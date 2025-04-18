«Ливерпуль» идёт за золотом, а в Испании и Италии — ключевые матчи. 12 топ-игр уикенда

В середине недели состоялись матчи еврокубков. А теперь возвращаемся к национальным лигам. Сколько же интересных встреч нас ждёт! В Испании, Италии и Германии вовсю идёт гонка за золотом, а в АПЛ и Лиге 1 несколько клубов бьются за попадание в ЛЧ. Итоги предстоящих встреч серьёзно повлияют на итоги сезона. Мы отобрали лучшие игры уикенда и предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Реал» Мадрид — «Атлетик» Бильбао: воскресенье, 20 апреля, 22:00 мск
Интрига: «Реал» отпустит «Барсу» в таблице?
«Реал» без шансов вылетел из плей-офф Лиги чемпионов от «Арсенала». Испанские СМИ сообщают, что Карло Анчелотти скоро отправят в отставку. А в чемпионате мадридцы на четыре очка отстают от лидирующей «Барселоны». Всё это звучит очень грустно. Что остаётся «Реалу»? Побеждать и выдавать свой максимум.
В следующем туре на «Сантьяго Бернабеу» приедет «Атлетик». Баски занимают четвёртое место и близки к попаданию в Лигу чемпионов. Мощная проверка для «Реала». Потеря очков мадридцами может серьёзно ударить по шансам на победу в Примере. Хотя нынешняя форма «Реала» не убеждает, что команда способна навязать конкуренцию «Барселоне». Но мадридцев всё равно никогда не стоит списывать со счетов.
«Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед»: суббота, 19 апреля, 19:30 мск
Интрига: «Ньюкасл» станет ещё ближе к ЛЧ?
«Ньюкасл» ворвался в топ-3 АПЛ! Команда Эдди Хау набрала 59 очков после 32 туров и опережает идущий шестым «Челси» (зона Лиги Европы) на пять очков. Рядом с лондонцами идёт «Астон Вилла» (также 54 очка), которая рассчитывает попасть в Лигу чемпионов. Следующий матч станет во многом предопределяющим: «Ньюкасл» в случае победы на 90% гарантирует участие в следующей ЛЧ. А если дома три очка заберёт «Астон Вилла», то для неё окно возможностей откроется гораздо шире.
«Болонья» — «Интер»: воскресенье, 20 апреля, 19:00 мск
Интрига: «Интер» сделает большой шаг к титулу?
«Интер» занимает первое место в Серии А, набрав 71 очко после 32 туров. Отрыв от «Наполи» небольшой (три очка), но позволяет именно миланцам контролировать ситуацию. В следующем туре команду Симоне Индзаги ждёт тяжёлое испытание — она едет к «Болонье». Соперник «Интера» занимает пятое место и бьётся за попадание в зону Лиги чемпионов. Потеря очков в предстоящей встрече потенциально критична для обоих клубов. «Интер» рискует подпустить «Наполи», а «Болонья» — вывалиться даже из топ-6. А победа на тяжёлом выезде приблизит миланцев к титулу. До конца сезона у «Интера» из серьёзных соперников останутся «Рома» и «Лацио» (два домашних матча).
«Милан» — «Аталанта»: воскресенье, 20 апреля, 21:45 мск
Интрига: «Милану» в следующем сезоне не светят еврокубки?
«Милан» за шесть туров до финиша Серии А занимает девятое место и отстаёт от топ-4 на восемь очков. В Лигу чемпионов миланцы уже вряд ли попадут. И даже до места в Лиге конференций далековато (пять очков). А в следующем туре «Милан» ждёт серьёзная проверка — «Аталанта». Бергамаски занимают третье место и сражаются за попадание в ЛЧ. По ходу сезона команда Джан Пьеро Гасперини показывает куда более качественный футбол.
«Аталанта» остаётся фаворитом встречи, даже несмотря на статус гостя (хотя между Миланом и Бергамо всего 58 км). Да и «Милан» не обыгрывает бергамасков уже более двух лет: последняя победа «россонери» состоялась в феврале 2023-го (2:0). Прервётся ли неудачная серия или миланцы станут ещё ближе к сезону без еврокубков?
«Барселона» — «Сельта»: суббота, 19 апреля, 17:15 мск
Интрига: «Барселона» продлит впечатляющую серию в Примере?
12 матчей не проигрывает «Барса» в чемпионате Испании (10 побед, две ничьих). Команда Ханс-Дитера Флика на четыре очка опережает «Реал» за семь туров до финиша. И в следующем матче каталонцы примут дома «Сельту». Клуб из Виго занимает седьмое место в таблице, так что просто «Барселоне» не будет. Да и в первом круге «Сельта» отняла очки у фаворита (2:2). Но на финише сезона «Барса» не планирует давать шансов «Реалу». Нужна уверенная победа.
«Монако» — «Страсбург»: суббота, 19 апреля, 20:00 мск
Интрига: «Монако» подпустит к себе конкурента за место в ЛЧ?
В чемпионате Франции всё очень плотно. Второе и седьмое места в таблице разделяют всего пять очков. «Монако» как раз занимает вторую строчку (53 очка), «Страсбург» — шестой (50). Но в случае победы в следующем туре команда Лиама Росеньора догонит монегасков. Ох, какая интрига может закрутиться! А если «Монако» всё же выиграет, то де-факто отцепит одного из конкурентов за зону ЛЧ. Тем более до конца сезона Лиги 1 осталось всего пять туров.
«Эвертон» — «Манчестер Сити»: суббота, 19 апреля, 17:00 мск
Интрига: «Сити» выпадет из зоны ЛЧ?
«Манчестер Сити» находится в гонке за место в Лиге чемпионов. После 32 туров команда Пепа Гвардиолы занимает пятую строчку. Пока что всё хорошо, но каждая потеря = проблемы. «Челси» и «Астон Вилла» отстают всего на одно очко и ждут осечек от «Сити». А в следующем туре манчестерцы едут в гости к «Эвертону». За прошлые 12 туров команда Дэвида Мойеса уступила всего один раз. Да и прошлая очная встреча клубов завершилась вничью (1:1). Придумает ли Гвардиола теперь победный план на «Эвертон»?
«Лестер Сити» — «Ливерпуль»: воскресенье, 20 апреля, 18:30 мск
Интрига: «Ливерпуль» станет чемпионом уже после 33-го тура?
Шесть очков отделяет «Ливерпуль» от победы в АПЛ. Но если «Арсенал» уступит «Ипсвич Таун», то уже победа над «Лестером» сделает команду Арне Слота чемпионом. А вот ребята Руда ван Нистелроя в случае потери очков официально попрощаются с элитой и отправятся в Чемпионшип. В последних девяти турах «Лестер» потерпел восемь поражений и один раз сыграл вничью. Но, возможно, именно в матче с «Ливерпулем» он победит? Мотивация взять три очка есть у обеих команд.
«Боруссия» Д — «Боруссия» М: воскресенье, 20 апреля, 18:30 мск
Интрига: дортмундцы зацепятся за место в ЛЧ?
Дортмундская «Боруссия» красиво попрощалась с Лигой чемпионов – 2024/2025: команда Нико Ковача в ответном четвертьфинале обыграла «Барселону» (3:1). Но из-за крупного поражения в первой встрече (0:4) этого не хватило для прохода дальше.
Теперь «Боруссия» бьётся за новое попадание в ЛЧ. Однако всё сложно: команда занимает восьмое место и на шесть очков отстаёт от топ-4. Впереди у Дортмунда важный матч с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (седьмое место, 44 очка). Победа позволит команде Нико Ковача обойти конкурента и сохранить надежды на ЛЧ. А любая потеря очков на 90% лишает шансов на попадание в турнир за четыре тура до финиша.
«Тоттенхэм Хотспур» — «Ноттингем Форест»: понедельник, 21 апреля, 22:00 мск
Интрига: «Ноттингем» выпадет из зоны ЛЧ?
«Ноттингем» близок к возвращению в Лигу чемпионов спустя 44 года! Но в последних двух турах команда Нуну Эшпириту Санту потерпела два поражения. «Лесники» опустились на четвёртое место, а отрыв от шестой строчки (уже зона Лиги Европы) составляет всего три очка. Терять очки больше нельзя. В следующем туре «Ноттингем» едет в гости к кризисному «Тоттенхэму» с 15-го места в таблице. Но даже проблемные лондонцы способны обыграть «лесников». А если «Манчестер Сити» и «Челси»/«Астон Вилла» одержат победы в своих встречах, то «Ноттингем» рискует выпасть из зоны ЛЧ.
«Монца» — «Наполи»: суббота, 19 апреля, 19:00 мск
Интрига: «Наполи» не отстанет от «Интера»?
«Наполи» — последний конкурент «Интера» в борьбе за золото Серии А. За шесть туров до финиша команды разделяет всего три очка. Каждая победа/потеря серьёзно влияет на расклады. Поэтому «Наполи» жизненно необходима победа в следующем туре над «Монцей». Команда Алессандро Несты занимает последнее, 20-е место в таблице. Отставание от спасительной 17-й строчки — 11 очков. Можно смело заявить, что в мае «Монца» попрощается с Серией А. Но напоследок испортить жизнь «Наполи» команда может.
«Хайденхайм» — «Бавария»: суббота, 19 апреля, 16:30 мск
Интрига: «Бавария» выиграет чемпионат после вылета из ЛЧ?
«Бавария» вылетела из Лиги чемпионов: в четвертьфинале мюнхенцы оказались слабее «Интера» (1:2, 2:2). Бундеслига остаётся последним шансом на трофей для команды Венсана Компани. Пока что у «Баварии» всё хорошо: первое место после 29 туров и шесть очков отрыва от «Байера». Однако в последних пяти турах мюнхенцы одержали всего две победы. Тревожно. В следующем туре «Бавария» едет в гости к сражающемуся за выживание «Хайденхайму» (16-е место). Простая игра для «Баварии»? Вряд ли. Аутсайдеру очки нужны не меньше. Да и прошлая поездка мюнхенцев к «Хайденхайму» завершилась победой хозяев (3:2).