Важнейший камбэк «Оренбурга» для выживания в РПЛ! Но к судье есть сразу два вопроса. Видео

«Оренбург» преобразился весной. Уже есть две победы над «Факелом» и «Нижним», а теперь к ним в гости приехала крепкая Махачкала — возможно, самый неудобный соперник для любой команды РПЛ. Особенно если мы говорим о лидерах — «Спартак» и «Локомотив» не дадут соврать.

Оренбургский клуб креативно подошёл к анонсу предстоящей встречи, обыграв публичный конфликт Александра Бубнова и Валентина Пальцева. В раздевалку соперника пронесли жвачку «Хубба Бубба», а на бровке появились картонные фигуры героев. Это явно позабавило болельщиков, которые в этот день не стали игнорировать поход на трибуны. Больше трёх тысяч — неплохой результат.

Владимир Слишкович удивил стартовым составом. Впервые на поле в РПЛ вышел Максим Сыщенко — 20-летний центральный защитник, который заменял травмированного Алексея Татаева. Дебют сразу в матче с таким вязким соперником явно не мог быть простым. При этом Максим запомнился уже в первом тайме, забив гол после розыгрыша углового.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Мяч, правда, отменили. Впрочем, к решению арбитра Ранэля Зиякова есть вопросы.

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «Исходя из единоборств и падений, которые были, Зияков давал бороться. В моменте с голом игрок «Оренбурга» выпрыгнул первым. Если руки на спине, это не значит, что надо наказывать. Здесь всё было правильно: и прыжок, и борьба за мяч. Дополнительного движения руками, которое показывал арбитр, не было. В любом случае это не повод для вмешательства VAR, потому что Зияков объяснил, что видел. Для него это нарушение правил, а для VAR это не явная ошибка».

А на 28-й минуте оренбуржцы уже по старой и не самой доброй традиции начудили в обороне. Мяч пролетел по флангу, где никто не накрыл Аззи. Тот прострелил, а в штрафной уже все забыли Сундукова. В этот момент всё традиционное территориальное преимущество хозяев разбилось о реальность. Махачкала окончательно отдала мяч и спокойно оборонялась.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Казалось, всё так постепенно и будет приближаться к финалу. В начале второго тайма и вовсе создалось впечатление, что мяч больше стали держать гости. И точно проявляли больше осмысленности в атаке. Но оренбуржцы не сдались. На 59-й минуте смогли придумать креативную атаку. Мансилья поменялся флангами с Гюрлюком, прострелил, и мяч дошёл как раз до турка.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Это действительно слегка взбодрило «Оренбург». И они понеслись забивать второй. А сделал это другой 20-летний парень, Ацамаз Ревазов — воспитанник «Краснодара», который только в феврале присоединился к команде. Вышло красиво.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А в концовке случился ещё один спорный судейский эпизод. Мяч после выноса вперёд прилетел к нападающему «Оренбурга» и защитнику Махачкалы. Муталип Алибеков на мгновение потерял мяч из виду, а тот проскочил за спину и ударился о его выставленную руку. Зияков сразу показал, что ничего не было, однако вскоре взял паузу, переговорил с VAR и отправился к монитору. Решение — красная карточка.

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «VAR вмешался в этот эпизод, потому что для Зиякова это не было нарушением. Фёдоров и Левников всё сделали правильно. Это нарушение со стороны игрока Махачкалы. Дальше вопрос: было ли это лишением явной возможности забить гол. Я считаю, что можно было обойтись малой кровью и показать жёлтую за срыв перспективной атаки. Для игрока «Оренбурга» здесь не было потенциально голевого момента. Мяч не находился под контролем, был справа от соперника, и оба игрока, если бы мяч прошёл дальше, имели бы возможность вступить в единоборство. Моё мнение: это ошибка Зиякова. Но оценку я за это снижать не буду — хочу дождаться решения ЭСК, которая может эту красную карточку отменить».

Так или иначе, «Оренбург» одержал третью победу в весенней части и обошёл в таблице «Факел». Надежда на спасение по-прежнему жива, хотя ещё недавно это казалось чудом.