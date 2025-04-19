Шедевральный дальний удар Пиняева! Как же долго он шёл к такому голу. Видео

На фоне слухов о будущем Михаила Галактионова и Виктора Гончаренко эта игра превращалась в битву команд за своих тренеров. У «Локомотива» перед 25-м туром была только одна победа в девяти последних турах РПЛ. У «Пари НН» – одна в 10 и пятиматчевая безвыигрышная серия.

И на поле действительно была битва. Из-за дисквалификации Баринова железнодорожников вывел с повязкой Батраков. 19-летний полузащитник стал самым молодым капитаном в истории «Локомотива», побив рекорд Билялетдинова. Динияр в своё время получил эту роль, будучи на два с половиной года старше Алексея. Батраков ранее капитанил в родном клубе, но в Кубке России, а не в РПЛ.

Уже на второй минуте Батраков соорудил атаку, которая едва не завершилась голом «Локомотива». Капитан доставил мяч через Годяева до Ракова, а тот зарядил издали и сотряс штангу. Интересно, стали бы протестовать нижегородцы, если бы «Локо» забил? Ведь мяч в ходе комбинации попал также в судью, который тем не менее не остановил игру.

Помимо того, Батраков, как обычно, опасно исполнял стандарты – их было немало. Но быстрый гол после углового забил всё-таки «Пари НН». Босельи закрутил в ворота, а Митрюшкин ошибся – от рук голкипера мяч прилетел к замыкавшему дальнюю штангу Грулёву. Впрочем, вратаря оправдывает тот факт, что солнце било ему прямо в глаза. Только этим можно объяснить оплошность Митрюшкина. К сожалению для «Пари НН», судьи, проверив эпизод, отменили гол. Разглядели игру рукой у Грулёва.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Локомотив» и при равных составах контролировал мяч более 70% времени. Нижегородцы защищались низким блоком по схеме 5-3-2. У хозяев при владении к центральным защитникам эпизодически смещался опорник Тимофеев, а крайние защитники Сильянов (справа) и Самошников (слева) поднимались высоко. Движение фигур принесло красно-зелёным голевой момент с ещё одним попаданием в штангу. Тимофеев проникающим пасом здорово разрезал опорную зону «Пари НН», а Батраков такой же передачей – оборону. Вот только Сильянов подкачал. С ударами в створ у железнодорожников вообще не клеилось.

Эпизод с удалением в матче Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На исходе получаса встречи рефери Черемных удалил Каккоева. И тут ему помог VAR. Нижегородец настолько сильно въехал в ногу Годяеву, что хавбек смог добраться до раздевалки лишь при помощи медперсонала. В большинстве «Локо» давил, однако команда Гончаренко держалась. Казалось, гости закрыли центрфорварда Воробьёва, который за 37 минут лишь дважды коснулся мяча вдали от ворот. Но в компенсированное время Воробьёв забил головой после подачи Ракова с штрафного. Поразительно, что и в этом моменте мяч сначала попал в штангу, а от неё влетел в сетку. Это был первый удар «Локомотива» в створ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ведя в счёте и имея на игрока больше, железнодорожники раскрепостились. После перерыва команда Галактионова полностью доминировала. Результатом безостановочного давления «Локомотива» стал гол Пиняева. Сергей часто смещается с левого фланга в центр под удар с правой ноги, но зачастую бьёт либо слабо, либо неточно. А в этот раз всё получилось как надо! Обыгравшись с Воробьёвым, Пиняев улучшил позицию и идеально пробил. Защитники «Пари НН» вроде бы закрывали в створ, тем не менее дали мячу пролететь.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Железнодорожники не останавливались, продолжали лететь вперёд, так что нижегородцы даже голову не успевали поднять. Батраков иногда уступал стандарты Ракову, а однажды эти двое очень оригинально разыграли штрафной. Оба пробежали мимо мяча, запутав соперника, после чего форвард вернулся назад и вместо подачи неожиданно нанёс обводящий удар. Голкипер Лукьянов с трудом спас команду ярким сейвом. А за четверть часа до конца случилась неприятность для «Локо» – Батраков получил повреждение и хромая покинул поле.

При счёте 2:0 никакой интриги у матча уже не было. «Пари НН» не понимал, как контратаковать в меньшинстве. Возможно, какую-то надежду на концовку нижегородцам подарило бы удаление Самошникова, который в подкате также попал прямой ногой в ногу Карапузову, но Илье повезло завершить игру с жёлтой карточкой, а не с красной. «Локомотив» одержал сухую и крупную победу, перебив соперника в семь раз – 21:3 (в створ – 7:1). На 90+6-й минуте очередной штрафной принёс «Локомотиву» третий гол. Карпукас ловко обыграл Кастильо на входе в штрафную, а затем точно пробил.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Безвыигрышная серия команды Галактионова прервалась на трёх турах. А будущее Гончаренко в «Пари» вызывает всё больше вопросов.