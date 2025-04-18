«Ливерпуль» идёт за золотом, а в Испании и Италии — ключевые матчи. 12 топ-игр уикенда

«Монако» с Головиным сражается за место в ЛЧ! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

В середине недели состоялись матчи еврокубков. А теперь возвращаемся к национальным лигам. Сколько же интересных встреч нас ждёт! В Испании, Италии и Германии вовсю идёт гонка за золотом, а в АПЛ и Лиге 1 несколько клубов бьются за попадание в ЛЧ. Итоги предстоящих встреч серьёзно повлияют на итоги сезона. Мы отобрали лучшие игры уикенда и предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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