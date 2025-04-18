В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды

Нынешний сезон Лиги чемпионов проходит при новом формате. На общем этапе сюрпризов хватало: «Лилль» напрямую вышел в 1/8 финала, в плей-офф пробился «Брест», большие сложности испытали «Манчестер Сити», «Ювентус» и «ПСЖ». А вот в полуфинал шагнули в основном те, кого там и ждали. Выделяется разве что «Арсенал», удивительно легко хлопнувший «Реал».

«ПСЖ» преобразился зимой, да и в паре с «Астон Виллой», тем более после победы над «Ливерпулем», шёл явным фаворитом. «Барселона» в целом легко разобралась с «Боруссией», пусть и расслабилась в Дортмунде. «Интер» на опыте воспользовался множеством проблем «Баварии» и во второй раз за три последних розыгрыша вошёл в четвёрку лучших. Так уж совпало, что все три победителя здесь претендуют на требл! А двое — вообще на квадрупл!

«ПСЖ» уже выиграл Лигу 1. На очереди — простой соперник в финале Кубка

Хотя кто был бы для такой монструозной команды сложным? Ответ мы не узнаем, потому что «Марсель» и «Монако» вылетели из Кубка ещё в 1/16 финала, а на следующей стадии их примерам последовали «Лилль» и «Страсбург». «Брест» добрался до четвертьфинала и с амбициями на трофей также попрощался. В финале «ПСЖ» ждёт «Реймс» с 15-го места в Лиге 1 — до зоны стыков ему всего два очка. В рамках чемпионата эти команды три последних матча свели вничью, но тут мотивация парижан будет явно выше. В Кубке, к слову, основной парижский вратарь — Матвей Сафонов.

«ПСЖ» празднует победу в Лиге 1 — 2024/2025 Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Очередной титул Лиги 1 «ПСЖ» завоевал ещё по итогам 28 туров, так что вполне может ротировать состав и спокойно готовиться к противостоянию с «Арсеналом». Тот же финал Кубка Франции состоится только 24 мая. В этом плане, правда, парижанам было бы сподручнее сойтись с «Барсой» или с «Интером» — у них, в отличие от лондонцев, борьба за золото в самом разгаре.

В январе парижане добавили в копилку и Суперкубок Франции, переиграв «Монако» (1:0), поэтому их цель — не требл, а квадрупл.

У «Интера» совсем скоро кубковое дерби. В Серии А есть хлипкое преимущество

В Италии финалистов Кубка мы пока не знаем, но ясность наступит совсем скоро. 23 апреля «Интер» сойдётся в ответной встрече с «Миланом», а тот явно захочет повторить победу в Суперкубке и скрасить серый сезон. В начале месяца земляки устроились на ничью (1:1). Победитель практически наверняка попадёт на «Болонью», которая раскромсала «Эмполи» (3:0) и едва ли упустит столь весомое преимущество.

Лаутаро Мартинес Фото: Marco Luzzani/Getty Images

В плане графика именно команде Симоне Индзаги сложнее всего среди четвёрки лучших в ЛЧ. За 16 дней ей предстоит провести аж шесть матчей! И расслабляться нигде нельзя, ведь в Серии А погоню продолжает «Наполи». За шесть туров до конца миланцы впереди на три очка. По факту, конечно, на 3,5, поскольку претенденты на скудетто дважды сыграли вничью и на первый план при равенстве в таблице выйдет разница мячей (72:31 против 51:25, такое вряд ли отыгрывается за вышеуказанный период).

Вот только у «Интера» и бешеная занятость в других турнирах, и календарь сложнее: далее встречаться в том числе с непростыми «Болоньей», «Ромой» и «Лацио». У неаполитанцев же соперники сплошь из нижней части таблицы.

«Барселона» проводит лучший сезон за девять лет. Но «Реал» готов его подпортить

10 лет назад всю Европу кошмарила тройка нападающих МСН — Месси – Суарес – Неймар. Результат — победы в ЛЧ, Ла Лиге и Кубке. В следующем сезоне к списку добавились успехи в Суперкубка УЕФА и Испании, на клубном ЧМ. Столь же мощной связку РЛЯ (Рафинья – Левандовски – Ямаль) назвать сложно, тем не менее команда всё равно мчит ко всем возможным трофеям.

«Барселона» после победы над «Леганесом» Фото: Denis Doyle/Getty Images

Суперкубок уже завоёван — 5:2 с «Реалом» незабываемы. В Кубке пройден «Атлетико» (4:4, 1:0). Осталось 26 апреля в финале снова взять «эль класико», а 30-го числа помериться силами уже с «Интером». График у каталонцев непростой — примерно такой же, как у миланцев, только есть дополнительный день отдыха. В Ла Лиге тем временем наработано четырёхочковое преимущество над «Реалом». С учётом 5:2 в первом круге, задел даже в 4,5 очка. В ответный разгром совсем не верится.

Предстоит и другое «эль класико» — в рамках чемпионата. Если каталонцы не уступят, дорога к золоту станет открытой. Да, нужно будет сыграть ещё с «Атлетиком», «Вильярреалом» и «Сельтой», да и «Эспаньол» не подарок. Тем не менее у «Реала» календарь тоже не самый лёгкий: там те же «Атлетик» и «Сельта», «Севилья», «Мальорка» и «Реал Сосьедад».

Прежде было только три финала с двумя возможными покорителями треблов

Розыгрыш требла, а мы рассматриваем здесь исключительно победы в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке, в финале главного еврокубка возможен в одном случае — если «ПСЖ» пройдёт «Арсенал». Ранее такое происходило:

в 2010-м «Интер» оказался сильнее «Баварии» (2:0);

в 2015-м «Барселона» расправилась с «Ювентусом» (3:1);

в 2020-м «Бавария» сломила «ПСЖ» (1:0).

Да, такое стабильно случается раз в пятилетку! На очереди — новый раунд. Любопытно, что каталонцев тренировал Луис Энрике, а мюнхенцев во втором таком заходе — Ханс-Дитер Флик. На одном требле они останавливаться не планируют.

К слову, суперкомпьютер Opta подсчитал шансы. Главный претендент на трофей ЛЧ — «Арсенал» (28,7%)! И всё же разрыв небольшой: 25,5% – у «Интера», 24% – у «ПСЖ» и 21,8% — у «Барселоны». Здесь нет ни явных фаворитов, ни безнадёжных аутсайдеров.

Победители ЛЧ «Ман Сити» — 2022/2023, «Бавария»-2019/2020 и «Барселона»-2014/2015 Фото: Getty Images

А кто вообще ранее брал треблы?

Таких команд, на самом деле, не так уж и мало. Пойдём по порядку: «Селтик»-1966/1967, «Аякс»-1971/1972, ПСВ-1987/1988, «МЮ»-1998/1999, «Барселона»-2008/2009, «Интер»-2009/2010, «Бавария»-2012/2013, «Барселона»-2014/2015, «Бавария»-2019/2020 и «Манчестер Сити»-2022/2023.

Также стоит уточнить, что были и треблы с Кубком УЕФА/Лигой Европы. И такой есть даже у российского клуба! Перечисляем: «Гётеборг»-1982, «Галатасарай»-1999/2000, «Порту»-2002/2003, ЦСКА-2004/2005 и «Порту»-2010/2011.