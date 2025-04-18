«МЮ»! «Манчестер»! «Юнайтед»! Из 3:4 сделали 5:4 после 120-й минуты!!!

«МЮ» и «Лион» в первой четвертьфинальной встрече Лиги Европы устроили триллер и забили друг другу по два раза. Оказалось, то была только разминка. Девять голов, удаление, овертайм, существенный перевес то в одну, то в другую сторону! Это было легендарно!

«Лион» в начале матча был совсем пассивен. Разве что Шерки постоянно пытался создать остроту на правом фланге. И неизменно напарывался на Магуайра. А вот «МЮ» действовал гораздо острее. На 10-й минуте его раскат завершился издевательским голом: Фернандеш нашёл в штрафной Гарначо, тот на рывке убежал от Верету с Ньякате и отдал низом на никем не прикрытого Угарте. Уругвайцу оставалось занести мяч в ворота с нескольких метров. Паулу Фонсеке точно следует дополнительно поработать над обороной.

Гол Угарте Фото: Кадр из трансляции

Забавно, что вернувшийся в основу Онана, задорно пританцовывая и помахивая руками, отпраздновал гол перед фанатами «Лиона». Спорное поведение пришлось оправдывать сейвами. Но сначала ошибся Толиссо, и Каземиро послал мяч между ног Мате под дальнюю штангу. Перри спас кончиками пальцев, и настал черёд Андре. Акуоку с подачи Шерки бил головой под перекладину. Сам Райан включал режим Месси и прошёл сразу мимо Доргу, Каземиро и Йоро, хлёстко пробив низом в дальний угол. Оба раза Онана был на высоте.

Впереди у «Юнайтед» тоже многое получалось. Однажды сработала португальская связка: Дало технично забросил вперёд, и Фернандеш с лёта сотряс перекладину. А под самый конец тайма Магуайр длинной закидушкой доставил мяч тому же Дало. Тот продавил Тальяфико и от штанги увеличил разницу.

Дало празднует гол «Лиону» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

На старте второго тайма Гарначо должен был хоронить интригу: после передачи Хойлунда со своей половины поля сначала по-королевски убрал на замахе Мату, а затем оказался с глазу на глаз с Перри и бесхитростно пробил прямо в него. Да и Доргу мог бы сыграть расторопнее, а не палить в небеса примерно с 12 метров.

Если бы Алехандро с Патриком знали, что будет дальше, то явно действовали бы собраннее. «Лион» поверил в себя и начал крушить. Во второй половине он временами забирал 74% владения и вынуждал соперников массово прижиматься к воротам. Онана классно среагировал на удар с разворота Толиссо. Даже коварный отскок от газона его не смутил. А на 71-й минуте стандарт и вынос Каземиро привели к поочерёдным верховым скидкам: Ньякате на Ляказетта, Ляказетт на Толиссо, Толиссо — в ворота.

Онана продолжал геройствовать и отразил мощный выстрел Мэйтленд-Найлса. На 78-й минуте и усилий Андре оказалось недостаточно. Фофана подал на дальнюю штангу, у Мэйтленд-Найлса вместо удара с лёта получился прострел, и Тальяфико его замкнул! Онана вытащил мяч из-за линии ворот, так что автором гола стал аргентинец. Однако там и Ляказетт добил в любом случае. Можно было бы удивиться таким переменам. Но это же «МЮ», он и не такое умеет.

Тальяфико празднует гол «МЮ» Фото: Alex Dodd/Getty Images

Дошло до овертайма, и там у британцев был численный перевес: «Лион» под конец основного времени лишился из-за двух жёлтых Толиссо. Корентин давно действовал на грани и мог уйти с поля на полчаса раньше за грубость против Фернандеша. Тогда швейцарский судья Шерер простил. За срыв атаки и наступ на пятку Йоро — уже не смог.

Самое интересное, что даже вдесятером французы вышли вперёд! Фофана в контратаке смещался слева, столкнулся с Дало и Шоу и рухнул в штрафной. VAR, пенальти? Нет! Шерки поймал отскок и с линии штрафной бильярдно уложил мяч в угол! А вскоре Фофана всё-таки добился 11-метрового — его уронил всё тот же Шоу. Ляказетт исполнил всё безупречно. 2:4!!!

Ляказетт празднует гол МЮ Фото: Carl Recine/Getty Images

У «Юнайтед» всё равно оставалось 10 минут в формате «11 на 10». Да и Альмада пришёл на выручку, заехав по ноге Каземиро. Шерер сначала не хотел ставить на «точку». Помощники из VAR-центра убедили его оценить повтор и изменить решение. Бруну сократил разницу. 3:4!!! Шла 114-я минута. В кадр попал плачущий мальчик. Не только он не понимал, как такое вообще возможно.

Бывает и не такое! 120-я минута. Каземиро в касание переадресовал пас Бруну на Майну. Кобби убрал соперника на замахе и вонзил точно под дальнюю штангу. 120+1-я. Магуайр остался в нападении, выиграл позиционную борьбу у Ньякате и превратил заброс Каземиро в гол! 5:4!!! 5:4!!! 5:4!!! Бесподобно.

Вести 2:0, устроиться на 2:2, остаться в большинстве, дважды пропустить вновь и всё равно вырвать победу. Ждали ремонтады от «Реала»? А как вам реМЮнтада от «Юнайтед»!? Дальше — полуфинал с «Атлетиком». Будет неплохо, если он повторит хотя бы 10% величия противостояния с лионцами.