Медиалига возвращается! Главное о новом сезоне: новички, фавориты, правила и призовой фонд

Мы лишились одного топ-клуба медиафутбола, но зато новых команд в лиге — сразу семь. Рассказываем, что нас ждёт.

Дождались! Winline Медийная футбольная лига возвращается! 19 апреля 2025 года стартует шестой сезон турнира. И в этот раз непредсказуемости будет больше (хотя куда уже?): в Медиалигу заходит много новичков – и скучать они не дадут. Ну а квинтэссенция сезона – финал – пройдёт в «Лужниках».

За межсезонье изменилось очень многое: расформировали один из топ-клубов, появилось много новичков, разыграли Суперкубок, добавили новые правила. Разбираемся, что уже произошло и что нас ждёт дальше.

Главные хайлайты межсезонья: Суперкубок и расформирования клубов

Межсезонье в медиафутболе – традиционно насыщенное. Среди главных инфоповодов точно стоит упомянуть Суперкубок Медиалиги. Во-первых, сам турнир получился огненным, он прошёл в Абу-Даби. В финале встретились 2DROTS и «Амкал», а судьба трофея решилась в серии пенальти. Сильнее и удачливее оказались «самураи».

Во-вторых, многие клубы привезли на этот турнир мощные усиления. Речь идёт о звёздах всероссийского и мирового масштаба. Например, за Fight Nights сыграл обладатель Лиги чемпионов в составе «Челси» Флоран Малуда. «СКА-Ростов» Басты подписал легенду ПФК ЦСКА Зорана Тошича (хотя в турнире команда не участвовала). А Lit Energy (команду блогера Михаила Литвина) возглавил тренер Михаил Гаранин, известный по работе в большом футболе (например, в «Енисее» и «Сочи»).

Интересных трансферов тоже было немало. В большинстве случаев бывшие профессиональные игроки переходят в медиафутбол, но появился и обратный пример. Лидер «Амкала» Василий Маврин получил приглашение в «Пари Нижний Новгород». Он поехал с клубом РПЛ на сборы и даже сыграл в товарищеском матче. Профессиональный контракт 34-летний Маврин, разумеется, не получил. Но и без этого перформанс получился выдающийся.

Ещё одна коллаборация медийного и профессионального футбола — выставочный матч «Краснодара» с «Амкалом». Клуб РПЛ вышел на поле частично основным составом и уничтожил медиакоманду со счётом 6:1. Несмотря на результат, любители остались довольны, что удалось разделить поле с одной из лучших команд страны.

Также зимой прошла Медиалига в Казахстане, на которую традиционно были приглашены гранды российской МФЛ. Чем-то принципиально новым турнир не запомнился — опять скандалы, потасовки и низкий уровень футбола. Казахстанское первенство по классике выиграли гости из России, на этот раз — «БроукБойз». В финале был побеждён «Амкал».

Примерно за месяц до старта турнира стало известно, что в шестом сезоне не будет «Родины Медиа» — одного из самых именитых клубов Медиалиги. Якобы бизнесмен Сергей Ломакин решил прекратить финансирование проекта. Официально это не подтвердили и не опровергли, но клуб расформирован.

Напомним, «Родина»» входила в число наиболее ярких медиакоманд. Её руководителями были экс-футболист РПЛ Дмитрий Тарасов и хип-хоп исполнитель Александр Тарасов, более известный под псевдонимом T-Killah. Тренировал команду другой бывший игрок РПЛ Андрей Каряка.

Дмитрий Тарасов и T-Killah в «Родине Медиа» Фото: Пресс-служба MFL

За «Родину» выступали многие знаменитые медиафутболисты и профессиональные экс-футболисты, а ещё клуб выиграл Медиалигу в 2023 году и Суперкубок Медиалиги в 2024-м. В общем, комьюнити потеряло значимое действующее лицо, о чём можно только сожалеть.

Аналогичная участь настигла и «Чисто Питер» – медиаклуб, который поддерживал «Зенит». От клуба ушёл главный спонсор, а позже глава сине-бело-голубых Александр Медведев публично раскритиковал лигу.

Александр Медведев председатель правления «Зенита» «Руководство Медиалиги, к сожалению, не прислушалось к нашим предложениям по развитию медийного характера лиги и пошло, по существу, по колдобистому пути низкокачественного квазипрофессионального футбола. Нам такой проект неинтересен ни со спортивной, ни с агитационной точки зрения».

Состав участников МФЛ-6

В шестом сезоне Медиалиги примут участие 20 команд, в числе которых семь новичков. Однако многие из них – новички лишь формально. Например, «Банка», Lit Energy и Rocket Team ранее играли в Кубке МФЛ, а теперь врываются и в регулярку. Казахстанский клуб SD Family принимал участие в Медиалиге, когда она только зарождалась. А команда «Чертаново» пыталась пробиться в прошлый сезон МФЛ, но не преодолела стыковые матчи.

В общем, многие новички – это хорошо забытые «старички». Полный сет участников выглядит так:

«Амкал»;

2DROTS;

«Броук Бойз»;

«Титан»;

«Матч ТВ»;

Rocket Team (новичок);

«СКА-Ростов»;

ФК «Банка» (новичок);

ФК «10»;

Fight Nights;

«Рома»;

«СиндЕкат» (новичок);

«Тандем»;

Lotus;

«ВПорядке — Крап Тим» (новичок);

SD Family (новичок);

D Media;

Lit Energy (новичок);

«Чертаново» (новичок);

«Эгриси».

Формат МФЛ-6 и нововведения

Медиалига наконец-то нащупала самый удачный формат по соотношению количества участников, матчей и турнирной интриги. Шестой сезон первенства пройдёт по той же схеме, что и пятый:

20 участников: четыре группы по пять команд;

первый этап: каждая команда проводит по четыре матча внутри своей группы;

второй этап: перекрёстные матчи с другими группами: A — B, A — C, A — D и так далее;

команды, которые заняли первое место в группах, отправляются напрямую в 1/4 финала;

команды, занявшие второе-третье места, играют стыковые матчи, победители которых отправятся в 1/4 финала.

Скорее всего, в шестом сезоне сохранится и список нестандартных правил медиафутбола. По крайней мере, никто не говорил, что планируется их отмена:

«чистые пенальти» в игровое время (нельзя добивать);

тайм-ауты (тренеры могут брать короткие перерывы один раз за тайм);

карточки-челленджи VAR (команда может запросить просмотр VAR один раз за тайм);

чистое игровое время (два тайма по 25 минут чистого времени);

красный мяч — гол за два (можно взять его один раз за матч на три минуты);

буллитальти (в послематчевых сериях не только пенальти, но и буллиты);

челленджи на очки (между турами группового этапа проводятся необычные челленджи, в которых также можно заработать очки).

Призовой фонд МФЛ-6 составит 10 млн рублей. Также предусмотрен крутой подарок для лучшего игрока по итогам сезона (его выберут независимым голосованием). Приз — квартира в Москве стоимостью порядка 15 млн рублей.

Из нововведений могут появиться «ауты Азамата» — это ауты ногами, которые предлагал известный комик и глава ФК «10» Азамат Мусагалиев. Будет введён лимит на замены — не более 15 за матч (обратные замены разрешены). Также появится «правило восьми секунд» для вратарей по аналогии с большим футболом.

Ходили слухи о ещё одном новом правиле. Весьма спорном. Так, команды по договорённости могут устроить серию буллитальти перед началом матча. Её победитель получит в подарок один гол — начнёт встречу с преимуществом в счёте 1:0. Однако все в комьюнити были против – и от идеи отказались.

Зато точно известно, что Медиалига активно участвует в благотворительности. Чуть больше года назад комьюнити потрясла страшная трагедия. От рака крови умер игрок «Амкала» Никита Куриленко (Финито). Ему пересаживали костный мозг, и операция прошла успешно. Однако парня погубил рецидив страшной болезни.

В память о Финито отдельные медиаклубы и непосредственно Медиалига стали взаимодействовать с Федеральным регистром доноров костного мозга. На капитанских повязках игроков появится отсылка к этой организации. А в день начала турнира на стадионе будет стоять машина, где любой желающий сможет сдать кровь и стать донором.

К слову, о стадионах – уже известно место проведения финала шестого сезона Медиалиги — главный стадион страны «Лужники», вмещающий более 80 тыс. зрителей. Решающий матч пройдёт там 5 июля, в День московского спорта. Ради такого удачного «совпадения» организаторы МФЛ сократили шестой сезон на неделю.

Кто фаворит и чего ждать от новичков?

Понятие «фаворит» достаточно растяжимое даже в большом футболе, история которого формируется много десятков лет. А в таком новом явлении, как Медийная лига, рамки между «фаворитами» и «аутсайдерами» стёрты почти полностью. В клубах МФЛ всё меняется уж слишком быстро, а правила медиафутбола добавляют рандома. Поэтому, простите за штамп, но каждый может победить каждого.

Однако мы всё же предлагаем поделить всех участников МФЛ-6 на несколько условных классов:

очевидные фавориты: «Амкал», 2DROTS, «Броук Бойз», ФК «10».;

могут «выстрелить»: «Титан», Fight Nights, «СКА-Ростов», «Тандем», Lit Energy;

минимальные шансы на титул: «Эгриси», «Матч ТВ», ФК «Банка», «Рома», Lotus, D Media;

непонятно, чего от них ожидать: Rocket Team, «СиндЕкат», «ВПорядке — Крап Тим», «Чертаново», SD Family.

Четвёрку фаворитов МФЛ-6 традиционно составляют гранды медиафутбола. Самым убедительным новичком должен стать клуб Lit Energy. У команды блогера Михаила Литвина внушительный бюджет и качественный подбор игроков. А вот на звание самого душевного клуба претендует «Банка», за которую играют реальные медиафутбольные селебрити и блогеры, спортивные скиллы которых оставляют желать лучшего. «Банка» бьётся не за результат, а за любовь зрителей — в этом её фишка. А капитан команды (на самом деле главный тренер, конечно) – Сергей Овчинников. И как за них не болеть?

Составы групп и расписание 1-го тура

Жеребьёвка группового этапа МФЛ-6 уже прошла. По её результатам сформированы четыре группы:

группа А: D Media, Lit Energy, ФК «10», «Чертаново», «Эгриси»;

группа В: Rocket Team, SD Family, «Амкал», «Матч ТВ», «Титан»;

группа С: «БроукБойз», Lotus, «ВПорядке — Крап Тим», «СКА-Ростов», ФК «Банка»;

группа D: 2DROTS, Fight Nights, «СиндЕкат», «Тандем», «Рома».

Все группы примерно равны по уровню мастерства и именитости команд. «Группы смерти» тут точно нет.

Также в соцсетях Медиалиги уже было опубликовано расписание матчей 1-го тура шестого сезона:

19 апреля. 11:00 мск. «Титан» – Rocket Team;

19 апреля. 14:15 мск. ФК «10» – D Media;

19 апреля. 17:30 мск. «Броук Бойз» – «СКА-Ростов»;

19 апреля. 20:30 мск. Lotus – ФК «Банка»;

20 апреля. 11:00 мск. «Тандем» – «Рома»;

20 апреля. 14:00 мск. 2DROTS – Fight Nights;

20 апреля. 17:00 мск. Lit Energy – «Эгриси»;

20 апреля. 20:00 мск. «Амкал» – «Матч ТВ».

Итак, шестой сезон Медиалиги стартует завтра. С главными звёздами и яркими открытиями будем знакомиться уже по ходу сезона. А пока лишь констатируем: медийный футбол продолжает развиваться назло хейтерам. Сейчас это полноценный любительский спортивный продукт со своей целевой аудиторией, своими недостатками и преимуществами. Нет сомнений: новый сезон МФЛ получится ярким. А дальше, вероятно, состоится медиафутбольный чемпионат мира, на который в качестве одного из фаворитов поедет и сборная России. Впрочем, это уже другая история.