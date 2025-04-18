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Лацио — Будё-Глимт — 3:1 по пенальти 2:3, обзор матча, голы, сейвы Никиты Хайкина, 17 апреля 2025-го, Лига Европы

Это космос! Хайкин вытащил серию пенальти с «Лацио» — главная сенсация ЛЕ в полуфинале!
Анатолий Романов
Отчёт «Лацио» — «Будё-Глимт» — 3:1, 2:3 пен.
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Всё началось с чудо-гола пяткой. А потом — нереальный промах «Будё» в добавленное время, камбэк хозяев и ответка от норвежцев!

Российский голкипер «Будё-Глимт» Хайкин вывел свою команду в полуфинал Лиги Европы. Чемпионы Норвегии победили «Лацио» в серии пенальти благодаря Никите. Дальше на их пути – «Тоттенхэм».

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
3 : 1
2 : 3
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Кастельянос – 21'     2:0 Нослин – 90+3'     3:0 Диа – 100'     3:1 Хельмерсен – 109'    
Удаления: нет / Хельмерсен – 120'

В первом матче недельной давности Хайкина почти не нагружали работой – «Лацио» нанёс всего один удар в створ ворот норвежцев. Но было понятно, что в ответной игре у российского голкипера такого отдыха на рабочем месте не будет. Заполненный фактически до отказа стадион в Риме гнал хозяев вперёд, а фанаты устроили красочный перформанс.

Впрочем, в стартовые минут 10 «Лацио» скорее разочаровывал своих болельщиков, нежели заставлял поверить в камбэк. «Будё-Глимт» начал лучше – прессинговал, стремился контролировать мяч, проводил быстрые атаки. В этот отрезок игры команда Хьетиля Кнутсена создала пару опасных моментов, но не использовала свои шансы.

Потом «Лацио» разыгрался и всё-таки заставил чемпиона Норвегии прижаться к штрафной Хайкина. На 12-й минуте российский голкипер ошибся на выходе после кросса слева, однако нападающий находился в неудобной для удара позиции. Пробил головой неточно. Затем римляне впервые попали в створ ворот – Никита совершил сейв ногами. Но в середине тайма и Хайкин не спас «Будё-Глимт». Голевая атака команды Марко Барони родилась благодаря прессингу. Левый защитник Бьёркан потерял мяч, а выделявшийся в этом матче Исаксен сделал передачу во вратарскую на Кастельяноса. Аргентинец сотворил чудесный гол, настоящий шедевр! Забил хитрым ударом пяткой.

Гол Кастельяноса

Гол Кастельяноса

Фото: Tullio Puglia/Getty Images

До перерыва «Лацио» не единожды мог отыграть «минус два», тем не менее остался с единственным голом. При этом сейвов от Хайкина, как ни странно, не было. Хозяева раз за разом стреляли мимо цели, а Дзакканьи на 45-й минуте угодил в перекладину. «Будё-Глимт» везло.

После перерыва «Лацио» продолжал давить со страшной силой. Дзакканьи бил из убойной позиции в касание, открывшись по центру, но попал прямо в Хайкина – Никита правильно расположился в воротах. В остальном норвежцы хорошо закрывали створ. Российский голкипер при любой возможности потягивал время, да и не только он. В одном из эпизодов Кнутсен отбросил мяч, который хотел взять для выброса аута Ровелла. Тренер «Будё-Глимт» услышал о себе много нового на итальянском языке от полузащитника римлян. Впрочем, до открытого конфликта не дошло.

Подробности сенсационной победы «Будё-Глимт» в Норвегии:
Россиянин шагнул к полуфиналу еврокубка! Новая сенсация от «Будё-Глимт» с Хайкиным. Видео
Россиянин шагнул к полуфиналу еврокубка! Новая сенсация от «Будё-Глимт» с Хайкиным. Видео

Но игроки «Лацио» тоже подустали во втором тайме от своего бешеного темпа. Быстро возвращать мяч после потерь уже не всегда удавалось. У «Будё-Глимт» стали получаться контрвыпады. Прекрасный момент норвежцы соорудили на исходе часа встречи, когда центрфорварда Хёга вывели к воротам – автор семи голов в этой Лиге Европы остался один перед голкипером Мандасом. Тем не менее грек спас классным сейвом.

За четверть часа до конца «Лацио» заработал опаснейший штрафной в 22-23 метрах от ворот. Сфолил вышедший на замену Хельмерсен. Хайкин поставил всего трёх игроков в стенку, оставил пространство для бьющего – туда и полетел мяч. Под самую перекладину. Вот только Никита был готов и потащил в красивом прыжке.

Вообще, Кнутсен заменами добавил энергии «Будё-Глимт». В концовке норвежцы постарались отодвинуть игру от собственных ворот. Задерживали мяч в центре поля. «Лацио» же спешил, допускал много брака. Финальный штурм свёлся к кроссам свежего Тавареша. «Будё-Глимт» должен был снимать все вопросы в компенсированное время – тот же Хельмерсен бил без помех с пяти метров. Невероятно, как форвард не забил! После этого римляне заработали угловой, Романьоли сделал скидку на дальнюю штангу, и Нослин протолкнул мяч в сетку, опередив российского голкипера. «Лацио» спасся, как в сказке.

Гол Нослина

Гол Нослина

Фото: Ivan Romano/Getty Images

В начале дополнительного времени были слёзы Тавареша. Ещё недавно лучший ассистент Серии А уже раз пять выбывал в этом сезоне из-за травм, а теперь получил новую. Просто кошмар! Но едва Нуну ушёл с поля, как партнёры порадовали его голом. Гендузи совершил мощный проход по левому полуфлангу и забросил мяч, перелетевший Хайкина, во вратарскую. Никто не помешал Диа забить головой.

Теперь и от «Будё-Глимт» требовалось волшебство. Чемпион Норвегии позиционно атаковал и не мог подобрать ключи к обороне «Лацио». Подумалось, что в раздевалке партнёры точно устроят тёмную неудачнику Хельмерсену, но на 109-й минуте именно он вытащил команду. После кросса слева Мяяття центрфорвард выиграл воздух у Хюсая и забил ударом головой от земли.

На 120-й минуте Хельмерсен ещё раз подвёл «Будё-Глимт» – заработал удаление за вторую жёлтую карточку. Впрочем, «Лацио» не успел бы забить в большинстве при всём желании. Исход яркой битвы команд Барони и Кнутсена решила серия пенальти. Мандас переиграл Хёуге, а Хайкин – Чауну. Затем Никита своими «танцами» в воротах смутил Нослина, и тот зарядил в штангу. Пятым ударом капитан норвежцев Берг мог вывести свою команду в полуфинал, однако послал мяч выше цели. Главной звездой вечера стал всё же россиянин! Хайкин взял реванш у Кастельяноса за обидный гол пяткой и попал в объятия счастливых партнёров.

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