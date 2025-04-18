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Позиции в футболе: амплуа игроков на футбольном поле

Позиции и задачи игроков в футболе
Артём Курочкин
Амплуа игроков на футбольном поле
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В статье узнаете, какие существуют амплуа и какие функции выполняют футболисты на поле.

Футбол — это игра, где только слаженная работа на всех позициях вознаграждается успехом. Только вот на каких позициях и что это вообще такое?

Основные позиции в футболе

Позиции или амплуа в футболе — это расположение игроков на футбольном поле относительно схемы. Их принято разделять по амплуа:

  • вратарь;
  • защитники;
  • полузащитники;
  • нападающие.

У футболистов разных амплуа разные задачи, но все они нацелены на один результат. Далее на пальцах разъясняем, что из себя представляет та или иная позиция в футболе.

Вратарь

Вратарь, или голкипер — это тот, кто защищает ворота, не даёт мячу пересечь их линию, как Гендальф со своим «ты не пройдёшь».

Расположение вратаря на футбольном поле

Расположение вратаря на футбольном поле

Фото: «Чемпионат»

Из определения понятно, что фундаментальная задача голкипера — предотвращать голы в свои ворота. Но у вратаря могут быть и другие функции, в зависимости от тренерских решений:

  • управлять обороной: голкипер должен координировать действия защитников в своей штрафной, подсказывать, давать указания;
  • разгонять атаки: нередко вратари отлично видят свободные зоны, как плеймейкеры, делают туда точную и своевременную передачу, тем самым начиная контратаки.

Вратарь – единственный полевой игрок, которому разрешено трогать мяч руками, но только в своей штрафной.

Яркий пример современного вратаря – Тибо Куртуа. Вот так о нём высказывался Юрген Клопп после проигранного «Ливерпулем» финала ЛЧ в 2022 году: «Мы били по воротам каждые три минуты, но у вратаря «Реала» было 12 рук».

Сейв Тибо Куртуа в финале ЛЧ-2021/2022

Сейв Тибо Куртуа в финале ЛЧ-2021/2022

Фото: David Ramos/Getty Images

Защита

Защитники — это основа всех оборонительных действий команды.

Расположение защитников на футбольном поле

Расположение защитников на футбольном поле

Фото: «Чемпионат»

В идеале защитники должны создавать непроходимую стену перед своими воротами: разрушать любые замысловатые атаки соперников, контролировать свои зоны. Глобально защитников можно разделить на центральных и фланговых.

Подробнее об амплуа защитника и его роли на поле
Защитники в футболе: роль в игре и задачи на поле
Защитники в футболе: роль в игре и задачи на поле

Полузащита

Полузащитники, или хавбеки — те, кто контролирует игру в центре поля.

Расположение полузащитников на футбольном поле

Расположение полузащитников на футбольном поле

Фото: «Чемпионат»

В зависимости от ситуации или установок тренера задачи у полузащитников могут быть абсолютно разными:

  • контроль мяча: зачастую именно полузащитники отвечают за розыгрыш, решают, кому лучше отдать пас, чтобы команда продолжила владеть мячом;
  • оборона: помогают защитникам предотвратить атаки на свои ворота, участвуют в прессинге;
  • атака: помогают нападающим организовывать атаки, вырезают голевые передачи.

Полузащитников разделяют на центральных, атакующих, фланговых и опорных.

Подробнее про полузащитников и их роль на поле
Полузащитник в футболе: роль и задачи в игре
Полузащитник в футболе: роль и задачи в игре

Нападение

Нападающие — те, в чьи задачи входит забивать голы.

Расположение нападающих на футбольном поле

Расположение нападающих на футбольном поле

Фото: «Чемпионат»

Главные функции игрока атаки — организация и завершение атак. То есть нужно не только забивать, когда подвернётся момент, но и участвовать в развитии атак.

Нападающие тоже бывают разные:

  • центральный нападающий, или центрфорвард;
  • крайние нападающие, или вингеры;
  • оттянутый нападающий, или «ложная девятка».
Подробнее про нападающих и их роль на поле
Нападающий в футболе: роль в игре и задачи на поле
Нападающий в футболе: роль в игре и задачи на поле

Расшифровка футбольных позиций

Футбол родом не из России и является самой популярной игрой в мире. Поэтому в каких-либо трансляциях или, например, в культовом футбольном симуляторе FIFA встречаются английские обозначения. В таблице ниже – основные обозначения с переводом на русский язык.

Английское обозначениеВ переводе на русский
GKВратарь (ВР)
CBЦентральный защитник (ЦЗ)
RB/LBПравый/левый защитник (ПЗ/ЛЗ)
LWB/RWBЛевый/правый фланговый защитник (ЛФЗ/ПФЗ)
CMЦентральный полузащитник (ЦП)
LM/RMЛевый/правый полузащитник (ЛП/ПП)
CDMЦентральный опорный полузащитник (ЦОП)
CAMЦентральный атакующий полузащитник (ЦАП)
STФорвард (ФРВ)
CFЦентральный форвард (ЦФД или НАП)
LW/RWЛевый/правый вингер
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