«Зенит» ждёт самый скандальный матч сезона. Чем заканчивались бойкоты в РПЛ раньше?

Кажется, результат встречи с «Химками» уже понятен – гости могут сыграть дублем. Таких случаев было немного.

Ситуация вокруг матча «Зенита» с «Химками» в 25-м туре РПЛ по-прежнему остаётся неопределённой. Футболисты подмосковного клуба продолжают бойкотировать тренировки из-за долгов по зарплате и увольнения главного тренера Франка Артиги. Они занимаются самостоятельно. «Химки» могут отправиться в Санкт-Петербург без игроков основы. Как сообщил «РБ Спорт», накануне новый тренер Магомед Адиев провёл тренировку с дублем, который готовится заменить первую команду во встрече с чемпионом.

Вместе с молодёжной командой под руководством Адиева работает только нападающий Илья Садыгов – сын инвестора клуба Туфана Садыгова. Убедить игроков «Химок» выйти на матч с «Зенитом» попробует президент РФС Александр Алаев.

«Руководство футбольного клуба «Химки» допустило ряд управленческих ошибок, – сказал накануне Алаев. – Основной состав команды фактически не готовится к матчу. По-человечески могу понять настроение ребят, но это ненормальная ситуация. Под угрозой репутация главного футбольного соревнования страны и спортивный принцип. Завтра лично поеду на встречу с командой, будем вместе искать выход из сложившейся ситуации. Предварительно у меня был разговор с руководством клуба».

Фарм-клуб «Химок» выступает в дивизионе «Б» Второй лиги. По сути, это четвёртый по уровню российский дивизион. После трёх туров команда занимает 13-е место в третьей группе, где собраны 16 клубов. На старте сезона-2025 химчане сыграли вничью со «Строгино» (0:0), а также потерпели два поражения – от «Рязани» (0:2) и молодёжки «Родины» (0:1). Некоторые игроки попадали в заявку «Химок» на матчи РПЛ в нынешнем чемпионате – это 32-летний (!) центральный защитник Ираклий Чежия, 20-летний левый защитник Расул Гусейнов, 20-летний вингер Павел Малозёмов и 21-летний нападающий Олег Трофимов, который стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне с 12 голами.

При худшем развитии событий «Химки» будут не первыми, кто сыграет в РПЛ дублем или далёким от основного составом. Вспоминается, например, поражение «Ростова» от «Сочи» со счётом 1:10, когда ростовчане отправили на игру молодёжку, так как первая команда ушла на карантин из-за коронавируса. А похожих историй с бойкотом матчей было две.

21 марта 2015 года. «Арсенал» – ЦСКА – 1:4

10 лет назад тульский «Арсенал» отказался выставлять на матч 20-го тура с ЦСКА первую команду по решению главного тренера Дмитрия Аленичева. «Оружейники» боролись за выживание, тем не менее экс-звезда российского футбола пошёл на крайние меры и готов был пожертвовать результатом, объявив бойкот РПЛ и РФС. Причиной демарша стал запрет «Арсеналу» проводить домашнюю игру в Туле из-за плохого качества газона. Встречу перенесли на запасной стадион «Локомотива» – «Сапсан-Арену». Руководил «Арсеналом» во встрече с армейцами тренер молодёжки Виктор Булатов.

У туляков был смешанный состав из игроков фарм-клуба и молодёжной команды. Вратарь Сергей Котов имел кое-какой опыт выступлений в РПЛ. Он провёл один матч… 13 годами ранее. Нападающий Леонид Боев мог похвастаться тремя играми в элите за «Кубань». Остальные – дебютанты. На поле, помимо этих двух футболистов, вышли защитники Александр Чибиров, Артур Фарион, Андрей Налётов, Евгений Ежов, полузащитники Александр Крючков, Евгений Алфёров, Дмитрий Стародуб, Роман Салимов и Александр Закарлюка.

«Арсенал» – ЦСКА – 1:4 Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Дублёры «Арсенала», надо отдать им должное, не развалились, даже пропустив быстрый гол на третьей минуте от Алана Дзагоева. Только в начале второго тайма Бибрас Натхо сделал счёт 0:2, но туляки неожиданно ответили на этот гол своим. Вышедший на замену Ринат Тимохин забил с паса Стародуба. У форварда Тимохина идеальная статистика за карьеру в РПЛ – гол в среднем за матч. Больше он в высшем дивизионе не играл. А ЦСКА всё же дожал номинальных хозяев в концовке – отличились Роман Ерёменко и Карлос Страндберг.

«Считаю, что поступил принципиально и, если бы у меня была возможность принять решение заново, сделал бы то же самое, – говорил Аленичев. – После случившегося наши руководители должны задуматься, что нельзя во всем исходить из интересов ведущих клубов и ущемлять другие, небогатые, к которым относится и наш «Арсенал». Надеюсь, после этого ситуация сдвинется с мёртвой точки и мнение последних шести-семи клубов Премьер-Лиги станет кому-то интересно. Мы живём в России, возможности у топ-клубов и маленьких команд не могут быть одинаковыми. Это надо понимать – в каких-то вопросах искать компромисс и идти нам навстречу… А те, кто принял такое решение по Туле, проявили неуважение к тульским болельщикам и унизили их. Это – люди, простые люди».

5 декабря 2020 года. «Спартак» – «Тамбов» – 5:1

Для футбольного клуба «Тамбов» последним в истории стал сезон-2020/2021, когда команда вылетела из РПЛ и приказала долго жить из-за банкротства. В течение года долги перед футболистами росли, и всё это вылилось в то, что в декабре игроки пригрозили бойкотировать встречу 17-го тура РПЛ со «Спартаком». Проведение матча до последнего оставалось под вопросом.

Тогдашний спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, комментируя ситуацию, признавался:

«У меня была встреча с игроками, настроены они решительно. Хотели не выходить уже на матч [15-го тура] с «Краснодаром», однако удалось их убедить сыграть, как и матч следующего тура с «Уфой». Футболистов прекрасно понимаю: у всех есть семьи, дети, обязательства, которые нужно выполнять. За какой период долг? От области мы не получали финансирования с июня. За летние месяцы руководство клуба закрыло долг по зарплате перед игроками своими силами, сейчас нужно платить за сентябрь и октябрь. При этом сотрудники клуба, персонал не видели денег гораздо дольше. Это очень тяжело».

«Спартак» – «Тамбов» – 5:1 Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В конце концов, игроков «Тамбова» уговорили выйти против «Спартака». Правда, не всех. Тамбовчане не прислали в Москву молодёжку, но целая группа футболистов основной обоймы не сыграла. В число запасных были внесены Адесойе Ойеволе, Виталий Шахов, Валерий Чуперка, Александр Каплиенко, Михаил Костюков, Алексей Рыбин и Антон Килин, которые так и не появились на поле. Кроме того, отсутствовали в заявке Евгений Шляков, Сослан Таказов, Мохаммед Рабиу и дисквалифицированный Алексей Грицаенко (его не было и в следующих декабрьских матчах).

Тренер Сергей Первушин обошёлся в итоге только одной заменой, сделанной на 86-й минуте. «Тамбов» давал бой «Спартаку», как мог. После часа матча хозяева вели в счёте 2:0 благодаря голам Джордана Ларссона и Эсекьеля Понсе. Но интригу на концовку вернул Герман Онугха, забивший красно-белым. Только в последние 10 минут «Тамбов» прогнулся под давлением москвичей. Ларссон, Самуэль Жиго и Понсе довело дело до разгрома. В тот день «Спартак» выиграл даже крупнее, чем ЦСКА у дубля «Арсенала».