Дзюба против «Спартака», важнейшие матчи «Локо» и «Краснодара»! 25-й тур РПЛ — LIVE!

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Сегодня, 19 апреля, состоятся четыре матча 25-го тура РПЛ. «Оренбург» примет махачкалинское «Динамо», «Спартак» приедет в гости к «Акрону», «Локомотив» и «Пари НН» встретятся в Москве, а «Краснодар» зарубится с «Ахматом».

«Оренбург» в последних турах вспомнил про победы, а уж «Динамо» из Махачкалы так вообще перестало быть низовой командой и теперь забивает неприлично много. Встреча первого круга в Дагестане завершилась успехом хозяев. Сейчас же однозначного фаворита не назвать: команда Владимира Слишковича играет дома и на неудобной для остальных синтетике, а у ребят Хасанби Биджиева отличное настроение после победы над «Спартаком».

Артём Дзюба против «Спартака» – это сюжет на все времена. Сейчас форвард всячески помогает «Акрону» сохраниться в РПЛ, и это у лучшего бомбардира в истории российского футбола отлично получается: тольяттинцы занимают девятое место в таблице и чувствуют себя весьма спокойно. В марте команды выдали шоу в Кубке России – красно-белые победили 3:2, да и Дзюба забил. Ждём нечто подобное снова?

«Локомотиву» нездоровится: из претендента на топ-3 весной команда Михаила Галактионова превратилась в одно из разочарований. У «Пари НН», правда, дела ещё хуже: ни Виктор Гончаренко, ни большое количество зимних трансферов не помогают нижегородцам в борьбе за выживание. Если раньше команда думала о непопадании в стыки, то теперь мечтает о том, чтобы не свалиться в зону вылета.

«Краснодар» развалился в матче с «Зенитом» (1:4) и теперь сыграет с «Ахматом» – соперником, который регулярно отбирает важнейшие очки у южан на финише сезона. Говорят, Сергей Галицкий убеждён: прошлогоднее чемпионство команда Мурада Мусаева упустила именно в игре с грозненцами. Такое определённо напрягает и нервирует, с учётом всего двухочкового отставания «Зенита».