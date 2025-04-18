Позиции и задачи игроков в футболе

В статье узнаете, какие существуют амплуа и какие функции выполняют футболисты на поле.

Футбол — это игра, где только слаженная работа на всех позициях вознаграждается успехом. Только вот на каких позициях и что это вообще такое?

Основные позиции в футболе

Позиции или амплуа в футболе — это расположение игроков на футбольном поле относительно схемы. Их принято разделять по амплуа:

вратарь;

защитники;

полузащитники;

нападающие.

У футболистов разных амплуа разные задачи, но все они нацелены на один результат. Далее на пальцах разъясняем, что из себя представляет та или иная позиция в футболе.

Вратарь

Вратарь, или голкипер — это тот, кто защищает ворота, не даёт мячу пересечь их линию, как Гендальф со своим «ты не пройдёшь».

Расположение вратаря на футбольном поле Фото: «Чемпионат»

Из определения понятно, что фундаментальная задача голкипера — предотвращать голы в свои ворота. Но у вратаря могут быть и другие функции, в зависимости от тренерских решений:

управлять обороной: голкипер должен координировать действия защитников в своей штрафной, подсказывать, давать указания;

разгонять атаки: нередко вратари отлично видят свободные зоны, как плеймейкеры, делают туда точную и своевременную передачу, тем самым начиная контратаки.

Вратарь – единственный полевой игрок, которому разрешено трогать мяч руками, но только в своей штрафной.

Яркий пример современного вратаря – Тибо Куртуа. Вот так о нём высказывался Юрген Клопп после проигранного «Ливерпулем» финала ЛЧ в 2022 году: «Мы били по воротам каждые три минуты, но у вратаря «Реала» было 12 рук».

Сейв Тибо Куртуа в финале ЛЧ-2021/2022 Фото: David Ramos/Getty Images

Защита

Защитники — это основа всех оборонительных действий команды.

Расположение защитников на футбольном поле Фото: «Чемпионат»

В идеале защитники должны создавать непроходимую стену перед своими воротами: разрушать любые замысловатые атаки соперников, контролировать свои зоны. Глобально защитников можно разделить на центральных и фланговых.

Полузащита

Полузащитники, или хавбеки — те, кто контролирует игру в центре поля.

Расположение полузащитников на футбольном поле Фото: «Чемпионат»

В зависимости от ситуации или установок тренера задачи у полузащитников могут быть абсолютно разными:

контроль мяча: зачастую именно полузащитники отвечают за розыгрыш, решают, кому лучше отдать пас, чтобы команда продолжила владеть мячом;

оборона: помогают защитникам предотвратить атаки на свои ворота, участвуют в прессинге;

атака: помогают нападающим организовывать атаки, вырезают голевые передачи.

Полузащитников разделяют на центральных, атакующих, фланговых и опорных.

Нападение

Нападающие — те, в чьи задачи входит забивать голы.

Расположение нападающих на футбольном поле Фото: «Чемпионат»

Главные функции игрока атаки — организация и завершение атак. То есть нужно не только забивать, когда подвернётся момент, но и участвовать в развитии атак.

Нападающие тоже бывают разные:

центральный нападающий, или центрфорвард;

крайние нападающие, или вингеры;

оттянутый нападающий, или «ложная девятка».

Расшифровка футбольных позиций

Футбол родом не из России и является самой популярной игрой в мире. Поэтому в каких-либо трансляциях или, например, в культовом футбольном симуляторе FIFA встречаются английские обозначения. В таблице ниже – основные обозначения с переводом на русский язык.