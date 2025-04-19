Такого у «Спартака» в сезоне не было! 0:2, перформанс Дзюбы, но вырвали победу на 90+4-й

«Спартак» был очень близок к тому, чтобы потерять очки и окончательно выпасть из чемпионской гонки РПЛ. Однако крутой по драматургии матч всё-таки закончился победой гостей.

Всё начиналось неплохо для «Спартака». Несколько опасных атак завершал Мартинс — его подключения в штрафную вторым темпом в стиле Беллингема уже стали фишкой «Спартака» в этом сезоне. Было близко к голу, но забить не получалось.

У «Акрона» выход из атаки строился во многом через Дзюбу, который чуть оттягивался назад. Артём раз за разом зарабатывал на себе фолы. И это при том, что несколько нарушений на форварде судья упустил. Когда это случилось в штрафной, арбитра призвал VAR. На повторе было видно, что Дзюба выиграл борьбу за мяч, получил удар по одной ноге и наступ на другую. Это первый пенальти в ворота «Спартака» в этом сезоне.

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Пострадавший форвард сам забил с 11 метров, а затем продемонстрировал футболку, на которой лев (видимо, подразумевается Дзюба) стоит на лосе (видимо, это отсылка к Лоськову и его рекорду).

Празднование Артёма Дзюбы Фото: Кадр из трансляции

Сразу же «Акрон» должен был забивать ещё. Барко зачем-то пропустил мяч в простой ситуации, подарив сопернику отличную контратаку через Дзюбу. В результате Бакаев вышел один на один с вратарём, однако попал в штангу. И пока операторы показывали этот момент с разных ракурсов, хозяева забили второй гол. После длинной диагонали Дзюба скинул мяч головой Пестрякову, и 18-летний нападающий оформил дебютный гол на профессиональном уровне. Получилось, что Помазун пустил в ближний угол (у Максименко – повреждение).

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После двух пропущенных мячей «Спартак» включился в игру. Маркиньос вырезал классную передачу на Бонгонда, но тот ударил не лучшим образом. А вот следующий момент он реализовал — вышел один на один с вратарём и точно пробил в дальний.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Под конец тайма «Спартак» мог сравнивать счёт, однако Барко не реализовал пенальти. Тут стоит отметить Маркиньоса, который заработал на себе фол в чужой штрафной. Бразилец выглядит, возможно, даже лучшим футболистом в команде по весне (особенно с учётом ошибок Барко в этом матче).

В перерыве тренер «Спартака» сделал две замены с прицелом на атаку — вместо Рябчука и Умярова вышли Солари и Угальде. В результате в линию обороны пришлось опуститься Маркиньосу, что не мешало ему подключаться к атакам. Во втором тайме моментов снова хватало с обеих сторон. Гарсия забил, но из офсайда, хороший момент был у Дзюбы. А отличился Джурасович. Полузащитник «Акрона» идеально ударил по воротам, однако так получилось, что по своим — неудачно вынес мяч головой после навеса Бонгонда.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ближе к концу встречи «Спартак» придавил соперника и регулярно заходил в чужую штрафную. Получалось в том числе опасно. Удары Угальде и Солари с близкой дистанции хозяева заблокировали. Интересно, что у «Спартака» дожимать соперника вышел 17-летний Массалыга, для которого этот матч стал дебютным. В компенсированное время давление «Спартака» позволило Угальде заработать ещё один пенальти.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Снова к «точке» подошёл Барко, но на этот раз пробил не во вратаря, а точно. Празднуя победный гол, аргентинец снял с себя футболку и продемонстрировал её трибунам в стиле Месси (за что получил жёлтую). Барко был близок к тому, чтобы стать антигероем встречи, однако его гол позволил выиграть матч, в котором его команда уступала 0:2.