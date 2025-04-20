Эти летние трансферы уже состоялись. «Бавария» бесплатно взяла топа, «Челси» активнее всех

Трансферы — самая горячая тема межсезонья. Топ-клубы подписывают звёзд и молодых футболистов на перспективу, а болельщики и журналисты активно рассуждают, как же проявят себя новички. Сейчас только середина апреля. Тем не менее многие клубы обеспокоились о переходах заранее. В основном они забрали совсем юных игроков, но есть в списке и те, кого вы точно знаете.

«Челси» продолжает скупать вундеркиндов

Эстевао/Дариу Эсугу/Кендри Паэс Фото: Getty Images

При Тодде Боули «Челси» действует по принципу «Ты молод и умеешь хорошо пинать мяч? Готовим фуру с деньгами». Вот и этим летом и без того широкую обойму клуба пополнят сразу три вундеркинда: 18-летний бразильский правый вингер Эстевао из «Палмейраса» (за € 34 млн + € 27 млн бонусами), 17-летний эквадорский атакующий полузащитник Кендри Паэс из «Индепендьенте дель Валье» (€ 10 млн), а также 20-летний португальский опорник Дариу Эсугу из «Спортинга» (€ 22,3 млн).

Первого называют чуть ли не главным бразильским талантом со времён Неймара. «Этого парня невозможно опекать! В нём виден талант, как в Лукасе Бералдо и Неймаре. У Эстевао есть всё, чтобы стать одним из величайших», — так отзывался о нём сам Рожерио Сени. Несмотря на возраст, Эстевао уже провёл четыре матча за основную сборную. А за команду U17 у него 3+3 в пяти встречах ЧМ. Было бы и больше, да Бразилию хлопнула Аргентина в четвертьфинале (3:0). Статистика в «Палмейрасе» тоже на загляденье: 21+10 за 66 выходов на поле.

Второй ведёт Эквадор на ЧМ-2026, и это не преувеличение. Паэса вызвали в команду, когда ему едва исполнилось 16 лет! В мае полузащитнику стукнет 18, а у него уже 17 матчей, где он оформил два гола и три ассиста. Его партнёр — Мойсес Кайседо — выступает за «Челси» полтора года. Но о покупке Кендри договорились даже раньше. Есть у него и 70 игр на взрослом уровне за «Индепендьенте дель Валье» (13+6). Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия уверен — у парня большое будущее: «Он умный и перспективный игрок, его уровень становится всё выше и выше. Люди из его окружения очень хороши и идут в правильном направлении».

Эсугу же становился самым молодым португальским дебютантом ЛЧ и Примейры в «Спортинге», а в нынешнем сезоне здорово прокачался в «Лас-Пальмасе» и увеличил свою трансферную стоимость с € 3,5 млн до € 15 млн. Вот что делает постоянная практика в Ла Лиге. Anfield Watch писал, что к опорнику в течение двух лет приценивался «Ливерпуль», видя в нём дублёра Райана Гравенберха. А потом на опережение сыграл «Челси», предложив зарплату в два раза больше и контракт на шесть лет.

На очереди и другой воспитанник «Спортинга» — 19-летний вингер Жеовани Кенда, который уже сейчас оценивается в € 45 млн. Он переедет в Лондон летом 2026-го за € 52,4 млн. Все четверо — крайне одарённые ребята. Посмотрим, в кого они превратятся в «Челси»: в новых Палмеров или Мудриков.

Вендел доигрывает в «Зените» и вернётся в Бразилию

Вендел Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В российском чемпионате легионеры скучали и ранее, а после отстранения клубов от еврокубков мотивация у многих поубавилась ещё сильнее. Даже с повышением оклада. В случае с Венделом всё сошлось: полузащитник давно хотел вернуться на родину, а «Зениту» срочно понадобился Луис Энрике из «Ботафого». Лучший клуб Южной Америки в случае с Венделом согласился подождать до лета и уже готовит € 20 млн, забрав зимой только не заигравшего в Петербурге Артура за € 10 млн. Получился практически размен: Энрике уже царит в РПЛ, за что «Зенит» не пожалел € 33 млн.

«Лейпциг» забрал полузащитника, которого хотел «Спартак»

Эзехил Банзюзи с футболкой «Лейпцига» Фото: ФК «Лейпциг»

В феврале NieuwsBlad поделился новостью: «Спартак» предложил бельгийскому «Лёвену» € 15 млн за на тот момент 19-летнего Эзехила Банзюзи. Это высоченный 191-сантиметровый центральный полузащитник, в активе которого суммарно 29 матчей за юношеские и молодёжные сборные Нидерландов. 72 выхода на поле и 6+6 уже к 20 годам также подкупают. В итоге Банзюзи отказал и «Спартаку», и даже «Вест Хэму». А перед вариантом с «Лейпцигом» не устоял. О сделке объявили 8 апреля. Теперь у Хави Симонса появится новый одноклубник-земляк. Ещё и ровесник практически.

«Бавария» — опять за старое

Том Бишоф Фото: Alex Grimm/Getty Images

19-летний центральный полузащитник Том Бишоф — одно из главных открытий этого сезона Бундеслиги. Менее чем за год ценник на него подскочил с € 3,5 млн до € 25 млн, и это далеко не предел. Самый молодой дебютант в истории «Хоффенхайма» (6+6 в 66 встречах, такая вот магия чисел) и стандарты исполняет, и игру читает отменно, и мячи отбирает не хуже Киммиха, и ключевыми передачами славится, и дальними ударами забивать любит в стиле Федерико Вальверде. За это и считается одним из главных немецких талантов. Куда такие обычно уходят? Правильно, в «Баварию». Причём в конкретном случае ещё и бесплатно.

Агент футболиста Фолькер Штрут уверен: его клиент не повторит судьбу Марио Гётце: «Накануне подписания контракта я спросил Тома, действительно ли он хочет туда. Уверен ли он, что это правильный шаг для него как спортсмена. Он ответил однозначно — да. Разница между Бишофом и Гётце заключается в следующем: Марио уходил к Пепу Гвардиоле, а Том переходит в «Баварию».

Бразильский вундеркинд предпочёл «Арсеналу» саудовскую лигу

Габриэл Карвальо Фото: Pedro H. Tesch/Getty Images

Летом 2024 года 16-летний правый вингер Габриэл Карвальо дебютировал за «Интернасьонал», вскоре прочно ворвавшись в основу. Техника, дриблинг, ловкость и другие важные для плеймейкера качества — всё при нём. Британские СМИ активно писали про интерес к нему со стороны «Арсенала». Не зря у лондонцев уже есть уйма Габриэлов — Магальяйнс, Мартинелли, Жезус. А Internacional TimeLine вообще утверждал, якобы «канониры» готовят € 25 млн. В реальности получилось € 15,6 млн. Да и заплатил их не «Арсенал», а саудовская «Аль-Кадисия». Видимо, Карвальо сильно хотел пораздавать ассисты на Обамеянга.

Тирни вернётся в «Селтик», где и начинал карьеру

Киран Тирни Фото: Alex Davidson/Getty Images

Летом 2019-го «Арсенал» отдал «Селтику» за Кирана Тирни € 27 млн. Чтобы понять, почему он не заиграл, достаточно взглянуть на его больничную хронику: к 27 годам левый защитник суммарно лечился 812 дней. Проблемы были то с бедром, то с плечом, то с пахом, то с лодыжкой, то с коленом. Постоянно отдыхал на больничном Тирни и в «Реале Сосьедад», куда уходил в аренду. Закономерный итог — в июле Киран бесплатно вернётся в Шотландию.

«Играть за «Селтик» было пределом мечтаний. Я ушёл оттуда, чтобы бросить вызов самому себе и посмотреть, выдержу ли я уровень лучшей лиги мира. Я отсутствовал много лет и вернусь другим. Но я бы не хотел возвращаться, если бы не чувствовал себя на 100% в форме», — говорил Тирни в июне 2024-го.

«Краснодар» укрепил обойму бразильским универсалом

«Краснодар» представил Густаво Сантоса Фото: ФК «Краснодар»

Зимой «Краснодар» ругали за инертность на трансферном рынке — всё-таки обойма футболистов у команды скромная, что явно осложняет борьбу за чемпионство. Тогда никого подписать не получилось, однако о будущем южане думать не перестали. В начале апреля они неожиданно объявили о договорённости с 24-летним атакующим универсалом Густаво Сантосом. Нынешний сезон бразилец проводит в греческой «Ламии» и оформил 6+1 за 18 матчей Суперлиги. Что смущает — это худшая команда чемпионата. Что привлекает — Сантос и оба фланга способен закрыть, и в центре нападения, если что, готов выйти. То есть примерно как Мозес Кобнан и Виктор Са. В «Краснодаре» универсалы в почёте.

Непонятно только, бесплатный ли это трансфер. Transfermarkt указывает, что да. Тем не менее греческий сайт Sport24 уверен: южане заплатят € 500 тыс.

В «Тоттенхэм» едет самый результативный игрок U18. И это защитник!

Лука Вушкович Фото: Peter De Voecht / Photonews via Getty Images

Главный гений среди юниоров — Ламин Ямаль, с этим не поспорят даже болельщики «Реала». Но даже он среди тех, кто не старше 18 лет, пока не забил больше всех голов в топ-10 чемпионата. Лидер «Барселоны» в Ла Лиге в основном ассистирует (6+13). Ну а лучший — Лука Вушкович из «Вестерло». При этом хорват — защитник! «Тоттенхэм» подсуетился заранее и приобрёл его у «Хайдука» ещё в сентябре 2023-го! За € 11 млн, хотя тот дороже ещё до дебюта в АПЛ — оценивается в € 12 млн. Такая вот прозорливость. Моментальная аренда в Бельгию помогла его прокачке.

В 2024-м Лука вообще заработал приз за лучший гол года, отметившись ударом в падении через себя. С непосредственными обязанностями защитник также справляется великолепно. Свои перспективы в Англии он оценивает приземлённо и взвешенно: «Найдётся ли в «Тоттенхэме» для меня место? Это возможно, хотя там уже есть игроки мирового класса — ван де Вен и Ромеро. Хочу действовать шаг за шагом: хорошо закончить сезон в «Вестерло», затем заслужить место в «Тоттенхэме». А что будет в будущем? Посмотрим».

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