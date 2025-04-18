Это космос! Хайкин вытащил серию пенальти с «Лацио» — главная сенсация ЛЕ в полуфинале!

Всё началось с чудо-гола пяткой. А потом — нереальный промах «Будё» в добавленное время, камбэк хозяев и ответка от норвежцев!

Российский голкипер «Будё-Глимт» Хайкин вывел свою команду в полуфинал Лиги Европы. Чемпионы Норвегии победили «Лацио» в серии пенальти благодаря Никите. Дальше на их пути – «Тоттенхэм».

В первом матче недельной давности Хайкина почти не нагружали работой – «Лацио» нанёс всего один удар в створ ворот норвежцев. Но было понятно, что в ответной игре у российского голкипера такого отдыха на рабочем месте не будет. Заполненный фактически до отказа стадион в Риме гнал хозяев вперёд, а фанаты устроили красочный перформанс.

Впрочем, в стартовые минут 10 «Лацио» скорее разочаровывал своих болельщиков, нежели заставлял поверить в камбэк. «Будё-Глимт» начал лучше – прессинговал, стремился контролировать мяч, проводил быстрые атаки. В этот отрезок игры команда Хьетиля Кнутсена создала пару опасных моментов, но не использовала свои шансы.

Потом «Лацио» разыгрался и всё-таки заставил чемпиона Норвегии прижаться к штрафной Хайкина. На 12-й минуте российский голкипер ошибся на выходе после кросса слева, однако нападающий находился в неудобной для удара позиции. Пробил головой неточно. Затем римляне впервые попали в створ ворот – Никита совершил сейв ногами. Но в середине тайма и Хайкин не спас «Будё-Глимт». Голевая атака команды Марко Барони родилась благодаря прессингу. Левый защитник Бьёркан потерял мяч, а выделявшийся в этом матче Исаксен сделал передачу во вратарскую на Кастельяноса. Аргентинец сотворил чудесный гол, настоящий шедевр! Забил хитрым ударом пяткой.

Гол Кастельяноса Фото: Tullio Puglia/Getty Images

До перерыва «Лацио» не единожды мог отыграть «минус два», тем не менее остался с единственным голом. При этом сейвов от Хайкина, как ни странно, не было. Хозяева раз за разом стреляли мимо цели, а Дзакканьи на 45-й минуте угодил в перекладину. «Будё-Глимт» везло.

После перерыва «Лацио» продолжал давить со страшной силой. Дзакканьи бил из убойной позиции в касание, открывшись по центру, но попал прямо в Хайкина – Никита правильно расположился в воротах. В остальном норвежцы хорошо закрывали створ. Российский голкипер при любой возможности потягивал время, да и не только он. В одном из эпизодов Кнутсен отбросил мяч, который хотел взять для выброса аута Ровелла. Тренер «Будё-Глимт» услышал о себе много нового на итальянском языке от полузащитника римлян. Впрочем, до открытого конфликта не дошло.

Но игроки «Лацио» тоже подустали во втором тайме от своего бешеного темпа. Быстро возвращать мяч после потерь уже не всегда удавалось. У «Будё-Глимт» стали получаться контрвыпады. Прекрасный момент норвежцы соорудили на исходе часа встречи, когда центрфорварда Хёга вывели к воротам – автор семи голов в этой Лиге Европы остался один перед голкипером Мандасом. Тем не менее грек спас классным сейвом.

За четверть часа до конца «Лацио» заработал опаснейший штрафной в 22-23 метрах от ворот. Сфолил вышедший на замену Хельмерсен. Хайкин поставил всего трёх игроков в стенку, оставил пространство для бьющего – туда и полетел мяч. Под самую перекладину. Вот только Никита был готов и потащил в красивом прыжке.

Вообще, Кнутсен заменами добавил энергии «Будё-Глимт». В концовке норвежцы постарались отодвинуть игру от собственных ворот. Задерживали мяч в центре поля. «Лацио» же спешил, допускал много брака. Финальный штурм свёлся к кроссам свежего Тавареша. «Будё-Глимт» должен был снимать все вопросы в компенсированное время – тот же Хельмерсен бил без помех с пяти метров. Невероятно, как форвард не забил! После этого римляне заработали угловой, Романьоли сделал скидку на дальнюю штангу, и Нослин протолкнул мяч в сетку, опередив российского голкипера. «Лацио» спасся, как в сказке.

Гол Нослина Фото: Ivan Romano/Getty Images

В начале дополнительного времени были слёзы Тавареша. Ещё недавно лучший ассистент Серии А уже раз пять выбывал в этом сезоне из-за травм, а теперь получил новую. Просто кошмар! Но едва Нуну ушёл с поля, как партнёры порадовали его голом. Гендузи совершил мощный проход по левому полуфлангу и забросил мяч, перелетевший Хайкина, во вратарскую. Никто не помешал Диа забить головой.

Теперь и от «Будё-Глимт» требовалось волшебство. Чемпион Норвегии позиционно атаковал и не мог подобрать ключи к обороне «Лацио». Подумалось, что в раздевалке партнёры точно устроят тёмную неудачнику Хельмерсену, но на 109-й минуте именно он вытащил команду. После кросса слева Мяяття центрфорвард выиграл воздух у Хюсая и забил ударом головой от земли.

На 120-й минуте Хельмерсен ещё раз подвёл «Будё-Глимт» – заработал удаление за вторую жёлтую карточку. Впрочем, «Лацио» не успел бы забить в большинстве при всём желании. Исход яркой битвы команд Барони и Кнутсена решила серия пенальти. Мандас переиграл Хёуге, а Хайкин – Чауну. Затем Никита своими «танцами» в воротах смутил Нослина, и тот зарядил в штангу. Пятым ударом капитан норвежцев Берг мог вывести свою команду в полуфинал, однако послал мяч выше цели. Главной звездой вечера стал всё же россиянин! Хайкин взял реванш у Кастельяноса за обидный гол пяткой и попал в объятия счастливых партнёров.