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Акрон — Спартак — 2:3, РПЛ, Тедеев раскритиковал судейство, реакция Дзюбы, разбор решений арбитра, мнение эксперта, 19 апреля 2025

«Это уровень воспитания людей». По делу ли «Акрон» бесится на судей после «Спартака»?
Михаил Рождественский
«Акрон» бесится на судей после «Спартака»
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Тедеев высказал претензии в открытую, Дзюба ограничился намёками. А мы разобрались во всём с Игорем Федотовым.

Тем, кто следит за «Спартаком», никогда не скучно. В 25-м туре РПЛ команда приехала в Самару к «Акрону» и выдала мощный камбэк — устроились на 0:2, отыграли один мяч перед перерывом, во втором тайме сравняли, а на 90+4-й минуте вырвали победу с пенальти. В этой игре были назначены целых три пенальти — на такие эпизоды тренеры и игроки обращают особое внимание. Но после матча претензии были куда глобальнее.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

Чем недоволен «Акрон»?

Ещё во время встречи было видно, что судьёй Алексеем Сухим не все довольны. Артём Дзюба, который, к слову, заработал пенальти и набил 1+1 по «гол+пас», неоднократно иронично улыбался после решений арбитра. Всё крутилось вокруг фирменной борьбы Артёма с соперниками во время забросов. В одном из моментов Дзюба даже получил жёлтую карточку.

В микст-зоне Артём постарался выступить максимально сдержанно. И даже не упомянул судей впрямую. Но намёк, кажется, довольно понятный.

Артём Дзюба
Артём Дзюба
нападающий «Акрона»

«Спасибо большое за поздравления! Рекорд побил, я счастлив! Однако победа важнее. Но сегодня мы знаем, кто лучший был на поле (улыбается). На кого намекаю? Я ничего не намекаю. Думайте сами».

Зато не стал сдерживаться главный тренер «Акрона» Заур Тедеев. У него претензии по двум историям — трактовке моментов с Дзюбой и, как ему показалось, слишком грубому общению арбитров с его футболистами:

— Я обычно не лезу к судьям. Но я считаю, что это не тот случай, когда можно судить так. Дзюба никогда не отличался грубостью — он может хорошо владеть мячом. Арбитр минимум тремя эпизодами останавливал игру. Самое удивительное: если это игра руками, локтем, как так складывалось, что игрок соперника так быстро вскакивал? Защитникам «Спартака» было как минимум безумно тяжело справляться с тем, что сегодня делал Дзюба. Они не могли отобрать мяч — отбирал судья. Такое было слишком часто.

Боковой судья резко высказывал какое-то мнение в сторону моих футболистов — это уровень воспитания людей. Судьи имеют инструмент — карточки, а так разговаривать с моими футболистами никому не дозволено. Судья должен отличаться своим уровнем воспитания и интеллекта. Тут я увидел колхозный, мажорный момент, который мне сильно не понравился. Резервный просто орал, кричал, рвал глотку — это в принципе недопустимо. Человек со стороны не может себя так вести, он должен быть спокоен. Это говорит о том, что им не нравилось то, что происходило на поле. Господь судья каждому.

Заур Тедеев

Заур Тедеев

Фото: РИА Новости

Насколько оправданны претензии «Акрона»?

Мы обратились к нашему эксперту по судейству, бывшему арбитру РПЛ Игорю Федотову. В шумных и, видимо, не самых цензурных разговорах между судьями и футболистами, о которых говорил Тедеев, он не видит ничего криминального.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
бывший арбитр РПЛ

«Громкие разговоры с арбитрами — это рабочие моменты. Как Дзюба общался с судьями — тоже есть вопросы. По трансляции видно, что и Дзюба орал на судей, и в обратную сторону такое было. Это называется «управление игрой». Игроки пытаются задавить судей — те защищаются. Разговоры на повышенных тонах случаются постоянно».

Общее недовольство судейством Федотов связывает с эмоциями. «Акрон» проиграл, ведя 2:0, и аргументов, подтверждающих слова Тедеева, наш эксперт не нашёл:

— Что касается претензий «Акрона», это вода. Сухой ошибся с пенальти, но в итоге назначил. В плане карточек всё нормально по отношению к обеим командам. И это главное. «Акрону» надо что-то говорить после поражения, когда вели 2:0. Тедеев скидывает ответственность за результат — на кого ещё, если не на арбитров. Они всегда крайние. Это нормальная реакция тренера, я её понимаю. Но вываливать её в формате, что во всём виноваты арбитры, — это не очень хорошо.

Это было горячо:
Такого у «Спартака» в сезоне не было! 0:2, перформанс Дзюбы, но вырвали победу на 90+4-й
Видео
Такого у «Спартака» в сезоне не было! 0:2, перформанс Дзюбы, но вырвали победу на 90+4-й

В трактовке моментов с Дзюбой Федотов тоже не видит несправедливости. По его мнению, Сухой со своей работой справился и действовал по протоколу:

— У Дзюбы был момент с Умяровым, однако мы даже не можем точно сказать что-то, потому что не было нормальных повторов. Да, Дзюба сидел и держался за лицо, но что тут другие могут увидеть, если даже мы по трансляции не понимаем? Жёлтая карточка Дзюбы — это проблема Дзюбы. Надо в атаку бежать, а не руками размахивать, как на демонстрации. По всем инструкциям это карточка. А все эти слова про судей — исключительно шоу. Поймали волну, которая в последнее время пошла на арбитров. Те стали часто обращаться к VAR, и их сразу начали поддушивать.

А что думаете вы? Голосуйте и делитесь мнением в комментариях.

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