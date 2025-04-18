Позиции и задачи игроков в футболе

Футбол — это игра, где только слаженная работа на всех позициях вознаграждается успехом. Только вот на каких позициях и что это вообще такое?
Основные позиции в футболе
Позиции или амплуа в футболе — это расположение игроков на футбольном поле относительно схемы. Их принято разделять по амплуа:
- вратарь;
- защитники;
- полузащитники;
- нападающие.
У футболистов разных амплуа разные задачи, но все они нацелены на один результат. Далее на пальцах разъясняем, что из себя представляет та или иная позиция в футболе.
Вратарь
Вратарь, или голкипер — это тот, кто защищает ворота, не даёт мячу пересечь их линию, как Гендальф со своим «ты не пройдёшь».
Расположение вратаря на футбольном поле
Фото: «Чемпионат»
Из определения понятно, что фундаментальная задача голкипера — предотвращать голы в свои ворота. Но у вратаря могут быть и другие функции, в зависимости от тренерских решений:
- управлять обороной: голкипер должен координировать действия защитников в своей штрафной, подсказывать, давать указания;
- разгонять атаки: нередко вратари отлично видят свободные зоны, как плеймейкеры, делают туда точную и своевременную передачу, тем самым начиная контратаки.
Вратарь – единственный полевой игрок, которому разрешено трогать мяч руками, но только в своей штрафной.
Яркий пример современного вратаря – Тибо Куртуа. Вот так о нём высказывался Юрген Клопп после проигранного «Ливерпулем» финала ЛЧ в 2022 году: «Мы били по воротам каждые три минуты, но у вратаря «Реала» было 12 рук».
Сейв Тибо Куртуа в финале ЛЧ-2021/2022
Фото: David Ramos/Getty Images
Защита
Защитники — это основа всех оборонительных действий команды.
Расположение защитников на футбольном поле
Фото: «Чемпионат»
В идеале защитники должны создавать непроходимую стену перед своими воротами: разрушать любые замысловатые атаки соперников, контролировать свои зоны. Глобально защитников можно разделить на центральных и фланговых.
Полузащита
Полузащитники, или хавбеки — те, кто контролирует игру в центре поля.
Расположение полузащитников на футбольном поле
Фото: «Чемпионат»
В зависимости от ситуации или установок тренера задачи у полузащитников могут быть абсолютно разными:
- контроль мяча: зачастую именно полузащитники отвечают за розыгрыш, решают, кому лучше отдать пас, чтобы команда продолжила владеть мячом;
- оборона: помогают защитникам предотвратить атаки на свои ворота, участвуют в прессинге;
- атака: помогают нападающим организовывать атаки, вырезают голевые передачи.
Полузащитников разделяют на центральных, атакующих, фланговых и опорных.
Нападение
Нападающие — те, в чьи задачи входит забивать голы.
Расположение нападающих на футбольном поле
Фото: «Чемпионат»
Главные функции игрока атаки — организация и завершение атак. То есть нужно не только забивать, когда подвернётся момент, но и участвовать в развитии атак.
Нападающие тоже бывают разные:
- центральный нападающий, или центрфорвард;
- крайние нападающие, или вингеры;
- оттянутый нападающий, или «ложная девятка».
Расшифровка футбольных позиций
Футбол родом не из России и является самой популярной игрой в мире. Поэтому в каких-либо трансляциях или, например, в культовом футбольном симуляторе FIFA встречаются английские обозначения. В таблице ниже – основные обозначения с переводом на русский язык.
|Английское обозначение
|В переводе на русский
|GK
|Вратарь (ВР)
|CB
|Центральный защитник (ЦЗ)
|RB/LB
|Правый/левый защитник (ПЗ/ЛЗ)
|LWB/RWB
|Левый/правый фланговый защитник (ЛФЗ/ПФЗ)
|CM
|Центральный полузащитник (ЦП)
|LM/RM
|Левый/правый полузащитник (ЛП/ПП)
|CDM
|Центральный опорный полузащитник (ЦОП)
|CAM
|Центральный атакующий полузащитник (ЦАП)
|ST
|Форвард (ФРВ)
|CF
|Центральный форвард (ЦФД или НАП)
|LW/RW
|Левый/правый вингер