«Краснодар» шёл к повтору прошлогоднего кошмара. Но две минуты перевернули всё!

«Краснодар» сохранил отрыв от «Зенита» и «Спартака», победив дома «Ахмат». Для команды Сергея Ташуева это первое поражение в РПЛ в 2025 году. Прервана восьмиматчевая беспроигрышная серия грозненцев.

После встречи с «Зенитом» команда Мурада Мусаева потеряла не только пятиочковое преимущество, но и двух важных игроков. Дисквалификации за перебор жёлтых карточек заработали Черников и Оласа. Первого заменил в центре поля Ленини, второго на левом фланге обороны – Петров. Кроме того, из основы выпал Кайо, видимо, по футбольным причинам, так как плохо сыграл в Санкт-Петербурге. Впервые с декабря в стартовом составе появился залечивший травму Тормена.

Поначалу «Ахмат» играл с «Краснодаром» на равных. Гости пытались высоко встречать хозяев, проводить позиционные атаки. Тормена не сразу адаптировался на поле после длительного перерыва, совершил пару обрезов. Один из них мог завершиться быстрым голом команды Ташуева. После штрафного кто-то из «быков» едва не срезал мяч в свои ворота. Такой старт встречи не добавлял переполненному стадиону веры в то, что «Краснодар» точно реабилитируется за разгром в прошлом туре.

Но потом хозяева забрали мяч и территорию. «Ахмат» вынужден был обороняться поглубже, поплотнее – средним блоком. Потому что в переходных фазах «Краснодар» переигрывал соперника. Бросалось в глаза, что у грозненской команды слишком медленная опорная зона на фоне лидера РПЛ. Пару голевых моментов получил Кордоба. Один из них нападающий завершил классным ударом через себя. Колумбиец дал урок красоты, но не снайперской точности. Промахнулся.

«Ахмат» так и не справился с Кордобой. В первом тайме бомбардир «Краснодара» четыре раза встретился с мячом в штрафной Шелии и в каждом случае смог пробить. А перед перерывом создал гол из ничего. Получив мяч вдали от ворот, Кордоба расправился с обоими центральными защитниками грозненцев – продавил Ибишева, обыграл один в один Гандри. Увенчал свой впечатляющий проход колумбиец ударом под перекладину. Мастер! А ведь минутой ранее «быкам» сильно повезло не пропустить. Тодорович, завершая контрвыпад «Ахмата», попал в штангу.

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После перерыва «Ахмат» решил сразу наступать крупными силами – пошёл открытый футбол. «Краснодар» на пространстве несколько раз разрывал опорную зону грозненцев, тем не менее не довёл атаки до ума. А вот команда Ташуева использовала свой шанс на 52-й минуте. Экс-спартаковец Мелкадзе и экс-зенитовец Адамов сыграли и за «Ахмат», и за свои бывшие клубы – конкуренты «быков» в борьбе за титул. Эти двое придумали комбинацию, в которой третьим и совсем не лишним оказался Самородов. Казахстанец прострелил на Мелкадзе, а тот ударом в касание забил первый гол после возвращения в РПЛ.

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После гола «Ахмата» матч внезапно стал «вещью в себе». Ситуация опять вынуждала «Краснодар» бросить все силы на атаку, вот только энергии и куража хозяевам уже недоставало. А усилить игру заменами Мусаеву было сложно – на короткой скамейке находились всего шесть полевых. Причём даже про Смолова сейчас не скажешь, что он выйдет и наверняка сделает разницу. Тем не менее за 20 минут до конца «быкам» повезло с неаккуратным подкатом Самородова, сыгравшего рукой в собственной штрафной. VAR подсказал судье Москалёву – тот назначил пенальти. Сперцян пробил с «точки» влево от себя низом, Шелия угадал, куда полетит мяч, однако не дотянулся.

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«Краснодар» отправил «Ахмат» в нокдаун, а ещё через минуту – в нокаут! Гости раскрылись и снова пропустили контрвыпад на скорости по центру. Гандри прервал передачу в подкате, но мяч отлетел к спешившему на подбор Ленини. Полузащитник из Кабо-Верде не простил.

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В концовке забить могли обе команды. Хозяева минимально превзошли «Ахмат» по ударам – 12:11 (из штрафной – 10:9, в створ – 8:3). Впрочем, для Краснодара и Мусаева сегодня важны только одни цифры – 3:1 на табло.

Год назад «Краснодар» на финише сезона проиграл грозненцам на своём поле, а теперь вытащил тяжелейший матч.