Сколько же звёзд в расцвете сил! Но есть и забытые фамилии.

Дзюба дебютировал за «Спартак» почти 20 лет назад! А где сейчас его партнёры по той игре?

Артём Дзюба может сыграть против «Спартака» уже в 22-й раз за карьеру. Лучший бомбардир в истории российского футбола любит забивать москвичам: у него набралось уже девять голов + два ассиста. Но именно в «Спартаке» началась профессиональная карьера Дзюбы.

А первый матч за клуб Артём провёл 2 июля 2006 года: он вышел на замену во встрече 1/16 финала Кубка России с «Уралом» (1:0). 17-летний форвард появился на поле на 85-й минуте вместо Романа Павлюченко.

В следующем году будет 20 лет с дебюта! За этот период Дзюба превратился в одного из главных российских футболистов XXI века, побил немало рекордов и четыре раза выиграл золото РПЛ. А где сейчас те игроки «Спартака», которые вышли на поле в дебютном матче Артёма? Изучаем.

Войцех Ковалевски, вратарь

(возраст на момент матча: 29 лет/сейчас: 47 лет)

Тогда Сейчас

Ковалевски выступал за «Спартак» с 2003 по 2007 год. Но после прихода на должность главного тренера Станислава Черчесова поляк перестал попадать в старт. Зимой 2008-го Войцех вернулся на родину в клуб «Корона». Позже снова заглянул в Россию: между поездками в Грецию («Ираклис», 2008-2010) и на Кипр («Анортосис», 2011) Ковалевски выступал за новосибирскую «Сибирь» (2010).

По завершении карьеры Ковалевски работал тренером вратарей в «Легии» (2017-2018) и сборной Польши (2018-2019). В конце декабря 2019-го стал президентом клуба «Стомиль» из первой польской лиги. Войцех не забывает «Спартак»: ранее он периодически приезжал в Москву. С 2021 года является экспертом и комментатором матчей еврокубков на стриминговом сервисе Viaplay Polska.

Мартин Йиранек, защитник

(возраст на момент матча: 27 лет/сейчас: 45 лет)

Тогда Сейчас

Чешский защитник оказался в «Спартаке» после Евро-2004 и провёл в клубе шесть лет. Йиранек вместе с москвичами взял четыре серебра РПЛ. В 2010 году он уехал в «Бирмингем», а через год вернулся в Россию, поиграв за «Терек» и «Томь». В 2016 году Йиранек оказался в Чехии, где играл вплоть до 2024-го. Параллельно Мартин стал телеэкспертом, также он периодически участвует во встречах ветеранов.

Радослав Ковач, защитник

(возраст на момент матча: 26 лет/сейчас: 45 лет)

Тогда Сейчас

Главный хайлайт с Радославом Ковачем в РПЛ – подножка выбежавшему на поле болельщику в матче «Спартака» с «Локомотивом» в 2008 году. Но и в футбол чешский защитник играл круто. Поэтому в 2009-м за Радославом пришёл «Вест Хэм».

Ковач завершил карьеру в 2016 году в пражской «Спарте» (до этого выступал за швейцарский «Базель» и «Слован» из Либерца). А сейчас Радослав работает тренером. С 2024 года он возглавляет «Слован», за который выступал в качестве футболиста.

Сергей Кабанов, защитник

(возраст на момент матча: 20 лет/сейчас: 39 лет)

Тогда Сейчас

Футболист из категории «вспомнят только хардкорные болельщики». Кабанов – воспитанник «Спартака», который провёл за главную команду три матча. Один из них – дебютный для Дзюбы в Кубке с «Уралом». Сергей провёл все 90 минут на поле.

Но закрепиться в основе у защитника не вышло. И в 2007 году Кабанов покинул «Спартак» и ушёл в «Аланию». Затем он выступал за клубы РПЛ, Первого и Второго дивизионов. В 2015-м Кабанов завершил карьеру в клубе «Выбор-Курбатово» и пропал из инфополя.

Сергей Ковальчук, полузащитник

(возраст на момент матча: 24 года/сейчас: 43 года)

Тогда Сейчас

Молдавский полузащитник играл за «Спартак» с 2004 по 2009 год. Ковальчук выходил на разных позициях, отмечался работоспособностью и характером. Например, в той встрече с «Уралом» Сергей оказался на позиции левого защитника. После «Спартака» молдаванин выступал за «Томь», «Жемчужину», одесский «Черноморец» и казахстанский «Актобе». В 2014-м он завершил карьеру, а позже пропал из информационного поля.

Алексей Ребко, полузащитник

(возраст на момент матча: 20 лет/сейчас: 38 лет)

Тогда Сейчас

Ребко до сих пор остаётся рекордсменом РПЛ. Он дебютировал в лиге 10 июля 2002 года во встрече с «Зенитом» (4:3) в возрасте 16 лет 78 дней. Но стать основным опорным полузащитником «Спартака» на долгие годы не вышло. Ребко провёл за клуб 25 матчей и покинул его в 2007-м. Алексей сменил аж 10 клубов, пока не завершил карьеру в «Роторе» в 2018 году.

С 2020-го у Ребко стартовала тренерская деятельность. Сначала он работал в спортивной школе «Строгино», а сейчас возглавляет молодёжку воронежского «Факела». Ребко рассматривали на замену в основную команду после ухода с поста главного тренера Дмитрия Пятибратова. Однако руководство «Факела» выбрало Игоря Шалимова.

Дмитрий Торбинский, полузащитник

(возраст на момент матча: 22 года/сейчас: 40 лет)

Тогда Сейчас

Торбинский воспитывался в системе «Спартака». А после появления в основе считался одной из надежд клуба на светлое будущее. Только полузащитник покинул команду уже в 2008 году после отказа от подписания нового контракта. Торбинский оказался в «Локомотиве», за который провёл наибольшее количество матчей в карьере (2008-2013, 115 игр).

Затем Дмитрий выступал за «Рубин», «Ростов», «Краснодар», кипрский «Пафос», «Балтику», а завершил карьеру в 2019-м в «Енисее». Сейчас Торбинский живёт в США и и работает главой молодёжного департамента клуба «Майами Юнайтед».

Владимир Быстров, полузащитник

(возраст на момент матча: 22 года/сейчас: 41 год)

Тогда Сейчас

Быстров – один из лучших крайних полузащитников в России в 2000-х – начале 2010-х. Сначала он перебрался в «Спартак» из «Зенита» (2005 год). А в 2009-м отправился по обратному маршруту, так и не взяв золото РПЛ с москвичами. Быстров завершил карьеру в «Тосно» в 2018 году, после чего поработал тренером сборной России до 17 лет. Сейчас Владимир – один из самых ярких футбольных экспертов.

Егор Титов, полузащитник

(возраст на момент матча: 30 лет/сейчас: 48 лет)

Тогда Сейчас

Вряд ли кто-то из болельщиков «Спартака» не согласится, что Титов – один из легендарнейших футболистов в истории клуба. Он провёл 16 лет в команде, сыграл 444 встречи и забил 105 голов. Вместе со «Спартаком» Егор взял шесть титулов чемпионата России.

Из-за конфликта с тренером Станиславом Черчесовым Титов покинул клуб в августе 2008 года. Но в 2015-м вернулся в «Спартак» – уже в качестве ассистента главного тренера Дмитрия Аленичева (2015-2016). Затем они вместе поработали в «Енисее» (2017-2019). Сейчас Титов активно участвует в различных матчах ветеранов.

Роман Павлюченко, нападающий

(возраст на момент матча: 24 года/сейчас: 43 года)

Тогда Сейчас

Один из крутейших форвардов «Спартака» в XXI веке. Павлюченко в 2008 году перебрался в АПЛ, где зажигал в составе «Тоттенхэма». А в 2012-м вернулся в Россию, однако уже в «Локомотив». Затем он покатался по нескольким командам («Кубань», «Урал», «Арарат-Москва», ногинское «Знамя») и завершил карьеру в 2022 году. Позже Роман выступал в медиафутболе за клуб Fight Nights. А сейчас работает тренером нападающих в «Родине-2» + частенько появляется на различных футбольных шоу в интернете.

Никита Баженов, нападающий

(возраст на момент матча: 21 год/сейчас: 40 лет)

Тогда Сейчас

Баженов провёл в «Спартаке» шесть лет. Главным моментом стал гол в ворота ЦСКА (1:0) в ноябре 2008 года. После него клуб одержал победу и прервал семилетнюю серию без побед в дерби. Из «Спартака» Баженов ушёл в конце 2010-го, а карьеру завершил спустя 12 лет. Затем вернулся в клуб, но уже в другой роли. В 2022 году Баженов стал менеджером «Спартака» по игрокам в аренде. Также экс-форвард снимается в футбольных шоу.

Александр Павленко, полузащитник

(возраст на момент матча: 21 год/сейчас: 40 лет)

Тогда Сейчас

«Золотой мальчик» той эпохи в «Спартаке». Павленко считался преемником Титова, но так и не раскрыл огромный потенциал. Хотя в 2001-м Александр даже зацепил золото РПЛ с клубом. В 2010 году Павленко после нескольких аренд покинул «Спартак» и отправился в путешествие по клубам России. Полузащитник сменил восемь команд, а в 2020-м завершил игровую карьеру. Сейчас Павленко работает тренером: он до недавнего времени входил в тренерский штаб «Родины-2», а теперь вошёл в штаб «Торпедо».

Владимир Федотов, тренер

(возраст на момент матча: 63 года)

Владимир Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Легендарная для советского и российского футбола личность. Федотов работал в «Спартаке» с 2002 года: он входил в тренерские штабы, а с 1 июня 2006-го возглавил команду самостоятельно. Вместе с ним москвичи заняли второе место в РПЛ-2006 (уступили ЦСКА только по дополнительным показателям) и дошли до полуфинала Кубка.

Федотов покинул «Спартак» летом 2007 года, позже работал спортивным директором ФК «Москва» (2007-2008). А 29 марта 2009-го экс-футболист и тренер скончался в возрасте 66 лет. По словам супруги, причиной смерти стала тяжёлая депрессия после увольнения из «Спартака» и «Москвы».