«Краснодар» ждёт ключевой матч в гонке, а «Зенит» — дубль «Химок»? Интриги тура РПЛ

В этот раз в РПЛ не будет супервывески, но это не значит, что следить не за чем. Чемпионская гонка продолжается, как и борьба внизу таблицы. В Краснодар приедет «Ахмат», который уж очень удачно играет с «быками» в последние годы. А вот в Петербург нагрянут проблемные «Химки» — смогут ли они доставить сложности главному преследователю лидера? Так ещё и «Спартак» сразится с крепким «Акроном» — в общем, скучно точно не будет.

Махачкала уверенно доказала, что её не стоит считать претендентом на вылет и даже на стыковые матчи. Этому способствовали три победы в последних четырёх встречах — солидный результат даже для лидера РПЛ, не говоря уже о дебютанте РПЛ. Плюс матч со «Спартаком» показал, что команду больше не стоит воспринимать как строго домашнюю. Результата они способны добиваться и на выезде. «Оренбург» же пришёл к идеальной гармонии: победы команда чередует с поражениями. Если так пойдёт и дальше, то динамовцев они обязаны обыгрывать. А если это случится, то шансы на спасение снова резко вырастут.

Правда, у оренбуржцев аж три важных игрока под угрозой дисквалификации — Химми Марин, Алексей Татаев и Максим Сидоров. У Махачкалы с этим тоже сложности: в случае получения хотя бы одной жёлтой следующую встречу пропустят Гамид Агаларов и Сослан Кагермазов.

Тольяттинцы-таки смогли прервать неприятную серию поражений, которая длилась три тура. Да, «Факел» получил всего один мяч, но по игре заслуживал большего. Впервые после рекорда в РПЛ забил и Артём Дзюба, так что в Москву команда явно прибудет в хорошем настроении. Чего не скажешь о будущем сопернике. Спартаковцы неожиданно уступили на своём поле махачкалинскому «Динамо» и снова поставили под сомнение свои чемпионские амбиции. С другой стороны, в этом сезоне с «Акроном» они уже встречались дважды и оба раза победили, забив семь мячей. Главное — не дать команде Тедеева отличиться первой. Судя по статистике, в таком случае «Спартак» обречён.

У «Спартака» два человека «подвисли» на жёлтых — Пабло Солари и Руслан Литвинов, так что с «Акроном» им нужно быть очень аккуратными. А вот у команды из Тольятти в таком статусе только боливийский защитник Роберто Фернандес.

У «Локомотива» одна победа с 23 ноября. А завистники уже задаются вопросом через медиа: способен ли тренер Галактионов сделать качественный шаг вперёд? Пока это вопрос без ответа, как и будущее специалиста. Однако если он хочет остаться, то побеждать кризисный «Нижний» просто необходимо. Хоть команда Виктора Гончаренко и зацепила ничью с «Динамо», но надо понимать, что у них тоже не всё хорошо с составом и игрой. «Нижний» действительно превратился в одного из претендентов на вылет или по крайней мере на стыковые матчи. Так что трудно представить, что они зацепятся за очки с «Локо», если те не будут валять на поле дурака.

У будущих хозяев целых шесть футболистов под угрозой дисквалификации — Евгений Морозов, Артём Карпукас, Лукас Фассон, Вадим Раков, Дмитрий Воробьёв и Максим Ненахов. У «Нижнего» таких меньше, но тоже есть — Лука Тичич и Хуан Босельи.

Удивительно, но «Ахмат» — чуть ли не самый неудобный соперник для «Краснодара». С лета 2023 года у «быков» только одна победа над грозненцами — и то на групповом этапе Кубка России. Важные же встречи нередко забирал «Ахмат»: вспомнить хотя бы 27-й тур предыдущего сезона, когда поражение, по сути, стоило «Краснодару» титула. Либо начало нынешнего, когда в Грозном была тяжёлая ничья. После команда Ташуева выбила «быков» из Кубка России. А теперь они приедут в Краснодар в качестве чуть ли не самого бойкого аутсайдера, который весной вообще не проигрывает.

У «Краснодара» Витор Тормена и Сергей Петров в случае получения жёлтых пропустят следующий матч. У Грозного таких тоже двое — Даниил Уткин и Антон Швец.

У Воронежа восемь встреч без голов, поэтому главная интрига — продолжится ли безголевая серия команды. Моменты периодически хоть и возникают, однако никак не выходит их реализовать. Возможно, «Ростов» не худший вариант для этого, ведь в последний раз команда не пропускала в конце ноября. Так что с обороной там всё тоже не идеально. Плюс у дончан с каждым следующим туром всё меньше турнирной мотивации: они уже едва ли приблизятся к стыковым матчам, как и не поборются за топ-6. Да, возможно, получится обойти «Рубин» и стать седьмым, но нынешняя Казань показывает, что она максимально заряжена.

Под угрозой дисквалификации у «Факела» ряд игроков — Райан Сенханджи, Дилан Мартинс, Никита Моцпан и Ильнур Альшин. У «Ростова» их тоже достаточно — Егор Голенков, Омар Сако, Иван Комаров и Роналдо.

Главная интрига перед этой встречей — какой состав привезут «Химки». Магомед Адиев только стал главным тренером, однако у него уже проблемы — всё из-за невыплат зарплат футболистам. Поэтому нельзя исключать, что в Петербург на матч приедет либо резервный, либо полурезервный состав. «Зенит», наоборот, окрылён после успеха во встрече с «Краснодаром». Команда вернулась в гонку и снова стала одним из главных претендентов на титул. Плюс не стоит забывать, что именно «Химки» прервали победное шествие петербуржцев в начале сезона, тогда в 5-м туре на своём поле они сыграли вничью.

У «Зенита» по три жёлтые карточки у Вильмара Барриоса, Нино, Лусиано Гонду и Саши Зделара — им нужно быть особенно аккуратными. У «Химок» такая проблема есть только у Александра Руденко.

«Динамо» угодило в кризис. Если в первых встречах после травмы Константина Тюкавина команда ещё удивляла соперников неожиданным решениями в атаке, то потом стало тяжело. Итог — два поражения и ничья в последних четырёх матчах РПЛ. И безумное количество нереализованных моментов. А впереди кусачий «Рубин», который в весенней части — гроза топов. Если убрать из списка «Зенит», то команда Рашида Рахимова побеждала «Спартак» и «Локомотив». Но если динамовцы и в этой встрече потеряют очки, то рассчитывать на борьбу за титул будет уж слишком наивно.

У москвичей под угрозой дисквалификации Даниил Фомин, Хорхе Карраскаль, Луис Чавес и Эли Даса. У Казани — Олег Иванов, Велдин Ходжа и Руслан Безруков.

Завершится уикенд матчем в Москве, куда прибудут «Крылья Советов». Здесь стоит отдать должное Игорю Осинькину, ведь после международной паузы на сборные команда действительно взбодрилась — две победы плюс ничья. Да, отставание от зоны стыковых встреч всего три очка, однако по игре и настроению внутри самарцы точно не выглядят аутсайдерами. ЦСКА же и вовсе лучшая команда весны. Они потеряли очки только в матче с «Зенитом». После этого — только победы. Да, зачастую без яркой игры, но кто об этом вспомнит, когда есть результат?

У ЦСКА нужно быть осторожными Секу Койта, Данилу Круговому, Мойзесу, Милану Гаичу и Миралему Пьяничу — они «висят» на карточках. У «Крыльев» тоже есть такие — Кирилл Печенин, Томас Гальдамес, Сергей Бабкин, Игорь Дмитриев и Гленн Бейл.