Сафонов сыграл первый матч в качестве чемпиона Франции! Но аутсайдер подпортил настроение

«Гавр», хоть и уступил, всё же забил россиянину. А Кузяев снова остался в запасе.

Хорошую новость подкинул Луис Энрике в вечер выходного — дал возможность Матвею Сафонову проявить себя в матче чемпионата. Париж уже чемпион, команде нужен отдых после четвертьфинала ЛЧ. На игру с «Гавром» вышел практически дублирующий состав — многие запасные получили минуты. Например, молодые таланты Сенни Маюлу и Ибрагим Мбайе. Усман Дембеле не попал даже в заявку.

Наш другой российский игрок, Далер Кузяев, начал матч со скамейки запасных. Последнюю встречу провёл ещё 5 января, но с тех пор получил травму берцовой кости, а с марта, хоть и вернулся в заявку, пока не играет.

Париж буднично для игры с аутсайдером начал встречу с контроля мяча. Первую минуту гости пытались навязаться в центре и даже провели атаку, однако после засели на свою половину поля в засаду. Поэтому самой необычной деталью первых минут стала позиция левого защитника Парижа: графисты Лиги 1 рисовали на стартовой расстановке Сенни Маюлу, но фактически там оказался Уоррен Заир-Эмери. У 19-летнего полузащитника ещё до минут во взрослом футболе был опыт игры на позиции крайнего защитника, поэтому проблем не возникло. Так Луис Энрике выкручивается в условиях кадрового дефицита.

Мотивация Парижа — чисто символическая. Отрыв от второго места — более 20 очков. До матча оформили девять побед кряду, а 10 не было с сезона-2018/2019. Плюс сохраняется возможность пройти чемпионат без поражений — такого не было ни разу в истории Лиги 1.

И тем не менее с таким «ПСЖ» «Гавра» хватило на восемь минут. Баркола принял длинный пас слева и воспользовался пространством, конвертировав его во время: обработал мяч, оглянулся, подумал, выцелил Дезире Дуэ и отдал передачу в штрафную. Молодой полузащитник принял передачу, внезапно развернулся и тут же, в окружении двоих, пробил низом в дальний. Без особых проблем открыл счёт.

Это был всего шестой гол Дезире в чемпионате, однако какую же важную роль молодой полузащитник играет в решающей части сезона! Лучший футболист марта в Лиге 1, автор лучшего гола марта в Лиге 1, он ещё к декабрю был практически не нужен, но с тех пор накопил более 20 матчей в старте.

Вместе с Брэдли Баркола они выстраивали каждую атаку, а молодые Маюлу и Мбайе были на подхвате: первый часто забегал между крайним и центральным защитниками в лицевую линию, второй был чуть отстранён и просто стремился нагло тащить мяч вперёд. Баркола был слева, а Дуэ проявил своё лучшее качество — универсализм. Тепловая карта по итогам встречи показала: Дезире был на поле везде. И в центре, и поглубже, и слева, и справа.

Дезире Дуэ Фото: Antonio Borga/Getty Images

«Гавр» в это же время пытался найти слабое звено в центре. Эпизодически поддавливали и включались на чужой половине поля, однако, как только соперник проходил центральную линию, сильно вжимались в штрафную. Возможно, даже слишком — творческим нападающим было чересчур просто создавать моменты без давления.

Одним из тех, на кого удавалось оказывать давление, стал Ли Кан Ин. Южнокорейский полузащитник играл поглубже, позволяя Дуэ больше думать об атаке, и к 23-й минуте отдал больше передач, чем вся команда соперника. Но и ошибался нередко — пару раз за тайм точно обокрали.

В завершающей стадии все попытки «Гавра» сводились к навесам, прострелам, навесам, прострелам. Пару раз выцеливали во второй темп — неудачно. На 16-й минуте в оборонительную игру впервые вступил Матвей Сафонов: успешно действовал на выходе и смахнул кулаком навес с правого фланга. Хотя, конечно, работы у россиянина было минимум.

Зато феерил вратарь «Гавра»! Матьё Горжелен на 37-й минуте оформил двойной сейв, отразив сначала удар Дуэ, а затем — добивание Рамуша. В конце тайма вытащил убойнейший удар того же Дуэ: Рамуш после паса внезапно пропустил мяч и оставил Дезире один на один. Тот успел убрать под рабочую ногу и пробить, однако всё равно не забил с хорошей позиции без сопротивления.

Второй тайм — вновь быстрый гол «ПСЖ». Дуэ подобрал атаку на левом фланге и разогнал своим коронным приёмом — смещением в центр. Обычно он любит бить издали, но здесь нашёл хороший обостряющий пас. В итоге Баркола продолжил передачей с разворота, а Рамуш по-форвардски завершил.

Появилось ощущение, что матч можно выключать — лидер чемпионата спокойно перекатывал команду из зоны вылета на классе. Однако Париж подрасслабился, а «Гавр» стал чаще получать мяч и созидать сам. На 60-й минуте удалось заработать второй угловой во встрече и совершить удар по российским фанатам — забить в ворота Сафонова. Высокая подача на дальнюю, скидка в центр Ахмеда Хассана и финальный удар в дальний Исса Сумаре. Было тяжело такое потащить.

Исса Сумаре Фото: Michel Euler/AP/ТАСС

Спустя минуту Энрике отреагировал двойной заменой и благодаря перестановкам сделал Заира-Эмери капитаном в 19 лет. Ещё через минуту команда создала хороший момент, но вновь сейвом отметился кипер соперника. Матьё Горжелен по итогам игры предотвратил, согласно статистике, полтора гола и совершил девять сейвов — просто вау.

На 75-й минуте Энрике вновь сделал двойную замену, в том числе выпустил Хвичу. А у «Гавра» на поле Далер Кузяев так и не появился. Ближе к концу встречи, учитывая счёт 1:2, тренер счёл более логичным выход Ильеса Хусни — молодого форварда с минимумом игровых минут в сезоне. Зато воспитанника «ПСЖ»: два года назад парень тащил команду U19 и забивал пачками, однако во взрослом футболе так и не может заиграть. Уже успел съездить даже в чемпионат Катара!

Этой заменой Дидье Дигар — главный тренер «Гавра» — попытался поддержать давление как мог, но на самом деле создать хоть один убойный момент так и не удалось. Чуть раньше выхода Хусни Париж сделал свою знаковую рокировку — выпустил ранее травмированного и долго восстанавливающегося Преснела Кимпембе. И больше в этом матче не пропустил. Победа!