хотя на кону были семь титулов и 11-месячный сезон. И «Реал» проваливает его. Полностью.

Хотя даже в команде признают нехватку центрфорварда: «В этом году у нас нет Хоселу – прирождённого нападающего» – сказал после матча Куртуа. «Мадрид» пал. И в Лондоне, и вчера команда не была даже тенью того, чего хотят видеть болельщики. Считая оба четвертьфинальных матча, а это более 180 минут, Мбаппе, Винисиус, Родриго и Беллингем нанесли всего пять ударов в створ ворот. На один больше, чем Деклан Райс. Один игрок сделал больше, чем четыре звезды с совокупной рыночной стоимостью в € 650 млн.

И ведь они даже не хотели бежать. Общий пробег на 8 км меньше, чем у «Арсенала». Раньше «Реалу» удавалось это компенсировать, теперь нет. Нет того прессинга, всё разваливается, фанаты освистывают Винисиуса и Мбаппе. А сами футболисты не знают, что делать. Это катастрофа. Это провал».

Mundo Deportivo: «Первый сезон Мбаппе – большое фиаско»

Здесь журналисты, кажется, задались вопросом: как же не потоптаться на костях французской звезды?

«Болельщики «Реала» пережили кошмар в «Великую среду». На этот раз нового чуда в белом храме не произошло. Послания оптимизма от игроков, от легенд, мотивационные видео не принесли никакой пользы… Публика, которую на разных этапах матча заставляли молчать 4 тысячи болельщиков «Арсенала», в конечном счёте полностью потеряла веру. В тот момент, когда Сака завершил матч своим голом в середине второго тайма.

Атакующий потенциал команды Анчелотти с треском разбился об «Арсенал». Английский клуб показал свою оборонительную мощь. Действующие чемпионы попрощались с Европой самым печальным образом и с ужасающей статистикой в качестве повода для размышлений: всего пять ударов в створ ворот англичан за 200 минут матча, если считать добавленное время на «Эмирейтс» и «Бернабеу».

Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом» прошлым летом, чтобы выиграть свою первую Лигу чемпионов, которая так часто ускользала от него. Ему придётся продолжить мечтать. Первый сезон в качестве звезды «Мадрида» – и первое большое фиаско. Хотя «ПСЖ» без француза стал куда лучше.

А самое грустное во всём этом – похоже, эпоха Анчелотти в Мадриде подходит в концу. Его ждут в Бразилии. И уже летом у «Реала» будет новый тренер».

Marca: «Судейство в ЛЧ может быть намного хуже, чем в Ла Лиге»

Главное медиа Испании не во всём поддерживает коллег, отмечая плохую работу судей.

«Мадрид» нельзя упрекнуть ни в отношении к делу, ни в самоотдаче, но они были бессильны против организованного соперника. «Арсенал» сгруппировался, действовал компактно и на результат. Конец был очевиден.

Карло Анчелотти предположил, что это может быть его последняя игра в Лиге чемпионов. Да и в целом – одна из последних на посту главного тренера «Реала». Ситуация тяжёлая, и до сих пор звоном отдаются его слова про отношения игроков к процессу, сказанные после первого матча чемпионата с «Мальоркой».

«Реал» готовил камбэк, создав необычайную атмосферу на стадионе. Но вскоре стало понятно – это не их ночь. Мы ожидаемо увидели, что судейство в ЛЧ может быть намного хуже, чем в Ла Лиге. Летексье и его партнёр по VAR Жером Бризар устроили монументальный беспорядок. Во-первых, они указали на точку за захват Райса, хотя где там пенальти и жёлтая карточка? Зато потом судьи, естественно, отменили пенальти за нарушение на Мбаппе, которое больше было похоже на реальный фол. Причин нам не объяснят.

Тем не менее «Реал» выложился по полной, как и просил Анчелотти. Но ничего не вышло».

Bild: «Бавария» была хороша, но этот день – горечь Мюллера

Немецкое медиа концентрируется на прощании Томаса с ЛЧ.

«Томас Мюллер провёл свой последний матч в Лиге чемпионов в футболке «Баварии». На легендарном «Сан-Сиро» уроженец Мюнхена потерпел неудачу в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Интером». Многие надеялись, что Мюллер выведет «Баварию» в домашний финал с помощью последнего волшебного момента. Но как и многие его товарищи по команде, он также упустил отличный шанс. Стоит признать – «Бавария» была хороша. Немного не хватило.

После финального свистка эмоции были написаны на лице Томаса. Его родители приехали специально под такой повод – и стали свидетелями того, как их сын смотрел в сторону под скандирование болельщиков «Баварии». Чистые мурашки по коже. И всё же горькое прощание находило отклик во всём».

Спортивный директор «Баварии» сравнил Мюллера с Месси. Это показывает, насколько велика была карьера Мюллера. У победителя Лиги чемпионов 57 голов в 163 матчах в турнире. Теперь европейские ночи закончились. Культ Мюллера хорошо показывается в деталях: ведь даже известный итальянский журналист крикнул уроженцу Мюнхена: «Томас, ты лучший!»

La Gazzetta dello Sport: «Этот «Интер» способен выиграть Лигу чемпионов»

В Италии считают «Барселону» очень удобным соперником.

«Теперь «Интер» там. Три матча до трофея Лиги чемпионов. Три шага до славы. С «Барселоной», а потом с «Арсеналом» или «ПСЖ»: великие соперники, но ни в чём не превосходящие «Интер». «Нерадзурри» будут играть с ними более-менее на равных – вопрос лишь в нюансах. Больше нет «Реала» – феномена и команды мечты, которая всегда начинает Лигу чемпионов в качестве фаворита. Нет «Ливерпуля» – команды-короля из самой богатой лиги в мире. После авторитетного устранения «Баварии» «Интер» может выиграть титул.

Следующим соперником «нерадзурри» будет «Барселона», возможно, худшая команда из тех, кто остался в гонке. Соперник вызывает прекрасные воспоминания у жителей Милана: вы ведь помните сезона требла Моуринью? Тогда «Барса» казалась непобедимой. Ведь Месси был на пике эффективности. В этот раз они не кажутся непобедимыми, да и не являются таковыми. У них есть самый яркий талант в мировом футболе –Ямаль, есть Левандовски. Но у них также есть оборона, которая всегда что-то пропускает,

Нет, это не совпадение – ведь это второй раз за три года, когда «Интер» дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, а в 2023 году миланцы поднялись до финала. Великий клуб, отличный тренер и, очевидно, великие игроки, способные выиграть европейский трофей. Мы часто влюбляемся в чемпионов, населяющих чужие лиги, но рискуем недооценить тех, кто у нас перед глазами. Возьмём Лаутаро: неужели в мире много нападающих лучше его? Лидер, бомбардир и важнейший игрок на поле и за его пределами.

Guardian: «Император повержен, хотя сам этого не ожидал»

Британское медиа восхищается «Арсеналом».

«Где сейчас ваша магия? Она испарилась. В процессе подготовки к «Мадриду» Артете требовалось обработать много болтовни. Особенно после первого матча. Неужели «Арсенал» слишком удачно сыграл на «Эмирейтс»? Было ли преимущество в три мяча закономерным? Возможно, нет. Но когда Габриэл Мартинелли прорвался к воротам в конце матча, чтобы забить второй, все поняли: это заслуженно. А император оказался повержен, хоть и сам этого не ожидал.

Было важно победить «Мадрид» во втором матче. Тем более для «Арсенала», чью победу решили обесценить сразу после того, как их автобус выехал со стадиона после первой встречи. Для команды Микеля Артеты полуфинал Лиги чемпионов является самостоятельным достижением, признаком правильного прогресса. Именно так должен работать спорт. Команды формируются, да, иногда медленно. Но с понятной перспективой.

«Арсенал» показал приверженность своей философии и идеям. Не знаем, что случилось бы, сыграй эти команды ещё два матча. Может, всё и перевернулось бы. Но на конкретном этапе сезона, после конкретного противостояния лондонцы справедливо идут дальше. Это признал даже «Бернабеу». А что может быть круче?»