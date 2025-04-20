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Динамо — Рубин: прямая онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ, где смотреть, 20 апреля 2025

Топ-день в РПЛ! Важнейший матч «Зенита», шанс «Динамо» и Николич против Осинькина. LIVE
Георгий Илющенко
Онлайн 25-го тура РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Сегодня, 20 апреля, закрывается 25-й тур РПЛ. Нас ждут несколько матчей, после которых чемпионат окончательно выйдет на финишную прямую.

Откроют игровой день «Динамо» и «Рубин». Команда Лички сильно просела весной и фактически выпала из чемпионской гонки. Но задачи те же: бело-голубые хотят в топ-3. Хорошая новость для них: «Рубин», хоть и прекрасен весной, остаётся домашней командой. Дома у Рахимова и его игроков сплошные победы, на выезде — ничьи и поражения.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За параллельной встречей «Факел» — «Ростов» мы будем следить отдельно. А здесь вслед за игрой «Динамо» и «Рубина» сфокусируемся на матче «Зенита» и «Химок». Вокруг этой встречи пока сплошные скандалы. Дело в том, что футболисты «Химок» собирались бойкотировать игру после проблем с выплатами и увольнения тренера Артиги. В итоге подключился даже президент РПЛ Александр Алаев. Теперь, кажется, ситуация урегулирована. Однако как всё это скажется на игре?

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А закроют тур ЦСКА и «Крылья Советов». Команда Николича настолько похорошела после зимней паузы, что уже всерьёз претендует на топ-3, а то и на целое чемпионство. «Крыльям» же нужно отрываться от зоны стыков, и с этим связаны последние результаты — две победы и ничья в трёх последних встречах. Интрига жива?

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За событиями игрового дня «Чемпионат» будет следить в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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Новости. Футбол
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