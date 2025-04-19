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Оренбург — Динамо Махачкала, прямая онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ, где смотреть, 19 апреля 2025

Дзюба против «Спартака», важнейшие матчи «Локо» и «Краснодара»! 25-й тур РПЛ — LIVE!
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
25-й тур РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 19 апреля, состоятся четыре матча 25-го тура РПЛ. «Оренбург» примет махачкалинское «Динамо», «Спартак» приедет в гости к «Акрону», «Локомотив» и «Пари НН» встретятся в Москве, а «Краснодар» зарубится с «Ахматом».

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оренбург» в последних турах вспомнил про победы, а уж «Динамо» из Махачкалы так вообще перестало быть низовой командой и теперь забивает неприлично много. Встреча первого круга в Дагестане завершилась успехом хозяев. Сейчас же однозначного фаворита не назвать: команда Владимира Слишковича играет дома и на неудобной для остальных синтетике, а у ребят Хасанби Биджиева отличное настроение после победы над «Спартаком».

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Артём Дзюба против «Спартака» – это сюжет на все времена. Сейчас форвард всячески помогает «Акрону» сохраниться в РПЛ, и это у лучшего бомбардира в истории российского футбола отлично получается: тольяттинцы занимают девятое место в таблице и чувствуют себя весьма спокойно. В марте команды выдали шоу в Кубке России – красно-белые победили 3:2, да и Дзюба забил. Ждём нечто подобное снова?

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотиву» нездоровится: из претендента на топ-3 весной команда Михаила Галактионова превратилась в одно из разочарований. У «Пари НН», правда, дела ещё хуже: ни Виктор Гончаренко, ни большое количество зимних трансферов не помогают нижегородцам в борьбе за выживание. Если раньше команда думала о непопадании в стыки, то теперь мечтает о том, чтобы не свалиться в зону вылета.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» развалился в матче с «Зенитом» (1:4) и теперь сыграет с «Ахматом» – соперником, который регулярно отбирает важнейшие очки у южан на финише сезона. Говорят, Сергей Галицкий убеждён: прошлогоднее чемпионство команда Мурада Мусаева упустила именно в игре с грозненцами. Такое определённо напрягает и нервирует, с учётом всего двухочкового отставания «Зенита».

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