Яркое 20 апреля: «Динамо» — «Ак Барс» в Кубке Гагарина, «Милан» — «Аталанта» в Серии А, Александрова против Остапенко и плей-офф НБА!

Топ-события воскресенья: «Зенит» и ЦСКА в РПЛ, «Реал» — «Атлетик» в Примере и Кубок Стэнли

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Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз», НХЛ — плей-офф, 1/8 финала, первый матч

Интрига: кто победит в первой встрече плей-офф НХЛ?

По итогам минувшего регулярного чемпионата НХЛ команда под руководством Скотта Арниела впервые в истории канадского клуба и всей франшизы (с учётом достижений «Атланты Трэшерз») завоевала Президентский кубок. Более того — для канадских клубов это в целом первая победа в регулярке с сезона-2011/2012, когда «Ванкувер Кэнакс» выиграл трофей президента во второй раз подряд. Ближайшей ночью «Виннипег» берёт старт в плей-офф.

⚽️ 2:30: «Филадельфия Юнион» — «Атланта Юнайтед», МЛС

Интрига: «Атланта» начнёт побеждать?

«Атланта Юнайтед» входила в сезон одним из фаворитов МЛС. Однако команда занимает 21-е место в таблице после восьми матчей, одержав всего две победы. Пора стабильно выигрывать! В следующем туре «Атланта» едет в гости к «Филадельфии». «Юнион» занимает 10-е место в таблице — не самый простой соперник. Тем ценнее будет гостевая победа.

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🏒 3:30: «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш», НХЛ — плей-офф, 1/8 финала, первый матч

Интрига: как проявит себя Микко Рантанен во встрече с его бывшей командой?

В матче «Далласа» и «Колорадо» сразу же бросается в глаза ключевая интрига – Микко Рантанен встретится со своей бывшей командой. По ходу нынешнего сезона обладатель Кубка Стэнли в составе «лавин» стал участником громкого обмена, в результате которого финский форвард отправился в Восточную конференцию, однако в «Каролине» он не задержался и быстро вернулся на Запад, но уже в стан конкурента «Эвеланш» по дивизиону. При содействии россиян Ильи Любушкина и Евгения Дадонова Микко будет пытаться передать привет бывшим партнёрам, среди которых есть и Валерий Ничушкин.

🏀 3:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз», НБА — плей-офф, 1/8 финала, первый матч

Интрига: Леброн и Дончич начнут плей-офф с победы?

Хоть «Миннесота» провела довольно скомканный сезон по сравнению с предыдущим, но «волки» во главе с Энтони Эдвардсом всё равно представляют из себя грозного соперника. «Лос-Анджелес Лейкерс» закончил сезонную серию с «Тимбервулвз» вничью — 2-2. При этом в каждом матче побеждала домашняя команда. У Леброна Джеймса и Луки Дончича есть преимущество своего паркета, поэтому они должны выигрывать? В плей-офф никто не намерен сдаваться, и всё может измениться.

🎾 14:00*: Екатерина Александрова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия), Штутгарт, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пройдёт ли Александрова чемпионку ТБШ?

Екатерина Александрова выбила из сетки турнира в Штутгарте третью ракетку мира Джессику Пегулу и теперь за место в финале поспорит с чемпионкой ТБШ Еленой Остапенко. Девушки ранее играли друг с другом 10 раз, и счёт личных встреч у них равный — 5-5, а на уровне основных сеток WTA — 4-4. Победительница нового матча далее поспорит за титул либо с Ариной Соболенко, либо с кем-то из пары Кори Гауфф — Жасмин Паолини.

⚽️ 14:00: ЦСКА — «Крылья Советов», РПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ЦСКА продлит победную серию?

Весна 2025 года получается для ЦСКА отличной. Команда одержала пять побед подряд в РПЛ и ворвалась в гонку за титул. Отставание от лидирующего «Краснодара» — пять очков. А впереди у южан домашний матч с «Крыльями Советов». Ещё один шанс на победу, хотя самарцы вряд ли отдадут очки просто так. Команда Игоря Осинькина борется за непопадание в зону стыков: каждый результат приближает «Крылья» к решению задачи.

⚽️ 14:00: «Факел» — «Ростов», РПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Факел» зацепится за шанс?

«Факел» отчаянно сражается за спасение. После 24 матчей воронежцы занимают 15-е место, находясь в зоне прямого вылета. До стыков — пять очков. В концовке сезона «Факел» спасут только стабильно хорошие результаты. В 25-м туре команда Игоря Шалимова примет дома «Ростов». Южане весной показывают слабые результаты: на их счету две победы, ничья и сразу три поражения. У «Факела» есть шанс забрать три очка и обострить интригу внизу таблицы.

🏒 14:00: «Трактор» — «Динамо» Минск, плей-офф КХЛ, 1/4 финала, пятый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: станет ли «Трактор» полуфиналистом Кубка Гагарина?

Челябинский клуб провёл два совершенно разных по содержанию матча в столице Беларуси. Сначала «Трактор» нарвался на абсолютный разгром, пропустив восемь шайб в третьей встрече серии. Но следом подопечные Бенуа Гру одержали волевую победу, благодаря которой они оказались в шаге от выхода в следующий раунд. Сможет ли «Трактор» сделать этот шаг уже в домашнем матче?

⚽️ 16:00: «Ипсвич Таун» — «Арсенал», АПЛ, 33-й тур

Интрига: «Арсенал» разберётся с аутсайдером АПЛ?

«Арсенал» бьётся за первую в истории победу в Лиге чемпионов. А в АПЛ задача одна — сохранить второе место. В следующем туре лондонцы едут в гости к «Ипсвичу», занимающему 18-е место в таблице. Уже наверняка команда отправится в Чемпионшип (отставание от 17-го места — 14 очков). Если «Ипсвич» не обыграет «Арсенал», то с большой вероятностью оформит вылет официально. Лондонцам же нужны три очка, чтобы не подпустить к себе ближе «Ньюкасл» (отрыв — четыре очка).

⚽️ 16:30: «Зенит» — «Химки», РПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» ещё ближе подберётся к «Краснодару»?

«Зенит» в прошлом туре разгромил «Краснодар» (4:1) и приблизился к лидеру на расстояние в два очка. Чемпионская гонка жива! Теперь команда Сергея Семака примет дома «Химки». Перед поездкой в Санкт-Петербург игроки подмосковного клуба планировали устроить бойкот. Почему? Им давно не выплачивают зарплату. Однако в дело вмешался президент РПЛ Александр Алаев, поэтому вопрос урегулируют. Но смогут ли теперь «Химки» оказать сопротивление «Зениту» на поле?

⚽️ 18:30: «Лестер Сити» — «Ливерпуль», АПЛ, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» станет чемпионом уже в 33-м туре?

Шесть очков отделяют «Ливерпуль» от победы в АПЛ. Но если «Арсенал» уступит «Ипсвич Таун», то уже победа над «Лестером» сделает команду Арне Слота чемпионом. А вот «лисы» в случае потери очков официально попрощаются с элитой и отправятся в Чемпионшип. В последних девяти встречах «Лестер» потерпел восемь поражений и один раз сыграл вничью. Но, возможно, именно в матче с «Ливерпулем» он победит? Мотивация взять три очка есть у обеих команд.

⚽️ 18:30: «Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Мёнхенгладбах, Бундеслига, 30-й тур

Интрига: Дортмунд останется без Лиги чемпионов в следующем сезоне?

Дортмундская «Боруссия» красиво попрощалась с Лигой чемпионов, обыграв «Барселону» (3:1). Но из-за крупного поражения в первом четвертьфинале (0:4) этого не хватило для прохода дальше. Теперь «Боруссия» бьётся за новое попадание в ЛЧ. Тут всё трудно: команда занимает восьмое место и на шесть очков отстаёт от топ-4. Впереди у Дортмунда важный матч с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (седьмое место, 44 очка). Победа позволит команде Нико Ковача обойти конкурента и сохранить надежды на ЛЧ. А любая потеря очков наверняка лишает шансов на попадание в турнир.

🏒 19:00: «Динамо» Москва — «Ак Барс», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, пятый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли команда Алексея Кудашова нарушить тенденцию серии?

Серия московского «Динамо» и казанского «Ак Барса» на данный момент складывается неординарным образом. Сначала бело-голубые потерпели два подряд поражения на родном льду, в результате чего были поставлены в ужасное положение. Дома казанцы имели шанс закрыть серию в свою пользу, но теперь уже команда Алексея Кудашова одержала две подряд победы на чужом льду. Продолжится ли гостевая тенденция и в пятом матче серии, или динамовцы наконец отпразднуют успех в столице России?

⚽️ 19:30: «Динамо» Москва — «Рубин», РПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Рубин» оставит «Динамо» без борьбы за топ-3?

«Динамо» весной 2025 года показывает нестабильный футбол и результаты. Из-за этого команда Марцела Лички отстала от топ-3 уже на четыре очка. А в случае новой потери в матче с «Рубином» есть немалый шанс окончательно вывалиться из борьбы за медали. Казанцы в прошлом туре уже одолели «Локомотив» (1:0), поэтому недооценивать команду Рашида Рахимова не стоит. Но при правильном отношении «Динамо» способно обыграть «Рубин».

«Динамо» не стоит думать об увольнении Лички? Юрий Сёмин выступил в защиту Лички на фоне слухов об отставке из «Динамо»

🏎 20:00: Формула-1. Этап 5, Гран-при Саудовской Аравии. Гонка

Интрига: в субботу Ферстаппен обыграл «Макларен». А в воскресенье?

Гонка на уличной трассе в Джидде максимально интригует, поскольку в субботу превосходством «Макларена» не пахло. В решающий момент Оскар Пиастри уступил поул-позишен Максу Ферстаппену, а Ландо Норрис и вовсе разбил машину и теперь в лучшем случае будет стартовать десятым! Соответственно, несколько вопросов – есть ли у лидера «Ред Булл» темп для борьбы с Пиастри в гонке, как высоко сумеет пробиться Норрис? Наконец, не станет ли тёмной лошадкой Джордж Расселл, который проиграл в квалификации лишь одну десятую – гоночный темп «Мерседеса» на тренировках был неплох…

🏀 20:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлиз», НБА — плей-офф, 1/8 финала, первый матч

Интрига: лёгкая прогулка для лидера Запада?

«Оклахома-Сити Тандер» без особых проблем выиграла регулярку Западной конференции. Клуб на протяжении всего сезона выступал стабильно, а Шей Гилджес-Александер является одним из двух главных претендентов на MVP. «Мемфис Гриззлиз» с трудом пробился в плей-офф через плей-ин. Показатели «мишек» в матчах с «Оклахомой» удручают — четыре поражения по ходу сезона. Как проявит себя лучшая команда Запада в первой встрече плей-офф?

⚽️ 21:45: «Милан» — «Аталанта», Серия А, 33-й тур

Интрига: «Милан» сделает ещё один шаг к сезону без еврокубков?

«Милан» за шесть туров до финиша Серии А занимает девятое место и отстаёт от топ-4 на восемь очков. До еврокубков далековато. В следующем туре миланцев ждёт серьёзная проверка — «Аталанта». Бергамаски занимают третье место и сражаются за попадание в ЛЧ. «Милан» не обыгрывает «Аталанту» уже более двух лет: последняя победа «россонери» состоялась в феврале 2023-го (2:0). Прервётся ли неудачная серия или миланцы станут ещё ближе к сезону без еврокубков?

Ждём камбэк Макса в «Милан»? Массимилиано Аллегри — главный кандидат на пост тренера «Милана» — La Gazzeta dello Sport

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Атлетик» Бильбао, Примера, 32-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» не отпустит «Барсу» в чемпионской гонке?

«Реал» вылетел из плей-офф Лиги чемпионов от «Арсенала». А в чемпионате мадридцы на четыре очка отстают от лидирующей «Барселоны». Что остаётся «Реалу»? Побеждать и надеяться на лучшее. В следующем туре к «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» приедет «Атлетик». Баски занимают четвёртое место и близки к попаданию в Лигу чемпионов. Мощная проверка для «Реала». Потеря очков мадридцами может серьёзно ударить по шансам на победу в Примере. Есть риск отпустить «Барсу» потенциально на семь очков за шесть туров до финиша.

🏀 22:30: «Бостон Селтикс» — «Орландо Мэджик», НБА — плей-офф, 1/8 финала, первый матч

Интрига: как начнёт плей-офф чемпион?

Действующий чемпион НБА «Бостон Селтикс» вступает в борьбу за трофей 2025 года. Все знают, что победить один раз — трудно, а удержаться на вершине — намного труднее. «Кельты» в этом сезоне не бросили все силу на регулярку, понимая, что самое главное будет происходить в плей-офф. На очереди первый матч серии с «Орландо Мэджик», который пробился из плей-ин. Тейтум и Браун спокойно разберутся с оппонентом?