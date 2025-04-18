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Расписание спортивных матчей 19 апреля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: Дзюба против «Спартака», «Локо» — «Авангард», плей-офф НБА и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 19 апреля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 19 апреля: «Краснодар» — «Ахмат» в РПЛ, квалификация Гран-при Саудовской Аравии Ф-1, «ПСЖ» Сафонова — «Гавр» Кузяева и волейбол!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 4:30: «Мемфис Гриззлиз» — «Даллас Маверикс», НБА — плей-офф, 1/8 финала, первый матч

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
19 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Морант или Дэвис — кто залезет в последний вагон?

«Мемфис Гриззлиз» и «Даллас Маверикс» поспорят за последнюю путёвку в плей-офф в Западной конференции. «Мишки» до последнего сражались с «Голден Стэйт», но уступили, а «бродяги» — одолели «Сакраменто». Джа Морант по ходу встречи с «воинами» немного травмировал голеностоп, но вернулся и продолжил игру. Энтони Дэвис, в свою очередь, великолепно проявил себя во встрече с «королями». Кто окажется сильнее в этом противостоянии?

Поплатились сполна!
Кто теперь смеётся последним? Над «Далласом» глумились перед матчем — и это было очень зря
Видео
Кто теперь смеётся последним? Над «Далласом» глумились перед матчем — и это было очень зря

⚽️ 12:00: «Оренбург» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Оренбург» зацепится за борьбу за выживание?

Ключевой матч сезона для «Оренбурга». В случае победы у команды Владимира Слишковича ещё останутся шансы на спасение. А вот поражение наверняка отправляет оренбуржцев в Первую лигу. Просто не хватит дистанции, чтобы выбраться из подвала таблицы. «Динамо» Махачкала чувствует себя уверенно: команда занимает 10-е место и опережает зону стыков на четыре очка. Перенесётся ли это спокойствие на поле?

«Чемпионат» пообщался с вратарём махачкалинцев, остановившим «Спартак»:
«Задело видео с Бубновым и Геничем». Что за новый герой РПЛ остановил «Спартак»
Эксклюзив
«Задело видео с Бубновым и Геничем». Что за новый герой РПЛ остановил «Спартак»

⛸️ 🥇 12:30: Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2025, произвольные программы, спортивные пары и женщины

Фигурное катание. Командный чемпионат мира 2025. Токио, Япония
Спортивные пары. Произвольная программа
19 апреля 2025, суббота. 12:30 МСК
Не началось
Фигурное катание. Командный чемпионат мира 2025. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
19 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Не началось

Интрига: с каким отрывом победит команда США?

После второго соревновательного дня американцы укрепили своё лидерство — и это несмотря на то, что представители Японии выиграли короткую программу в парном катании. В оставшихся двух дисциплинах, танцах на льду и мужском одиночном катании, победы одержали фигуристы из США.

В заключительный соревновательный день свои произвольные программы покажут пары и женщины. Но интрига остаётся лишь в том, с каким именно отрывом одержит итоговую победу американская команда. Вряд ли текущие турнирные расклады хоть как-то поменяются.

Команда США не оставляет шансов соперникам на World Team Trophy:
Малинин обошел ученика Тутберидзе на 60 баллов! Но Илья чуть не проиграл Брауну без квадов
Малинин обошел ученика Тутберидзе на 60 баллов! Но Илья чуть не проиграл Брауну без квадов

🎾 13:30*: Екатерина Александрова (Россия) — Джессика Пегула (США, 3), Штутгарт, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 13:30 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Интрига: справится ли Александрова в Штутгарте с американкой, посеянной третьей?

Екатерина Александрова одержала громкую победу на турнире в Штутгарте над представительницей десятки мирового рейтинга Миррой Андреевой. Теперь в 1/4 финала ей будет противостоять американка Джессика Пегула, посеянная третьей. Девушки ранее встречались четыре раза, и счёт этих поединков пока равный — 2-2. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Елена Остапенко — Ига Швёнтек.

Екатерина выбила из сетки двух россиянок:
Александрова взяла русское дерби в Штутгарте. И сыграет с кем-то из сестёр Андреевых
Александрова взяла русское дерби в Штутгарте. И сыграет с кем-то из сестёр Андреевых

⚽️ 14:00: «Шанхай Шэньхуа» — «Ухань Фри Таунс», Китайская Суперлига, 8-й тур

Китай — Суперлига . 8-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Не начался
Ухань Фри Таунс
Ухань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Шэньхуа» сохранит лидерство?

«Шанхай Шэньхуа» — лидер чемпионата Китая. После семи туров команда Леонида Слуцкого занимает первое место. Чтобы сохранить статус, в следующем туре необходима победа над «Ухань Фри Таунс». Соперник занимает 13-е место и вряд ли выглядит устрашающе. Так что команда Слуцкого обязана побеждать.

Китайская шахматная звезда знает Слуцкого:
Лижэнь — о том, знает ли Леонида Слуцкого: он вообще довольно известен в Китае

🏒 14:00: «Салават Юлаев» — «Спартак», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, пятый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оформят ли москвичи раннюю путёвку во второй раунд?

«Салават Юлаев» может укорять только сам себя: уфимская команда остановилась в секунде от 2-0 в серии после уфимских встреч. Виктор Козлов после четвёртого матча обрушился с критикой на судей, однако это явно не судьи пропускали лёгкие голы и мешали легионерам «СЮ» проявить себя. Впрочем, на домашнем льду уфимцы играют совсем иначе, и «Спартаку» легко не придётся.

Так прошёл четвёртый матч:
«Салават», спасибо за сезон? От разгрома Уфу не спас даже долгожданный гол Ливо
Видео
«Салават», спасибо за сезон? От разгрома Уфу не спас даже долгожданный гол Ливо

🎾 14:30*: Карен Хачанов (Россия) — Хольгер Руне (Дания, 6), Барселона, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Барселона. 1/2 финала
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Карен Хачанов
27
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Интрига: как сыграет Хачанов в первом полуфинале за полгода?

Карен Хачанов впервые с ноября прошлого года добрался до 1/2 финала турнира ATP. И теперь, чтобы сделать ещё один шаг в финал, ему необходимо справиться с датчанином Хольгером Руне. Теннисисты ранее друг с другом не встречались, а будущий победитель сразится за титул либо с кем-то из пары Карлос Алькарас — Алекс де Минор, либо с лучшим в матче Стефанос Циципас — Артюр Фис.

Карен стремится вернуться в топ-25:
Хачанов — впервые за полгода в полуфинале. Карен отомстил русскому испанцу за Рублёва
Хачанов — впервые за полгода в полуфинале. Карен отомстил русскому испанцу за Рублёва

⚽️ 14:30: «Акрон» — «Спартак», РПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дзюба отцепит «Спартак» от гонки за золотом?

Артём Дзюба против «Спартака» — всегда интересно. А предстоящий матч носит двойную интригу. Если «Акрон» с Дзюбой обыграет москвичей, то с вероятностью 90% отцепит команду Деяна Станковича от гонки за титул. Поэтому «Спартаку» ни в коем случае нельзя терять очки. Но нестабильность москвичей — большая проблема. Тем интереснее и непредсказуемее получится матч.

В прошлом туре «Спартаку» «помог» судья, но это не позволило набрать даже одно очко:
«Спартаку» снова помогли судьи. А в чью пользу ошибаются чаще?
«Спартаку» снова помогли судьи. А в чью пользу ошибаются чаще?

🏐 17:00: «Зенит» СПб — «Зенит-Казань», Суперлига (м), финальная серия, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 3-й матч
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Зенит-Казань
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли команда Алекно продлить серию?

Если первый матч финала прошёл полностью под диктовку казанского клуба, то второй был совершенно равным. Но в концовке нервы оказались крепче у подопечных Алексея Вербова. 2-0 в серии — и всего шаг до чемпионства. Но на своей площадке команда Владимира Алекно точно способна побороться. Смогут ли петербуржцы продлить финальное противостояние?

Казанский клуб выигрывает за счёт защиты:
«Мозги сильнее мяса». Почему побеждает Казань и что теперь делать Алекно?
«Мозги сильнее мяса». Почему побеждает Казань и что теперь делать Алекно?

⚽️ 17:00: «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: у какой из команд прервётся неудачная серия?

«Локомотив» не побеждает в РПЛ уже три тура, «Пари НН» — пять. Первые скатились на шестое место, вторые — на 14-е. Обе команды испытывают проблемы и переживают кризис. И только у одной появится шанс чуть выправить положение по итогам следующего тура. «Локомотив» — фаворит матча. Однако нижегородцы в прошлой встрече уже отняли очки у «Динамо» Москва (1:1). Грозного соперника они вряд ли боятся.

Интервью «Чемпионата» с воспитанником «Локомотива»:
«Надели тестю мешок на голову, подозревали в связях с террористами». Лысцов снова в Европе
Эксклюзив
«Надели тестю мешок на голову, подозревали в связях с террористами». Лысцов снова в Европе

🏒 17:00: «Локомотив» — «Авангард», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, пятый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ярославский клуб сможет пройти в полуфинал?

После провального первого матча «Локомотив» и Игорь Никитин смогли идеально пройти три следующие встречи. Ги Буше негодует и говорит про отскоки, однако его команде приходится крайне тяжело без специалиста по вбрасываниям Майкла Маклауда. Сыграют ли омичи наконец в четыре полных звена и смогут ли вернуть серию в Омск?

Так прошёл четвёртый матч:
«Авангард» — в шаге от вылета! Радулов вырвал для «Локомотива» победу в овертайме
Видео
«Авангард» — в шаге от вылета! Радулов вырвал для «Локомотива» победу в овертайме

⚽️ 17:00: «Эвертон» — «Манчестер Сити», АПЛ, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сити» наберёт важные очки в борьбе за зону ЛЧ?

«Манчестер Сити» находится в гонке за место в ЛЧ. После 32 туров команда Пепа Гвардиолы занимает пятую строчку. Пока всё хорошо, но каждая потеря очков станет проблемой. В следующем туре «Сити» едет в гости к «Эвертону». За прошлые 12 туров команда Дэвида Мойеса уступила всего один раз. А прошлая встреча клубов завершилась вничью (1:1). Однако теперь Гвардиоле необходимо придумать победный план на «Эвертон».

Шорт-лист «Сити» на замену Де Брёйне:
Летом «Сити» ждёт эпохальный момент. Кем клуб заменит Кевина Де Брёйне?
Летом «Сити» ждёт эпохальный момент. Кем клуб заменит Кевина Де Брёйне?

⚽️ 17:15: «Барселона» — «Сельта», Примера, 32-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 32-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» продлит впечатляющую серию?

«Барса» не проигрывает 12 матчей подряд в чемпионате Испании (10 побед, две ничьих). Команда Ханс-Дитера Флика на четыре очка опережает «Реал» за семь туров до финиша. В следующей встрече каталонцы примут дома «Сельту». Клуб из Виго занимает седьмое место в таблице. Да и в первом круге «Сельта» отняла очки у фаворита (2:2). Простой игры для каталонцев не получится. Но на финише сезона «Барса» вряд ли планирует давать шансы конкурентам.

«Барса» возьмёт сразу четыре трофея за сезон?
В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды
В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды

⚽️ 18:00: «ПСЖ» — «Гавр», Лига 1, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 30-й тур
19 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча двух команд с россиянами

«ПСЖ» уже стал чемпионом Франции. Поздравляем Матвея Сафонова с первым золотом во взрослой карьере! А «Гавр» с Далером Кузяевым сражается за выживание в Лиге 1. Впереди — очная встреча россиян. Конечно, «ПСЖ» — огромный фаворит, тем более дома. Однако «Гавру» терять нечего: нужна гостевая победа над старым-новым чемпионом. И очень хотелось бы увидеть обоих россиян на поле.

Как «ПСЖ» чуть не оконфузился в ЛЧ:
«Вилла» совершила невозможное в ЛЧ. Но Доннарумма вытащил «ПСЖ» в полуфинал! Видео
«Вилла» совершила невозможное в ЛЧ. Но Доннарумма вытащил «ПСЖ» в полуфинал! Видео

⚽️ 19:30: «Краснодар» — «Ахмат», РПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Краснодар» исправится после поражения от «Зенита»?

«Краснодар» по-прежнему возглавляет таблицу РПЛ. Однако отрыв от «Зенита» после поражения в последнем туре от петербуржцев сократился до двух очков. Больше ошибаться нельзя. Очень не вовремя южанам предстоит матч с «Ахматом». За последние 10 очных игр «Краснодар» всего два раза обыграл грозненцев. Но сейчас обязательно нужна победа. Иначе есть риск потерять чистое первое место всего за пять туров до финиша.

«Краснодар» остаётся фаворитом РПЛ даже после поражения от «Зенита»:
«Краснодар» — всё ещё фаворит РПЛ. «Спартак» в чемпионском сезоне тоже влетал «Зениту»
«Краснодар» — всё ещё фаворит РПЛ. «Спартак» в чемпионском сезоне тоже влетал «Зениту»

🏐 19:30: «Динамо-Ак Барс» — «Локомотив», Суперлига (ж), финальная серия, пятый матч

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив К
Калининградская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет чемпионом?

Решающий, пятый матч серии, в котором определится чемпион страны! Казанский клуб был в двух мячах от победы в третьей игре, однако не смог дожать соперниц, а в четвёртой встрече «Локомотив» уже было не остановить. Серия вернулась в Казань! Главная интрига — выйдет ли на площадку лидер казаночек Брайелин Мартинес, а если выйдет — в каком состоянии. От этого фактора будет зависеть многое.

Психологическое преимущество теперь за Калининградом!
«Нас припёрли к стенке, и мы заиграли». Как «Локомотив» перевернул финальную серию
«Нас припёрли к стенке, и мы заиграли». Как «Локомотив» перевернул финальную серию

⚽️ 20:00: «Монако» — «Страсбург», Лига 1, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 30-й тур
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Страсбург
Страсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: важный матч для Головина и «Монако» в борьбе за место в ЛЧ

В турнирной таблице Лиги 1 всё очень плотно: второе и седьмое места в таблице разделяют всего пять очков. «Монако» занимает вторую строчку (53 очка), а его предстоящий соперник — «Страсбург» — шестой. А в случае поражения в следующем туре монегаски подпустят конкурента к себе. Если же «Монако» выиграет, то отцепит одного из конкурентов за зону ЛЧ за пять туров до финиша. Важнейшая встреча для обоих клубов.

Пригодился бы Поль «Монако»?
Стало известно, какие лиги Поль Погба рассматривает для продолжения карьеры

🏎 20:00: Формула-1 2025. Этап 5, Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Не началось

Интрига: кто на сей раз бросит вызов «Макларену»?

Действующие обладатели Кубка конструкторов из «Макларена» остаются фаворитами на старте нынешнего сезона Формулы-1. Однако в квалификации кто-то постоянно нарушает спокойную жизнь чемпионов: то Макс Ферстаппен в Японии, то Джордж Расселл в Бахрейне. Теперь на очереди городской автодром в Джидде и уже традиционный вопрос – кто будет сражаться с Пиастри и Норрисом? Отдельная интрига – решит ли Ландо собственные проблемы с машиной, чей потенциал он никак не может реализовать?

Где окажется чемпион в следующем сезоне?
Бросит ли Ферстаппен «Ред Булл» уже в этом году?
Бросит ли Ферстаппен «Ред Булл» уже в этом году?

🏀 20:00: «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс», НБА — плей-офф, 1/8 финала, первый матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что нас ждёт в первой встрече плей-офф 2025 года?

«Индиана Пэйсерс» и «Милуоки Бакс» открывают плей-офф 2025 года в НБА. «Олени» бо́льшую часть сезона шли на третьем-четвёртом месте, но тромбоз Дэмьена Лилларда и частые пропуски матчей Яннисом Адетокунбо не позволили клубу завладеть преимуществом домашней площадки в первом раунде плей-офф. «Индиана» в прошлом сезоне добралась до финала Востока, удастся ли Халибёртону и компании с первой встречи заявить о своих новых намерениях?

Травмы — главная проблема НБА?
Меньше матчей в НБА? Сейчас расскажем, почему это не сработает
Меньше матчей в НБА? Сейчас расскажем, почему это не сработает

🏀 22:30: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс», НБА — плей-офф, 1/8 финала, первый матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2025, суббота. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Йокич приструнит «парусников»?

«Лос-Анджелес Клипперс» под конец сезона разыгрался не на шутку. Команда во главе с Джеймсом Харденом и Каваем Леонардом победила в восьми матчах кряду. «Денвер» более нестабилен в последнее время, но в клубе присутствует лучший баскетболист НБА последних лет — Никола Йокич. Джокер является той переменной, которая может разрушить любую оборону лиги. Кому достанется первая победа в интереснейшей серии?

Кто всё же MVP?
Награды в НБА — бесполезная штука. Всё слишком субъективно и провоцирует проколы
Награды в НБА — бесполезная штука. Всё слишком субъективно и провоцирует проколы
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