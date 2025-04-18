Топ-события субботы: Дзюба против «Спартака», «Локо» — «Авангард», плей-офф НБА и теннис

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Посмотреть все события 19 апреля в Матч-центре
- 🏀 4:30: «Мемфис Гриззлиз» — «Даллас Маверикс», НБА — плей-офф, 1/8 финала, первый матч
- ⚽️ 12:00: «Оренбург» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 25-й тур
- ⛸️ 🥇 12:30: Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2025, произвольные программы, спортивные пары и женщины
- 🎾 13:30*: Екатерина Александрова (Россия) — Джессика Пегула (США, 3), Штутгарт, 1/4 финала
- ⚽️ 14:00: «Шанхай Шэньхуа» — «Ухань Фри Таунс», Китайская Суперлига, 8-й тур
- 🏒 14:00: «Салават Юлаев» — «Спартак», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, пятый матч
- 🎾 14:30*: Карен Хачанов (Россия) — Хольгер Руне (Дания, 6), Барселона, 1/2 финала
- ⚽️ 14:30: «Акрон» — «Спартак», РПЛ, 25-й тур
- 🏐 17:00: «Зенит» СПб — «Зенит-Казань», Суперлига (м), финальная серия, третий матч
- ⚽️ 17:00: «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 25-й тур
- 🏒 17:00: «Локомотив» — «Авангард», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, пятый матч
- ⚽️ 17:00: «Эвертон» — «Манчестер Сити», АПЛ, 33-й тур
- ⚽️ 17:15: «Барселона» — «Сельта», Примера, 32-й тур
- ⚽️ 18:00: «ПСЖ» — «Гавр», Лига 1, 30-й тур
- ⚽️ 19:30: «Краснодар» — «Ахмат», РПЛ, 25-й тур
- 🏐 19:30: «Динамо-Ак Барс» — «Локомотив», Суперлига (ж), финальная серия, пятый матч
- ⚽️ 20:00: «Монако» — «Страсбург», Лига 1, 30-й тур
- 🏎 20:00: Формула-1 2025. Этап 5, Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
- 🏀 20:00: «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс», НБА — плей-офф, 1/8 финала, первый матч
- 🏀 22:30: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс», НБА — плей-офф, 1/8 финала, первый матч
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Время в материале указано по Москве.
🏀 4:30: «Мемфис Гриззлиз» — «Даллас Маверикс», НБА — плей-офф, 1/8 финала, первый матч
Интрига: Морант или Дэвис — кто залезет в последний вагон?
«Мемфис Гриззлиз» и «Даллас Маверикс» поспорят за последнюю путёвку в плей-офф в Западной конференции. «Мишки» до последнего сражались с «Голден Стэйт», но уступили, а «бродяги» — одолели «Сакраменто». Джа Морант по ходу встречи с «воинами» немного травмировал голеностоп, но вернулся и продолжил игру. Энтони Дэвис, в свою очередь, великолепно проявил себя во встрече с «королями». Кто окажется сильнее в этом противостоянии?
⚽️ 12:00: «Оренбург» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 25-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Оренбург» зацепится за борьбу за выживание?
Ключевой матч сезона для «Оренбурга». В случае победы у команды Владимира Слишковича ещё останутся шансы на спасение. А вот поражение наверняка отправляет оренбуржцев в Первую лигу. Просто не хватит дистанции, чтобы выбраться из подвала таблицы. «Динамо» Махачкала чувствует себя уверенно: команда занимает 10-е место и опережает зону стыков на четыре очка. Перенесётся ли это спокойствие на поле?
⛸️ 🥇 12:30: Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2025, произвольные программы, спортивные пары и женщины
Интрига: с каким отрывом победит команда США?
После второго соревновательного дня американцы укрепили своё лидерство — и это несмотря на то, что представители Японии выиграли короткую программу в парном катании. В оставшихся двух дисциплинах, танцах на льду и мужском одиночном катании, победы одержали фигуристы из США.
В заключительный соревновательный день свои произвольные программы покажут пары и женщины. Но интрига остаётся лишь в том, с каким именно отрывом одержит итоговую победу американская команда. Вряд ли текущие турнирные расклады хоть как-то поменяются.
🎾 13:30*: Екатерина Александрова (Россия) — Джессика Пегула (США, 3), Штутгарт, 1/4 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: справится ли Александрова в Штутгарте с американкой, посеянной третьей?
Екатерина Александрова одержала громкую победу на турнире в Штутгарте над представительницей десятки мирового рейтинга Миррой Андреевой. Теперь в 1/4 финала ей будет противостоять американка Джессика Пегула, посеянная третьей. Девушки ранее встречались четыре раза, и счёт этих поединков пока равный — 2-2. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Елена Остапенко — Ига Швёнтек.
⚽️ 14:00: «Шанхай Шэньхуа» — «Ухань Фри Таунс», Китайская Суперлига, 8-й тур
Интрига: «Шэньхуа» сохранит лидерство?
«Шанхай Шэньхуа» — лидер чемпионата Китая. После семи туров команда Леонида Слуцкого занимает первое место. Чтобы сохранить статус, в следующем туре необходима победа над «Ухань Фри Таунс». Соперник занимает 13-е место и вряд ли выглядит устрашающе. Так что команда Слуцкого обязана побеждать.
🏒 14:00: «Салават Юлаев» — «Спартак», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, пятый матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: оформят ли москвичи раннюю путёвку во второй раунд?
«Салават Юлаев» может укорять только сам себя: уфимская команда остановилась в секунде от 2-0 в серии после уфимских встреч. Виктор Козлов после четвёртого матча обрушился с критикой на судей, однако это явно не судьи пропускали лёгкие голы и мешали легионерам «СЮ» проявить себя. Впрочем, на домашнем льду уфимцы играют совсем иначе, и «Спартаку» легко не придётся.
🎾 14:30*: Карен Хачанов (Россия) — Хольгер Руне (Дания, 6), Барселона, 1/2 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: как сыграет Хачанов в первом полуфинале за полгода?
Карен Хачанов впервые с ноября прошлого года добрался до 1/2 финала турнира ATP. И теперь, чтобы сделать ещё один шаг в финал, ему необходимо справиться с датчанином Хольгером Руне. Теннисисты ранее друг с другом не встречались, а будущий победитель сразится за титул либо с кем-то из пары Карлос Алькарас — Алекс де Минор, либо с лучшим в матче Стефанос Циципас — Артюр Фис.
⚽️ 14:30: «Акрон» — «Спартак», РПЛ, 25-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: Дзюба отцепит «Спартак» от гонки за золотом?
Артём Дзюба против «Спартака» — всегда интересно. А предстоящий матч носит двойную интригу. Если «Акрон» с Дзюбой обыграет москвичей, то с вероятностью 90% отцепит команду Деяна Станковича от гонки за титул. Поэтому «Спартаку» ни в коем случае нельзя терять очки. Но нестабильность москвичей — большая проблема. Тем интереснее и непредсказуемее получится матч.
🏐 17:00: «Зенит» СПб — «Зенит-Казань», Суперлига (м), финальная серия, третий матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сможет ли команда Алекно продлить серию?
Если первый матч финала прошёл полностью под диктовку казанского клуба, то второй был совершенно равным. Но в концовке нервы оказались крепче у подопечных Алексея Вербова. 2-0 в серии — и всего шаг до чемпионства. Но на своей площадке команда Владимира Алекно точно способна побороться. Смогут ли петербуржцы продлить финальное противостояние?
⚽️ 17:00: «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 25-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: у какой из команд прервётся неудачная серия?
«Локомотив» не побеждает в РПЛ уже три тура, «Пари НН» — пять. Первые скатились на шестое место, вторые — на 14-е. Обе команды испытывают проблемы и переживают кризис. И только у одной появится шанс чуть выправить положение по итогам следующего тура. «Локомотив» — фаворит матча. Однако нижегородцы в прошлой встрече уже отняли очки у «Динамо» Москва (1:1). Грозного соперника они вряд ли боятся.
🏒 17:00: «Локомотив» — «Авангард», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, пятый матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: ярославский клуб сможет пройти в полуфинал?
После провального первого матча «Локомотив» и Игорь Никитин смогли идеально пройти три следующие встречи. Ги Буше негодует и говорит про отскоки, однако его команде приходится крайне тяжело без специалиста по вбрасываниям Майкла Маклауда. Сыграют ли омичи наконец в четыре полных звена и смогут ли вернуть серию в Омск?
⚽️ 17:00: «Эвертон» — «Манчестер Сити», АПЛ, 33-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Сити» наберёт важные очки в борьбе за зону ЛЧ?
«Манчестер Сити» находится в гонке за место в ЛЧ. После 32 туров команда Пепа Гвардиолы занимает пятую строчку. Пока всё хорошо, но каждая потеря очков станет проблемой. В следующем туре «Сити» едет в гости к «Эвертону». За прошлые 12 туров команда Дэвида Мойеса уступила всего один раз. А прошлая встреча клубов завершилась вничью (1:1). Однако теперь Гвардиоле необходимо придумать победный план на «Эвертон».
⚽️ 17:15: «Барселона» — «Сельта», Примера, 32-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Барса» продлит впечатляющую серию?
«Барса» не проигрывает 12 матчей подряд в чемпионате Испании (10 побед, две ничьих). Команда Ханс-Дитера Флика на четыре очка опережает «Реал» за семь туров до финиша. В следующей встрече каталонцы примут дома «Сельту». Клуб из Виго занимает седьмое место в таблице. Да и в первом круге «Сельта» отняла очки у фаворита (2:2). Простой игры для каталонцев не получится. Но на финише сезона «Барса» вряд ли планирует давать шансы конкурентам.
⚽️ 18:00: «ПСЖ» — «Гавр», Лига 1, 30-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: встреча двух команд с россиянами
«ПСЖ» уже стал чемпионом Франции. Поздравляем Матвея Сафонова с первым золотом во взрослой карьере! А «Гавр» с Далером Кузяевым сражается за выживание в Лиге 1. Впереди — очная встреча россиян. Конечно, «ПСЖ» — огромный фаворит, тем более дома. Однако «Гавру» терять нечего: нужна гостевая победа над старым-новым чемпионом. И очень хотелось бы увидеть обоих россиян на поле.
⚽️ 19:30: «Краснодар» — «Ахмат», РПЛ, 25-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Краснодар» исправится после поражения от «Зенита»?
«Краснодар» по-прежнему возглавляет таблицу РПЛ. Однако отрыв от «Зенита» после поражения в последнем туре от петербуржцев сократился до двух очков. Больше ошибаться нельзя. Очень не вовремя южанам предстоит матч с «Ахматом». За последние 10 очных игр «Краснодар» всего два раза обыграл грозненцев. Но сейчас обязательно нужна победа. Иначе есть риск потерять чистое первое место всего за пять туров до финиша.
🏐 19:30: «Динамо-Ак Барс» — «Локомотив», Суперлига (ж), финальная серия, пятый матч
Интрига: кто станет чемпионом?
Решающий, пятый матч серии, в котором определится чемпион страны! Казанский клуб был в двух мячах от победы в третьей игре, однако не смог дожать соперниц, а в четвёртой встрече «Локомотив» уже было не остановить. Серия вернулась в Казань! Главная интрига — выйдет ли на площадку лидер казаночек Брайелин Мартинес, а если выйдет — в каком состоянии. От этого фактора будет зависеть многое.
⚽️ 20:00: «Монако» — «Страсбург», Лига 1, 30-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: важный матч для Головина и «Монако» в борьбе за место в ЛЧ
В турнирной таблице Лиги 1 всё очень плотно: второе и седьмое места в таблице разделяют всего пять очков. «Монако» занимает вторую строчку (53 очка), а его предстоящий соперник — «Страсбург» — шестой. А в случае поражения в следующем туре монегаски подпустят конкурента к себе. Если же «Монако» выиграет, то отцепит одного из конкурентов за зону ЛЧ за пять туров до финиша. Важнейшая встреча для обоих клубов.
🏎 20:00: Формула-1 2025. Этап 5, Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
Интрига: кто на сей раз бросит вызов «Макларену»?
Действующие обладатели Кубка конструкторов из «Макларена» остаются фаворитами на старте нынешнего сезона Формулы-1. Однако в квалификации кто-то постоянно нарушает спокойную жизнь чемпионов: то Макс Ферстаппен в Японии, то Джордж Расселл в Бахрейне. Теперь на очереди городской автодром в Джидде и уже традиционный вопрос – кто будет сражаться с Пиастри и Норрисом? Отдельная интрига – решит ли Ландо собственные проблемы с машиной, чей потенциал он никак не может реализовать?
🏀 20:00: «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс», НБА — плей-офф, 1/8 финала, первый матч
Интрига: что нас ждёт в первой встрече плей-офф 2025 года?
«Индиана Пэйсерс» и «Милуоки Бакс» открывают плей-офф 2025 года в НБА. «Олени» бо́льшую часть сезона шли на третьем-четвёртом месте, но тромбоз Дэмьена Лилларда и частые пропуски матчей Яннисом Адетокунбо не позволили клубу завладеть преимуществом домашней площадки в первом раунде плей-офф. «Индиана» в прошлом сезоне добралась до финала Востока, удастся ли Халибёртону и компании с первой встречи заявить о своих новых намерениях?
🏀 22:30: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс», НБА — плей-офф, 1/8 финала, первый матч
Интрига: Йокич приструнит «парусников»?
«Лос-Анджелес Клипперс» под конец сезона разыгрался не на шутку. Команда во главе с Джеймсом Харденом и Каваем Леонардом победила в восьми матчах кряду. «Денвер» более нестабилен в последнее время, но в клубе присутствует лучший баскетболист НБА последних лет — Никола Йокич. Джокер является той переменной, которая может разрушить любую оборону лиги. Кому достанется первая победа в интереснейшей серии?