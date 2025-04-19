«Это уровень воспитания людей». По делу ли «Акрон» бесится на судей после «Спартака»?

Тем, кто следит за «Спартаком», никогда не скучно. В 25-м туре РПЛ команда приехала в Самару к «Акрону» и выдала мощный камбэк — устроились на 0:2, отыграли один мяч перед перерывом, во втором тайме сравняли, а на 90+4-й минуте вырвали победу с пенальти. В этой игре были назначены целых три пенальти — на такие эпизоды тренеры и игроки обращают особое внимание. Но после матча претензии были куда глобальнее.

Чем недоволен «Акрон»?

Ещё во время встречи было видно, что судьёй Алексеем Сухим не все довольны. Артём Дзюба, который, к слову, заработал пенальти и набил 1+1 по «гол+пас», неоднократно иронично улыбался после решений арбитра. Всё крутилось вокруг фирменной борьбы Артёма с соперниками во время забросов. В одном из моментов Дзюба даже получил жёлтую карточку.

В микст-зоне Артём постарался выступить максимально сдержанно. И даже не упомянул судей впрямую. Но намёк, кажется, довольно понятный.

Артём Дзюба нападающий «Акрона» «Спасибо большое за поздравления! Рекорд побил, я счастлив! Однако победа важнее. Но сегодня мы знаем, кто лучший был на поле (улыбается). На кого намекаю? Я ничего не намекаю. Думайте сами».

Зато не стал сдерживаться главный тренер «Акрона» Заур Тедеев. У него претензии по двум историям — трактовке моментов с Дзюбой и, как ему показалось, слишком грубому общению арбитров с его футболистами:

— Я обычно не лезу к судьям. Но я считаю, что это не тот случай, когда можно судить так. Дзюба никогда не отличался грубостью — он может хорошо владеть мячом. Арбитр минимум тремя эпизодами останавливал игру. Самое удивительное: если это игра руками, локтем, как так складывалось, что игрок соперника так быстро вскакивал? Защитникам «Спартака» было как минимум безумно тяжело справляться с тем, что сегодня делал Дзюба. Они не могли отобрать мяч — отбирал судья. Такое было слишком часто.

Боковой судья резко высказывал какое-то мнение в сторону моих футболистов — это уровень воспитания людей. Судьи имеют инструмент — карточки, а так разговаривать с моими футболистами никому не дозволено. Судья должен отличаться своим уровнем воспитания и интеллекта. Тут я увидел колхозный, мажорный момент, который мне сильно не понравился. Резервный просто орал, кричал, рвал глотку — это в принципе недопустимо. Человек со стороны не может себя так вести, он должен быть спокоен. Это говорит о том, что им не нравилось то, что происходило на поле. Господь судья каждому.

Заур Тедеев Фото: РИА Новости

Насколько оправданны претензии «Акрона»?

Мы обратились к нашему эксперту по судейству, бывшему арбитру РПЛ Игорю Федотову. В шумных и, видимо, не самых цензурных разговорах между судьями и футболистами, о которых говорил Тедеев, он не видит ничего криминального.

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «Громкие разговоры с арбитрами — это рабочие моменты. Как Дзюба общался с судьями — тоже есть вопросы. По трансляции видно, что и Дзюба орал на судей, и в обратную сторону такое было. Это называется «управление игрой». Игроки пытаются задавить судей — те защищаются. Разговоры на повышенных тонах случаются постоянно».

Общее недовольство судейством Федотов связывает с эмоциями. «Акрон» проиграл, ведя 2:0, и аргументов, подтверждающих слова Тедеева, наш эксперт не нашёл:

— Что касается претензий «Акрона», это вода. Сухой ошибся с пенальти, но в итоге назначил. В плане карточек всё нормально по отношению к обеим командам. И это главное. «Акрону» надо что-то говорить после поражения, когда вели 2:0. Тедеев скидывает ответственность за результат — на кого ещё, если не на арбитров. Они всегда крайние. Это нормальная реакция тренера, я её понимаю. Но вываливать её в формате, что во всём виноваты арбитры, — это не очень хорошо.

В трактовке моментов с Дзюбой Федотов тоже не видит несправедливости. По его мнению, Сухой со своей работой справился и действовал по протоколу:

— У Дзюбы был момент с Умяровым, однако мы даже не можем точно сказать что-то, потому что не было нормальных повторов. Да, Дзюба сидел и держался за лицо, но что тут другие могут увидеть, если даже мы по трансляции не понимаем? Жёлтая карточка Дзюбы — это проблема Дзюбы. Надо в атаку бежать, а не руками размахивать, как на демонстрации. По всем инструкциям это карточка. А все эти слова про судей — исключительно шоу. Поймали волну, которая в последнее время пошла на арбитров. Те стали часто обращаться к VAR, и их сразу начали поддушивать.

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