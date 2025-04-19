Чемпионский камбэк «Барсы»?! Её прибили хет-триком, но каталонцы выиграли в добавленное!

«Сельта» вела 3:1 за полчаса до конца. И, конечно же, уехала домой без очков.

«Барселона» во вторник съездила в Дортмунд и проиграла впервые в 2025 году. С турнирной точки зрения результат ничего не значил, и всё равно две подряд осечки для каталонцев были недопустимы. Справиться с «Сельтой» действительно получилось. Но при этом пришлось отыгрываться с 1:3!

Ямалю Ханси Флик предоставил отдых. Бальде пока не восстановился после повреждения, полученного в матче недельной давности с «Леганесом». Также на лавке остались и Араухо с Гави. Но не Левандовски, который упустил убойную возможность отличиться на самом старте. Поляк в центре штрафной принял пас Фермина и без малейшего сопротивления бил с разворота. Гуайта даже не дёрнулся, однако мяч свистнул рядом со штангой.

Долго ждать гола всё равно не пришлось. На 12-й минуте Ферран легко ускользнул от Алонсо и, недолго думая, пальнул в левую шестёрку из-за пределов штрафной. Бывший защитник «Челси» выступил в роли манекена.

Зато с диспетчерскими функциями уже через три минуты Алонсо справился безукоризненно: вырезал длинную передачу направо под забег Дурану. Кубарси, может, и успел бы перехватить его прострел. Да только Щенсны зачем-то вышел на бесполезный перехват, хотя явно не успевал, и смутил партнёра. Иглесиас таким подарком не пренебрёг и поразил пустые ворота.

Ошибка Войцеха Щенсного Фото: Кадр из трансляции

Абсолютно такая же комбинация прошла у «Сельты» и позже, но там Войцех уже был на высоте и не дал Иглесиасу оформить дубль с выхода один на один. А под конец первого тайма поляк вообще сотворил два подряд сейва ногами: сперва сложился и потащил хлёсткий выстрел Мориба, следом — добивку Лосады.

Самой же «Барсе» остроты впереди не хватало. Да, она редко делилась мячом. Да, создала гораздо больше подходов и чаще била по воротам (8:6). Однако прямо железных шансов у неё практически не было, о чём говорит и статистика ожидаемых голов — 1 xG против 0,49 xG в пользу парней из Виго. Была заметна ямалезависимость. Да и Мартин далеко не лучшим образом подменил Бальде: и в атаке креативом не отметился, частенько неточно навешивая, и в обороне проигрывал дуэль Дурану.

На 52-й минуте сине-гранатовые пропустили вновь. И снова — из-за собственной неразберихи. Де Йонг с Мартинесом не разобрались, кому забирать дальний вынос Лаго, а Иглесиас спокойно подхватил мяч и результативно выбежал один на один с Щенсным.

Борха Иглесиас Фото: Alex Caparros/Getty Images

И это не всё! Иглесиас продолжил терзать забегами оборону каталонцев и на 62-й минуте оформил первый хет-трик за семь лет! Ещё один вынос (теперь Каррейры), ещё один выход один на один, вынимайте. Причём похож он был на буллит, потому что остановить Борху никто не мог.

«Барселоне» не впервой переворачивать ход встречи. Тем более с лавки поднялись Ольмо с Ямалем. И ведь снова сработало! Уже к 68-й минуте на табло светился счёт 3:3! Дани забил сам, отблагодарив Рафинью за продление в касание паса от Левандовского. А Ламин ассистировал тому же Рафинье навесом на дальнюю штангу. Такие триллеры нужно крутить в кинотеатрах!

Рафинья Фото: Alex Caparros/Getty Images

Оставалось вонзить четвёртый и забрать-таки победу. С этим возникли сложности. «Барса» устраивала ад и круговерти защитникам «Сельты». Чуть-чуть не хватило точности Ольмо и Гави, который заменил повредившего бедро Левандовского. Однако и соперник «кусался». Дуран вываливался на ворота, и Мартинес, как показалось, дёрнул его за руку. Но не судье Лопесу. Мингеса так вообще промазал кивком головы по пустым воротам.

Развязка наступила на 90+6-й минуте! Лаго уронил в своей штрафной Ольмо, и Рафинья чётко исполнил приговор. Который это уже камбэк каталонцев по счёту? Третий, пятый, 10-й? Да неважно. У этой команды есть чемпионский характер. Теперь он подкреплён преимуществом над «Реалом» в семь очков.