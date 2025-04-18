Такого безумного вечера в ЛЕ мы ещё не видели. Исторический обзор 1/4 финала турнира

Завершаем марафон еврокубковых четвертьфиналов. Эта неделя подарила несколько полукамбэков в ЛЧ, а вот в Лиге Европы и Лиге конференций мы увидели аж двойные ремонтады!

«Ягеллония» неприятно удивила «Бетис»

«Бетис» празднует победу Фото: Mateusz Slodkowski/Getty Images

«Бетис» потренировался на польской «Ягеллонии», оформив спокойные 2:0 дома. Но в ответной встрече игра складывалась не так просто. 33-летний тренер Адриан Семенец нашёл управу на севильских звёзд, урвав ничью. Можно было замахнуться и на победу, если бы форварды хозяев научились попадать в створ. Однако аура Антони оказалась сильнее.

Де Хеа пришлось потеть

Давид де Хеа Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Предупреждали же, что будет весело. «Целе» не испугался даже на выезде, изрядно потрепав де Хеа – испанцу пришлось тряхнуть стариной, лишь бы не вылететь в четвертьфинале. Допрыгался до двух пропущенных, но атака у «фиалок» тоже не зря зарабатывает миллионы – в ответ забили столько же. По общему счёту у «Фиорентины» преимущество в один мяч, так что ничья позволила пройти дальше. Ну а мы снимаем шляпу перед словенцами.

«Атлетик» мчит к домашнему финалу ЛЕ

Сирил Дессерс Фото: Alan Harvey/Getty Images

Прошлый матч запомнился мощным фейлом от атаки «Атлетика». В домашней игре решили не забывать традиции: на первых минутах баски упустили отличный шанс для гола, не сумев забить в ворота без вратаря. Опечаленные гости от досады потом даже порвали футболку игроку «Рейнджерс».

У «Атлетика» был повторный шанс опростоволоситься, однако в конце первой половины Сансет реализовал пенальти. Во втором тайме похоронный уложил Уильямс-младший, побежавший праздновать со старшим братом. Домашний финал ЛЕ совсем близко.

Отставка Постекоглу переносится

Столкновение Мэддисона и Сантоса Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Не было бы счастья, да несчастье помогло. В первом тайме произошёл страшный эпизод: вратарь «Айнтрахта» со всей скорости влетел по голове Мэддисону. Благо обошлось без последствий для здоровья, но судья наказал отчаянного кипера ударом с 11 метров. «Тоттенхэм» дальше оборонял преимущество, однако атака «Айнтрахта» оказалась совсем нулевой. Заслуженный проход Постекоглу, хотя сам матч выдался совсем скучным.

«Челси» проиграл, но вышел в полуфинал

Кукурелья против «Легии» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В самом начале «Легия» пробудила поникших фанатов, забив с пенальти. А что, а вдруг ремонтада? Однако вскоре Кукурелья завлёк соперников своими кудрями и без сопротивления сравнял счёт. Спустя несколько минут испанец опять отличился, но не совсем честно, и VAR поправил ошибку.

Конец? Нет: гости вновь забили и продолжили наседать на чужие ворота, однако там не хватило уже класса. Или новых ошибок от Йоргенсена. Наверное, Мадонна расстроилась из-за игры лондонцев и больше не пойдёт на футбол (да, она была на трибунах).

Хайкин — супергерой!

Никита Хайкин Фото: Silvia Lore/Getty Images

Бенефис Хайкина. Норвежцы решили слить всё преимущество из первого матча и пригласили «Лацио» к своим воротам. Защитники не понимали, что делать, а российский вратарь изо всех сил старался оставить «Будё-Глимт» шансы на полуфинал. И Никита был очень близок, пока Нослин не забил второй на 90+3-й минуте.

Окрылённый «Лацио» побежал давить и всё же сумел выдавить третий гол, который на девять минут отправил римлян в полуфинал. Пока «Будё» наконец не сравнял общий счёт. А там команды дружно договорились дождаться серии пенальти, где Хайкин снова включил режим монстра, отбив два удара. Ждём новых геройств от россиянина, но уже в игре с «Тоттенхэмом».

«Рапид» сам же убил шансы на победу

После равенства в первой встрече «Рапид» считался явным фаворитом в борьбе за проход в полуфинал – слишком равные пары, да и ответный матч играется дома. Однако Сангаре уже на седьмой минуте получил красную, усилив интригу. А под конец тайма хозяева ещё и пенальти подарили. Шведские гости в долгу не остались, порадовав местную публику автоголом через пару минут.

«Рапид», к чести австрийского футбола, совсем не растерялся, и у него было много возможностей для второго гола. Но им тотально не везло. Зато повезло «Юргордену»: забили второй мяч, перевели встречу в овертаймы и забили ещё два. Даёшь кубок Лиги конференций в Швецию!

Аморимтада!

Онана провоцирует трибуны Фото: Carl Recine/Getty Images

Возможно, самый безумный матч этого сезона. Пока «Юнайтед» проводил лучшую игру при Амориме, Онана бесконечно издевался над гостевыми болельщиками. Благо для камерунца, поводов было немало: на перерыв манкунианцы ушли с преимуществом в два мяча. А забили совсем неожиданные персонажи: Угарте и Дало.

Могли довести до разгрома, если бы не Гарначо. Тот как всегда: эталонно оторвался от опекающего, добежал до штрафной, однако перед воротами прекрасный вингер превращается в корыто. Кто же знал, насколько этот промах был важен.

Онана допрыгался перед фанатами «Лиона» и пропустил два мяча, растеряв всё преимущество. Но судьба благоволила «МЮ»: перед овертаймом судья удалил Толиссо (очень спорная карточка), однако вместо жесточайшего «автобуса» французский клуб продолжил искать бреши у ворот камерунца. И нашёл: на 105-й Шерки сделал счёт 2:3, а на 108-й началась серия пенальти. Сначала преимущество удвоил Ляказетт, но шанс на камбэк оставил удар Фернандеша.

В это трудно поверить, однако «Юнайтед» действительно отыгрался. Напомним, к 108-й уступали 2:4. А в итоге победили 5:4. Помогли хладнокровие Майну в штрафной и, внимание, Гарри Магуайр в роли центрального нападающего. Даже такие безумные идеи могут сработать.