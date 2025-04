«Эту игру не забудут никогда. «МЮ» заслуживает трофей». Что пишут в Европе о чудо-камбэке

В четверг вечером в Манчестере состоялся исторический матч. К 110-й минуте «МЮ» уступал «Лиону» с общим счётом 4:6 (при этом хозяева играли в большинстве и пропустили четыре гола подряд) в 1/4 финала Лиги Европы. А затем команда Рубена Аморима забила трижды (!), при этом два мяча – после 120-й (!!) минуты, и вышла в полуфинал турнира. «Манчестер Юнайтед» стал первым клубом в истории еврокубков, отличившимся дважды на 120-й минуте и позднее. Буквально величие. «Party like it’s 1999 (веселись, как в 1999-м. – англ.)», — с таким заголовком вышел утренний материал The Guardian. Красивая отсылка на песню Party Like a Russian британского певца Робби Уильямса. А что пишут в других СМИ?

Ричард Джолли из The Independent уже думает о шансах «МЮ» попасть в Лигу чемпионов в случае победы в ЛЕ:

«Когда казалось, что будет крах, когда «Манчестер Юнайтед» был близок к полному провалу сезона, они спасли себя. «МЮ» совершил один из своих величайших камбэков. Гарри Магуайр повёл их в Бильбао на полуфинал Лиги Европы с «Атлетиком». А затем возможно возвращение в Страну Басков — но уже на финал. «МЮ» ещё может получить Лигу чемпионов на своём стадионе, около £ 100 млн с трансляций, игровых дней и коммерческих доходов. Они ещё способны искупить свою вину. Гарри Магуайр вписал своё имя в историю «Олд Траффорд». Не как Тедди Шерингем и Уле-Гуннар Сульшер в 1999 году, но как центральный защитник, переведённый в атаку благодаря своим способностям играть в воздухе».

Гарри Магуайр Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Goal смело ставит прошедший матч выше великого финала ЛЧ-1999:

«Футбол, чёрт возьми. Тот волшебный вечер в Барселоне был скучен по сравнению с этой дикой, непредсказуемой и незабываемой ночью. Каким-то образом «МЮ» воссоздал дух «Камп Ноу» и забил три мяча за семь минут».

А журналист ESPN Роб Доусон уже отдаёт трофей Амориму:

«Это точно не одна из величайших команд «Манчестер Юнайтед». Но их навсегда запомнят как футболистов, подаривших один из лучших матчей клуба в Европе. Хороший, плохой и ужасный – «МЮ» с «Лионом» был разным. Эту игру не забудут никогда. И после такой развязки «Манчестер Юнайтед» заслуживает финала ЛЕ и первого трофея с Рубеном Аморимом. Который теперь понимает ещё лучше: с этой командой ты никогда не знаешь, что будет дальше».

Рубен Аморим главный тренер «Манчестер Юнайтед» «Звук на стадионе во время голов Кобби Майну и Гарри Магуайра был лучшим звуком, который я когда-либо слышал. Многие люди хотят оставить себе футболки. А я просто хочу сохранить этот звук. Лучший звук в мире. Я сочувствую людям, которым пришлось уехать из-за пробок, когда счёт был 2:4. Они будут убиты горем! Это особенный момент. Мы знаем, что играем неважно и заслуживаем всей критики. Но у нас ещё есть время сделать что-то особенное в этом сезоне».

Адам Бэйт из Sky Sports и исторический момент:

«Это один из самых удивительных матчей в истории. «Манчестер Юнайтед» сначала вёл в два гола, а затем уже уступал – тоже в два. Надежда перед великим камбэком почти угасла. Возвращение, достойное лучших времён «МЮ». Да, это не 1999 год, не «Камп Ноу», даже не Лига чемпионов. Но это была первая игра в истории еврокубков, в которой забили пять голов в дополнительное время».

«Никогда не остановимся!» — гласило полотно перед матчем на «Олд Траффорд», украсившее трибуну сэра Алекса Фергюсона. И даже худшая за 51 год команда «МЮ» не остановилась. А создала одну из лучших ночей этого великого клуба. По невероятности и дерзости это было близко к Барселоне 1999-го», — восхищается близкий к «МЮ» журналист Manchester Evening News Самуэль Лакхерст.

Саймон Стоун из BBC Sport отмечает, что у «МЮ» теперь всего два варианта финиша сезона:

«Эпичная концовка матча показала, что футболисты «Манчестер Юнайтед» готовы к борьбе. У них в избытке характер, они унаследовали ДНК клуба «никогда не сдавайся» и готовы отдать всё ради победы. Сезон «Юнайтед» может закончиться славой или позором. Среднего не дано. Так не должно было быть. Но такова их реальность».

А вот журналист Daily Mail Крис Уилер не думает о веселье. Наоборот, переживает за здоровье болельщиков «МЮ»:

«Когда этот клуб перестанет так издеваться над своими фанатами? Когда закончатся совершенно сумасшедшие матчи? Это был один из самых безумных вечеров в истории «Юнайтед» — а их было немало. Какая невероятная игра в футбол. «МЮ» всё ещё не побеждён в еврокубках в этом сезоне. И идёт к финалу в Бильбао с искренней верой, что это их год».

А что во Франции? Настроения, конечно иные. Вот что пишут в газете L'Equipe:

«Безумно. Невообразимо. Непредсказуемо. Нереально. И так жестоко. Не хватает превосходных степеней, чтобы описать проигранный «Лионом» матч с «Манчестер Юнайтед». Как возможно так близко подойти к экстазу? А затем впасть в полное отчаяние?»

А тут – грустные итоги от RMC Sport:

«Знаменитый «Театр мечты» (прозвище стадиона «Олд Траффорд». — Прим. «Чемпионата») внезапно превратился в кошмар. Именно здесь, в ярости стадиона, возбуждённого невероятным сценарием, «Лион» сдался «Манчестер Юнайтед» в конце безумного вечера».

И, наконец, непредвзятый взгляд – из Италии. Давиде Чинелатто из La Gazzetta dello Sport считает, что «МЮ» помогла забытая, но существующая у клуба чемпионская ментальность:

«Ночь не для слабонервных. «Манчестер Юнайтед» добрался до цели с помощью американских горок эмоций, которые закончились победным голом Магуайра на 120+1-й минуте. Находясь на грани вылета, когда всё ближе подбирался призрак провального сезона, манкунианцы нашли у себя «сердце чемпионов».